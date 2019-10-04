«Небольшая семья без огорода справится за 15 минут». В Беларуси началась интернет-перепись населения

О том, что в стране начинается перепись, Белстат сделал уже две sms-рассылки. В первой белорусов пригласили поучаствовать, а во второй сообщили сайты, на которых можно заполнить опросный лист онлайн.

Где найти анкету?

Интернет-перепись начинается 4 октября и продлится до 18 октября.

Пройти перепись через интернет можно на сайтах www.census.by и www.перепись.бел. Чтобы получить доступ к анкете, нужно нажать кнопку «Переписаться» и пройти авторизацию.

Для авторизации организаторы используют межбанковскую систему идентификации, то есть общую для всех банков страны базу данных, где номер телефона клиента привязан к его паспорту.

Поэтому для авторизации нужно ввести номер телефона, который вы указываете во время проведения банковских операций. Если окажется, что вы не зарегистрированы в системе, вам нужно будет ввести идентификационный номер паспорта и номер мобильного. После авторизации или регистрации на ваш телефон придет код. Вводите код и можете приступать к анкетированию.

О чем спросят?

Кроме паспортных данных, у вас спросят о семейном положении, помещении в котором вы проживаете, родном языке и языке общения, узнают, планируете ли вы уехать из страны. Еще вам зададут вопросы об образовании, постоянной работе. Владельцам земельных участков нужно будет ответить и на вопросы о них.

Первым делом у вас спросят место жительства - населенный пункт, улица, номер дома и квартиры.

Сколько времени это займет?

По информации статистического комитета, на заполнение анкеты для белоруса с небольшой семьей без огорода понадобится около 15 минут.

Я заполнил, что дальше?

После того как вы заполните все вопросы анкеты, нажмете кнопки «Сохранить» и «Отправить», на экране появится свидетельство о том, что вы прошли перепись. Его лучше скачать. Оно вам еще может пригодиться. Дело в том, что после заполнения анкеты в сети ваши данные уберут из списков, и переписчики к вам уже не придут. Но если все же по ошибке это случится, вы сможете показать им свидетельство.

Зачем проводят перепись?

Как объясняют чиновники, на основании полученных данных они будут принимать решения по развитию экономики и социальной сферы в ближайшие десять лет. Поэтому призывают отвечать на вопросы честно.

На этой странице предложат указать всех членов вашего домохозяйства.

Как еще можно оставить свои данные?

Есть еще два варианта. Можно прийти на стационарный пункт сбора и ответить на вопросы там. Сделать это можно с 4 по 30 октября. Или дождаться, пока переписчики придут к вам домой. Обходить дома они будут с 21 по 30 октября.

Как узнать переписчика?

Для переписчика обязательны три атрибута: удостоверение, сумка с логотипом переписи и планшет для проведения опроса. На удостоверении, кроме информации о переписчике, должен быть логотип переписи, а также подпись начальника статистического управления.

Куда пойдет информация?

Белстат уверяет, что он гарантирует конфиденциальность информации. Собранные данные обезличат. Участнику присвоят номер, поэтому адрес и фамилия нигде фигурировать не будут. Также организаторы заверяют, что полученную информацию не станут передавать в налоговую инспекцию и другие органы.

Обязательно ли участвовать?

Нет. Участие в переписи добровольное, поэтому вы запросто можете от него отказаться. Никакого наказания вроде штрафа за это не предусмотрено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перепись стартовала: Спросят о том, на каком языке разговариваете, не собираетесь ли уезжать и сколько у вас пчелосемей

Корреспондент «Комсомолки» одним из первых поучаствовал в переписи населения онлайн и получил шанс выиграть крутой смартфон (читать далее)