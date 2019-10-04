2019-10-04T02:42:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Перепись стартовала: Спросят о том, на каком языке разговариваете, не собираетесь ли уезжать и сколько у вас пчелосемей

Корреспондент «Комсомолки» одним из первых поучаствовал в переписи населения онлайн и получил шанс выиграть крутой смартфон
Артём БАЗАРОВ
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С 4 по 18 октября можно заполнить переписную анкету самостоятельно онлайн.С 4 по 18 октября можно заполнить переписную анкету самостоятельно онлайн.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Ровно в 0 часов 00 минут 4 октября на сайте перепись.бел заработал механизм онлайн переписи. Мы протестировали сервис одними из первых и посмотрели какие вопросы задают белорусам.

Напомним, жителей Беларуси будут переписывать с 4 по 30 октября, при этом с 4 по 18 число можно заполнить переписные лисы онлайн и, если вы это сделаете, то переписчики к вам домой не придут. А если вдруг придут, то просто покажите им сертификат о том, что вы уже внесли все данные и отправили анкету.

Главная страница переписного сайта.

Главная страница переписного сайта.

Заходим на сайт. Входим в систему по логину в системе МСИ (Межбанковской системы идентификации. - Ред.) или с помощью одноразового кода - нужно указать номер телефона и идентификационный (личный) номер. Но при втором варианте, вы должны были ранее указывать номер телефона, как контактный в любом банке Беларуси.

Для входа нужно пройти процес идентификации.

Для входа нужно пройти процес идентификации.

Первым делом у вас спросят место жительства - населенный пункт, улица, номер дома и квартиры. Если в вашем адресе нет улицы или номера дома - смело ставьте галочки в квадратиках «В моем адресе нет улицы», либо «Номер дома отсутствует».

На третьей странице спросят про место жительства.

На третьей странице спросят про место жительства.

После нажатия кнопки «Далее» попадаете на станицу, где у вас уточнят количество домохозяйств в вашем помещении (групп лиц, которые совместно проживают и ведут общее хозяйство) и выяснят подробности о площади помещения, и о том, какое у вас водоснабжение, канализация, отопление, и на чем вы готовите еду - газовой или электрической плите.

На этой про то, центральное ли у вас отопление и водоснабжение.

На этой про то, центральное ли у вас отопление и водоснабжение.

В следующем окне вас попросят поделиться информацией о том, сколько комнат в вашем жилье, кому оно принадлежит и запросят данные на вас и всех членов домохозяйства, проживающих с вами - ФИО, дату рождения, пол, семейное положение и, что самое удивительное, уточнят, где вы находитесь в данный момент - дома, уехали в другой город или заполняете анкету из другой страны.

Здесь предложат указать всех членов вашего домохозяйства.

Здесь предложат указать всех членов вашего домохозяйства.

Следующая страничка просвещена исключительно вам - человеку заполняющему анкету. Выспросят все - от того где родились и не планируете ли случайно уехать из Беларуси, до информации о том какой «Ваш родной язык (язык, усвоенный первым в раннем детстве)» и «На каком языке Вы обычно разговариваете дома?». Уточнят, где вы работаете и какое у вас образование.

Поинтересуются вашей национальностью и планами на смену места жительства.

Поинтересуются вашей национальностью и планами на смену места жительства.

На последней страничке спросят про то, «находились ли у кого-либо из членов домохозяйства в собственности или владении, пользовании земельные участки (части земельных участков) в 2019 году и (или) сельскохозяйственные животные». Если ответите да, то уточнят площадь этих участков, количество насаждений на них и спросят сколько голов скота, птицы и пчелосемей содержите.

Если есть земельные участки или скотина - смело жмите "да".

Если есть земельные участки или скотина - смело жмите "да".

После того как вы отправите анкету вам предложат скачать свидетельство о том, что вы прошли перепись. И неожиданно сообщат, что заполнив анкету, вы автоматически стали претендентом на выигрыш смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Каждый день среди подписавшихся будут разыгрывать один смартфон.

Прошли квест? Получили шанс выиграть смартфон!

Прошли квест? Получили шанс выиграть смартфон!

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