«Дана Танец» продолжает работу и осенью

По нормам городского хозяйства, фонтаны следует отключать в дождь, при сильном ветре и температуре воздуха ниже 10 градусов. В конце сентября все эти факторы в наших широтах сходятся, и именно потому сезон фонтанов считается завершенным. В компании «Дана Холдингз» решили продлить работу мультимедийного фонтана «Дана Танец» в комплексе «Маяк Минска» - насколько это будет возможно по погодным условиям.

Работа мультимедийного фонтана «Дана Танец» в комплексе «Маяк Минска» будет продлена насколько это будет возможно по погодным условиям.

«Дана Танец» стал новой достопримечательностью Минска. Его торжественное открытие состоялось в мае этого года, и минчане вместе придумывали название этому подарку, который преподнесла столице компания «Дана Холдингз».

Мощная звуковая система, лазеры, подсветка и проектор превращают работу фонтана в яркое шоу, в котором сочетается все - цвет, музыка, ритм. Система позволяет выводить на водяной экран, по сути, любое изображение - хоть фильмы со звуком показывай!

Неповторимое шоу фонтана «Дана Танец».

По вечерам здесь собирались сотни и тысячи минчан. А майский концерт группы «Без Билета», сопровождавший торжественное открытие фонтана «Дана Танец», собрал на площади, которой завершается бульвар Пикассо, пожалуй, полгорода!

Красивейшая пешеходная улица - бульвар Пикассо.

Да и сам бульвар Пикассо - тоже новая минская достопримечательность. На этой пешеходной улице создана атмосфера средиземноморского релакса - простор бульвара, светлые фасады домов, стеклянные витрины и панорамные окна, широкие террасы, многочисленные кафе и магазины, лавочки и скульптурные композиции дарят настроение безмятежности и спокойствия.

Этим летом каждые выходные здесь проводилось «Лето на Маяке» - концерты, фестивали, спортивные и детские мероприятия.

Компания «Дана Холдингз» поддерживает детское творчество, проводит семейные праздники и фестивали, организовывает благотворительные акции.

«Маяк Минска» стал настолько популярен и оказался таким «фотогеничным», что у молодоженов столицы появилась новая мода - проводить здесь фотосессии. Вид на Национальную библиотеку через огромную арку комплекса, игра воды в фонтане, блеск современной архитектуры - антураж потрясающий! Не случайно летний сезон празднований на бульваре Пикассо завершился невероятной Свадебной феерией - более 20 пар молодоженов собрались здесь 21 сентября, признались друг другу в любви, исполнили свадебный танец и получили фото с торжества в подарок!

Свадебная феерия на бульваре Пикассо.

Свадебная феерия станет традиционной - проводить ее будут каждый год. И уже в июне на бульваре Пикассо соберется еще больше влюбленных пар, включая молодоженов из других стран. Это будет символично и закономерно, ведь «Дана Холдингз» - международная компания!

Дана Танец: в ритме осеннего вальса.

Дом «Микеланджело» - переменная этажность, торговый центр и подземный паркинг

Так что жить в комплексе «Маяк Минска» - не просто комфортно, удобно и красиво, но и очень интересно и весело! Комплекс практически завершен и обжит, но у всех, кто хотел бы приобрести здесь квартиру, еще есть шанс - свободные площади пока в наличии в доме «Микеланджело»!

Дом «Микеланджело» в комплексе «Маяк Минска».

Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, то первый слева дом в ансамбле современных зданий с наклонными фасадами - это и есть «Микеланджело».

Проект разрабатывали специалисты международного холдинга «Дана» из разных стран мира, и в его архитектуре и планировках учтен лучший опыт зарубежного строительства. Партнеры «Дана Холдингз» из Объединенных Арабских Эмиратов, которые приезжали в Минск, сравнивали «Микеланджело» с небоскребом «Бурдж-Халифа» в Дубае из-за сходных архитектурных решений. Интересна и планировка квартир - от небольших, площадью 38 метров, до расположенных на верхних этажах пентхаусов площадью почти 200 квадратов.

Вид на многофункциональный комплекс «Маяк Минска» со стороны Национальной библиотеки.

Многие характеристики этого проекта уникальны. Дом «Микеланджело» двухсекционный. Объединяет две его секции общее дизайнерское лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и зонами отдыха - как в лучших отелях мира. В отделке только качественные материалы, фактурой напоминающие мрамор, с которым всегда так умело работали итальянские мастера.

Просторное и светлое лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом.

У здания переменная этажность - от 9 до 13 этажей. В стилобате будет размещен двухэтажный торговый комплекс, где откроются также рестораны, кафе и оздоровительный центр, а еще подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. В паркинг можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры - очень удобное решение!

Здесь все сделано с особым вниманием к деталям. Это по-настоящему престижное жилье. Все квартиры свободной планировки, поэтому каждый владелец сможет оборудовать свое жилое пространство по своему вкусу и потребностям. Лифты скоростные и бесшумные, фирмы OTIS - известного европейского производителя, общественные помещения с дизайнерской отделкой и использованием натурального камня.

В стилобате под домом «Микеланджело» будет размещен двухэтажный торговый комплекс.

Конечно же, здесь установлены современные домофоны и системы видеонаблюдения. А выход из лобби - прямо на бульвар Пикассо!

И еще один приятный нюанс. В этом доме есть квартиры с полной внутренней отделкой! Ремонт по дизайнерским проектам и с применением отменных материалов и оборудования позволяет вселиться в некоторые из них буквально сразу после покупки. Но у покупателей, конечно, есть возможность приобрести жилье свободной планировки без отделки, и тогда скидка с каждого квадратного метра составит 500 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь.

Дом «Рафаэль» с тренажерным залом, бассейном и спа

Еще одна возможность стать жителем комплекса «Маяк Минска» - это приобрести квартиру в доме «Рафаэль», который подарит своим жильцам высокий уровень комфорта.

Комплекс дома «Рафаэль» на цокольном и первом этажах будет иметь помещения коммерческого назначения.

На цокольном и первом этажах он будет иметь встроенно-пристроенные помещения, в состав которых входят кафе и рестораны, оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и спа-процедурами, а также объекты коммерческого назначения, где разместятся магазины и салоны.

Дизайнерское лобби - светлое и просторное, с местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не подниматься в квартиру во время прогулок с малышами. И, конечно же, подъезды оснащены современной домофонной системой и скоростными бесшумными лифтами, которые отличаются высоким уровнем комфорта.

Дизайнерское лобби - светлое и просторное.

Свободная планировка, лоджии и панорамное остекление делают квартиры в доме «Рафаэль» светлыми, воздушными и обеспечивают прекрасный вид на весь комплекс «Маяк Минска».

В офисе продаж компании «Дана Холдингз» всегда помогут принять правильное решение. Тем более что компания предлагает ряд уникальных финансовых инструментов, которые облегчат выбор и покупку своего жилья.

В офисе продаж компании «Дана Холдингз» всегда помогут принять правильное решение.

Прежде всего, речь идет о беспроцентной рассрочке от застройщика - в домах комплекса «Маяк Минска» этой осенью можно приобрести квартиру, распределив выплату всей суммы на срок до пяти лет! Условия просты - необходимо внести от 30% стоимости выбранного помещения, а далее оформить рассрочку от застройщика на внесение остальной суммы равными долями на протяжении выбранного срока. Без справок о доходах и поручителей!

Можно приобрести также квартиру в кредит по партнерским программам крупных белорусских банков с наиболее выгодными условиями - кредит до 90% стоимости жилья выдается на срок до 20 лет. При этом в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или 6,99% на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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