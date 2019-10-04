Перепись стартовала: Спросят о том, на каком языке разговариваете, не собираетесь ли уезжать и сколько у вас пчелосемей

Ровно в 0 часов 00 минут 4 октября на сайте перепись.бел заработал механизм онлайн переписи. Мы протестировали сервис одними из первых и посмотрели какие вопросы задают белорусам.

Напомним, жителей Беларуси будут переписывать с 4 по 30 октября, при этом с 4 по 18 число можно заполнить переписные лисы онлайн и, если вы это сделаете, то переписчики к вам домой не придут. А если вдруг придут, то просто покажите им сертификат о том, что вы уже внесли все данные и отправили анкету.

Главная страница переписного сайта.

Заходим на сайт. Входим в систему по логину в системе МСИ (Межбанковской системы идентификации. - Ред.) или с помощью одноразового кода - нужно указать номер телефона и идентификационный (личный) номер. Но при втором варианте, вы должны были ранее указывать номер телефона, как контактный в любом банке Беларуси.

Для входа нужно пройти процес идентификации.

Первым делом у вас спросят место жительства - населенный пункт, улица, номер дома и квартиры. Если в вашем адресе нет улицы или номера дома - смело ставьте галочки в квадратиках «В моем адресе нет улицы», либо «Номер дома отсутствует».

На третьей странице спросят про место жительства.

После нажатия кнопки «Далее» попадаете на станицу, где у вас уточнят количество домохозяйств в вашем помещении (групп лиц, которые совместно проживают и ведут общее хозяйство) и выяснят подробности о площади помещения, и о том, какое у вас водоснабжение, канализация, отопление, и на чем вы готовите еду - газовой или электрической плите.

На этой про то, центральное ли у вас отопление и водоснабжение.

В следующем окне вас попросят поделиться информацией о том, сколько комнат в вашем жилье, кому оно принадлежит и запросят данные на вас и всех членов домохозяйства, проживающих с вами - ФИО, дату рождения, пол, семейное положение и, что самое удивительное, уточнят, где вы находитесь в данный момент - дома, уехали в другой город или заполняете анкету из другой страны.

Здесь предложат указать всех членов вашего домохозяйства.

Следующая страничка просвещена исключительно вам - человеку заполняющему анкету. Выспросят все - от того где родились и не планируете ли случайно уехать из Беларуси, до информации о том какой «Ваш родной язык (язык, усвоенный первым в раннем детстве)» и «На каком языке Вы обычно разговариваете дома?». Уточнят, где вы работаете и какое у вас образование.

Поинтересуются вашей национальностью и планами на смену места жительства.

На последней страничке спросят про то, «находились ли у кого-либо из членов домохозяйства в собственности или владении, пользовании земельные участки (части земельных участков) в 2019 году и (или) сельскохозяйственные животные». Если ответите да, то уточнят площадь этих участков, количество насаждений на них и спросят сколько голов скота, птицы и пчелосемей содержите.

Если есть земельные участки или скотина - смело жмите "да".

После того как вы отправите анкету вам предложат скачать свидетельство о том, что вы прошли перепись. И неожиданно сообщат, что заполнив анкету, вы автоматически стали претендентом на выигрыш смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Каждый день среди подписавшихся будут разыгрывать один смартфон.