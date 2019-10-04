Убийство матушки в Озаричах: отец Георгий - на похоронах жены, а новым подозреваемым стал парень, который помогал строить храм

В деревне Столинского района сегодня хоронят Татьяну Огиевич - жену православного священника из прихода в Озаричах Калинковичского района. В громком убийстве матушки неожиданный поворот: отца Георгия, которого первоначально подозревали в убийстве жены, отпустили.

Пока неофициально известно, что с него уже сняты обвинения. По одной из версий, наемный работник, который помогал строить новую церковь, подсыпал батюшке снотворное и зарезал его жену. А священник, очнувшись, с ужасом подумал, что он сам убил супругу и рассказал об этом сыну. Правда, батюшку долго не могли допросить: из-за большой дозы подсыпанного вещества он ничего не помнил и не мог толком рассказать о событиях того страшного вечера.

Напомним, Следственный комитет сообщал в среду:

- 2 октября в частном доме была обнаружена без признаков жизни 42-летняя женщина с телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления задержан ее 47-летний супруг. При задержании по месту жительства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

И вдруг вечером в четверг СК опубликовал новую информацию:

- 3 октября, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. Сейчас следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления.

«ПО ЖИЗНИ У НИХ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО», ГОВОРЯТ В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ СУПРУГОВ

В четверг, 3 октября стало известно, что отца Георгия освободили - как раз накануне похорон жены.

- Да, его отпустили, это правда. Но дома его нет, вся семья уехала в Столинский район, откуда родом оба супруга, там в пятницу похороны. Дом опечатан, - рассказали «КП» местные жители.

Дом супругов пока опечаталиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В родной деревне отца Георгия и Татьяны подтвердили, что женщину хоронят в пятницу:

- Отец Георгий не мог сразу приехать, потому что был еще под воздействием того вещества, ему очень плохо было. Но успел к похоронам. Конечно выглядит плохо, убит горем.

В деревне живут родители и священника, и матушки. Здесь помнят отца Георгия и Татьяну еще молодыми:

- Они учились в одной школе, но в разных классах. Познакомились, видимо, на танцах, тогда у нас больше негде было знакомиться, - говорят сельчане. - По жизни у них все было хорошо. Батюшка жену поддерживал в ее увлечении, они вместе ездили на банкеты в этот «Женский рай». Она, муж и сын - все в этом участвовали, худели. Татьяна была очень хорошей, но в первую очередь она - матушка, второе лицо после священника. Жаль, что много выставляла себя напоказ в интернете. Увидели злые люди и убили...

Татьяна работала в проекте по похудению "Женский рай". Фото: соцсети

УБИЙЦА ПОКУСИЛСЯ НА СЕРТИФИКАТЫ НА КРУПНУЮ СУММУ?

Напомним, как раз накануне убийства Татьяна вернулась с вечеринки «Женского рая» в Минске - проекта сетевого маркетинга по похудению. Она называла себя диетологом, тренером по питанию, рассказывала, что похудела на 65 кг, вся ее страница в соцсети была посвящена участию в проекте.

Татьяна выложила фото из Минска, где была накануне убийства. Фото: соцсети

Из Минска Татьяна писала на своей странице в соцсети, что на банкете чувствовала себя королевой и опубликовала фото: матушка на сцене, ее поздравляют, вручают сертификаты на крупные суммы в долларах.

Судя по всему, эти фото и увидел 23-летний парень Виктор из соседней деревни, наемный работник, который помогал строить храм. Возможно, он подумал, что Татьяна действительно привезла из Минска тысячи долларов и решил ее убить, чтобы забрать деньги. А инсценировал все так, как будто преступление совершил батюшка. Следствие пока ничего не говорит по этому поводу.

Возможно, на эти сертификаты покусился Виктор. Фото: соцсети

С самого начала в деле была загадочная деталь - машина отца Георгия оказалась далеко от Озаричей, в другой деревне, пока сам он был дома в невменяемом состоянии. В той самой деревне, откуда родом Виктор. Выяснилось, что накануне убийства их видели вместе.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПАРЕНЬ БЫЛ «ОСОБЕННЫЙ В ПОВЕДЕНИИ»

Виктор рос в неблагополучной семье. Мать пила, отец бросил ее с детьми и создал другую семью.

- Женщина уже давно бросила пить. Хорошо, много работает в местном хозяйстве. Отец помогал ей растить детей. Но неполная семья, ссоры родителей, недостаточное внимание могли отразиться на Вите. Он занимался по программе вспомогательной школы, у него легкая интеллектуальная недостаточность. У нас много таких детей. Конечно, учился не очень. Из-за особенной семьи был немножко особенный в поведении, но проблем школе не доставлял, не выделялся. Всегда был приветливым, здоровался с нами даже после окончания школы. Какое-то время был в России на работе. Но все хотят легких заработков, - рассказали «КП» местные педагоги.

У Виктора было трудное детство, он перебивался подработками. Фото: соцсети

У Виктора есть несколько страниц в соцсети. «Жизнь - это игра», - такой девиз был у парня на одной из страниц. В профиле много фото из Мозыря, где он учился, снимки с друзьями и алкоголем. А на актуальной странице последняя запись - за два дня до убийства: клип на блатную песню под тегом «Бумер2». Раньше Виктор публиковал картинки с крутыми машинами. «Семья и дети» - это Виктор считает приоритетом. А доброту и честность - главным в людях.

Телефон парня отключен, его родственники на сообщения и звонки тоже не отвечают. Последний раз Виктор был в сети днем 2 октября - в то время, когда его искали и пытались допросить батюшку.

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