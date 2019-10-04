Белоруса и украинца, обвиняемых в шпионаже, освободили перед встречей Лукашенко и Зеленского

Юрия Политику, которого обвинили в шпионаже в Украине, освободили накануне встречи президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в Житомире. Напомним, белоруса задержали еще летом 2017 года. Восемь месяцев он был под следствием, потом начался суд, который за все это время так и не перешел к рассмотрению дела по существу - заседания постоянно откладывали под различными предлогами.

В то же время, в 2018 году, по обвинению в шпионаже в Беларуси приговорили к 8 годам лишения свободы украинца Павла Шаройко. С тех пор шли разговоры об обмене «шпионами».

В пятницу стало известно об освобождении Павла Шаройко. Фото: Фейсбук

Буквально на днях эту тему поднимали во время встречи президента Беларуси с украинскими журналистами. Александр Лукашенко напомнил, что договоренность об обмене заключенными была еще с предыдущим украинским лидером Петром Порошенко.

- Я ему показывал документы, аудио, видео по вашему парню - звание его полковник. Ладно, мы все понимаем, разведка, изучение. Я говорю Петру Порошенко: что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу. Зачем тебе прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения, - заявил президент на встрече. - Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику? Осудите его. У вас суд, особенно сейчас, суверенный, независимый, а мы осудим Шаройко. Жалко людей. Об обмене речь не идет, я сразу помилую этого человека. Все, договорились. Мы передали дело в суд, осудили, я готов его помиловать. Порошенко пообещал, ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет. Даже если они и есть, но мы же договорились с тобой. Давайте сделаем, это отравляет наши отношения, люди неправильно понимают.

На конкретный вопрос журналиста, возможно ли совершить обмен до встречи президентов в Житомире, Лукашенко ответил:

- Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд, ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как.

И вот вечером в четверг, накануне встречи, первые новости появились именно о белорусе: он вышел на свободу. Такое решение принял суд на заседании в четверг. Судья просто изменил меру предварительного содержания, и Политику отпустили «под личные обязательства».

После обеда в пятницу стало известно, что Павел Шаройко тоже освобожден и уже приехал в Киев. Об этом сообщается на официальной странице Зеленского в Telegram:

- Еще один украинский заключенный, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет, был помилован и уже дома в Украине!

ЗА ЧТО СУДИЛИ БЕЛОРУСА?

Минчанина задержали при выезде из Украины в Беларусь. Его ссадили с автобуса Чернигов - Гомель и нашли в его мобильном телефоне зашифрованный файл с картой местности. По версии обвинения, Юрий намеревался передать белорусской спецслужбе аэросъемки зоны антитеррористической операции (АТО) на Донбассе и карту, в которой была схема наступательной операции «Шторм» Вооруженных сил Украины против военных формирований самопровозглашенной ДНР.

До задержания Юрий рассказывал, что работал в Минске адвокатом, но захотел переехать жить в Украину. Политика не признавал свою вину и утверждал, что не знает, как файл с картой оказался на его флешке.

- Я не шпион, не предатель. Я никогда не имел отношений с сотрудниками белорусского КГБ, а тем более с представителями российских спецслужб. Я вообще никогда не был в России. Все это произошло из-за стечения обстоятельств - я оказался не в то время не в том месте, - рассказывал он корреспонденту «КП» в черниговском суде.