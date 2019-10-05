Жена сотрудника ЦСКА публично наехала на Гончаренко, но потом извинилась

Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, переживает противоречивые времена. В прошлом году игровые карьеры завершили Игнашевич и братья Березуцкие, долгие годы они были ключевыми игроками в защите. За год Гончаренко построил новую команду, которая сейчас идет на первом месте. Но в Лиге Европы «армейцы» проиграли два матча с общим счетом 1:7. Не сказать, что игры были провальными, на отдельных отрезках ЦСКА владел ощутимым преимуществом, но молодежи пока не хватает опыта и стабильности.

После поражения в четверг от «Эспаньола» (0:2) Гончаренко выдал философский спич. Команда начала подготовку в следующей игре. Вдруг полыхнуло там, где не ждали.

Жена сотрудника ЦСКА Людмила Дюкова Инстаграме написала несколько сообщений с резкой критикой в адрес Гончаренко. Ее муж Максим Дюков работает в селекционной службе клуба (занимается поиском новых игроков) с 2011 года.

- Меня он никогда не радовал. ####### (проиграл) прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Пацаны все, хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.

А так, как вы сказали, что я близка, то есть знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы не «Спартак». Только потому, что у нас такой ######## (отличный) тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждается как никто другой, потому что мы нищие.

Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность. Просто он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в жопе, - написала девушка.

В комментариях под публикацией болельщики вступились за тренера, дискуссии были жаркими. Дюкова даже сделала свой аккаунт в Инстаграм закрытым. Но обсуждения продолжились в соцсетях и в комментариях на спортивных сайтах.

Комментарии на сайте Sports.ru

Комментарии на сайте Sports.ru

Комментарии на сайте "Трибуна".

Высказывались и российские журналисты.

Василий Конов в твиттере.

Андрей Панков в твиттере.

В субботу днем Людмила Дюкова выступила с заявлением, мол, сказала на эмоциях.

- Хочу внести ясность по поводу ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ.

Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю.

За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды.

Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата матча ЛЕ. Все мы живет люди, и склонны совершать ошибки.

Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела ни кому навредить», – написала Дюкова в фейсбуке.