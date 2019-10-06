«Музыканту главное, чтобы было место, где поставить стул». Ночью в минском метро играл оркестр

На часах в метро — почти 2 ночи, на экране, где показывается, сколько не было поезда, — точка — как будто не было дольше 10 минут. Поезда на станции метро «Петровщина» стоят с обеих сторон, безопасности ради и атмосферы для. 5 октября «Петровщину» закрыли в 23.00.

—Для подготовки к проведению культурно-массового мероприятия. Приносим извинения за неудобства, — повесили объявление.

«Неудобствам» не сильно расстроились. По крайней мере, сотни человек, которые очень быстро раскупили билеты на «Ночь классики в метро». А некоторые из тех, кто не успел, все равно спустились на станцию, которая на час превратилась в филиал филармонии.

— Может быть, у кого-то билет есть? — интересуется молодой человек в очереди в половину второго ночи. Приблизительно в это время станцию снова открыли и запустили пассажиров-зрителей.

С двух часов ночи почти до четырех утра на платформе играл Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера, танцевали заслуженные артисты Людмила Хитрова и Олег Еромкин, по импровизированному подиуму дефилировали мисс разных лет. Это продолжается фестиваль Юрия Башмета. Классику в метро привозят второй год.

Балерина Людмила Хитрова готовится к выступлениюФото: Святослав ЗОРКИЙ

— В прошлом году появился новый проект — классика в метро. Невероятно, сколько людей должны взяться за руки, чтобы открыть в два часа ночи станцию метрополитена, за полтора часа построить концертный зал: свет, лазеры…— накануне рассказывал художественный руководитель фестиваля Башмета Ростислав Кример. — В прошлом году был очень большой резонанс, поэтому мы решили сделать этот формат традиционным.

Не очень легким движением руки вагон метро превращается в точку для звукорежисераФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вопрос с фотографированием в метро наконец-то решен: можно! Хотя бы на два часаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В подтверждение слов Ростислава Кримера несколько цифр: над шоу работали около 100 человек — это техническая, постановочная и административные группы; в модном показе участвуют 40 моделей. Сцена приехала из филармонии.

— Самое главное отличие этой площадки — в режиме: есть только два с половиной часа, чтобы смонтировать свет, звук, сцену, отрепетировать. Наверное, это была самая скоростная подготовка за всю нашу праздничную деятельность, — рассказывает режиссер Агата Моцко. Агата режиссирует многие городские мероприятия. — Поэтому участвовало огромное количество людей. Когда идет монтаж, никто не стоит, все заняты.

Агата Моцко, режиссерФото: Святослав ЗОРКИЙ

Станция метрополитена — площадка для оркестра не самая привычная, но благодарная.

— Здесь великолепная акустика для звучания камерного оркестра, — говорит Агата Моцко. — Музыкант вообще универсальный человек. Ему все равно где выступать: главное, чтобы была возможность поставить стул (если это, например, контрабас и играть).

Стул есть, арфа есть, акустика естьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Посол Швеции в Беларуси Кристина ЮханнессонФото: Святослав ЗОРКИЙ

Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана ДарамаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Посол Великобритании в Беларуси Жаклин ПеркинсФото: Святослав ЗОРКИЙ

Задействованы в необычном концерте и работники метро. Несколько человек отвечают за электричество.

— Мы обеспечиваем бесперебойную работу электрооборудования, — рассказывают парни в форме метрополитена. — Следим,чтобы свет нигде не потух, но такого случиться не должно.

Карина — одна из тех, кто за безопасность. Говорить «ускорьте посадку!» ночью не нужно, в остальном, говорит, почти без отличий.

— Моя задача — следить за безопасностью пассажиров. В принципе, как и всегда, — говорит девушка в форме. — А спать дома я бы все равно не смогла. У нас же и ночные смены тоже есть, это для пассажиров ночью метро обычно закрыто.

Следить за безопасностью приходится и когда в метро пассажиры, и когда пассажиры превращаются в зрителейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Посол Австрии Алоизия ВёргеттерФото: Святослав ЗОРКИЙ

— Метро — это же абсолютно не романтичное место в любом уголке планеты: в Нью-Йорке, в Вене, Минске!.. — улыбается посол Австрии Алоизия Вёргеттер. — И перенести сюда классическую музыку — прекрасная идея. Это запомнится и тем, кто пришел посмотреть, и тем, кто работает в метрополитене. Такое мероприятие сделает классику частью городского пространства.

Заслуженные артисты Людмила Хитрова и Олег ЕромкинФото: Святослав ЗОРКИЙ