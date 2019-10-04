«Из самого приличного - просмотр сериалов». Минчане удивили ответами на вопрос «чем вы занимаетесь по вечерам?»

Осень, темнеет рано, погода не шепчет… Что, опять полгода уныния по графику дом - работа - дом? Мы задумались: а может, ваши осенние вечера проходят по другому сценарию?

С таким вопросом и вышли на улицы Минска: «А вы по вечерам что делаете?»

Захар и Ольга:

Захар и Ольга: "Мы прямо сейчас на свидании".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Ходим на айтишные курсы по веб-дизайну и по вечерам даже в комп не втыкаем. Мы ж не дети! Хотя не всегда все так скучно, - рассказывает Ольга.

- Вот прямо сейчас, например, мы на свидании, - подхватывает Захар. - По вечерам мы иногда гуляем, можем зайти куда-нибудь в приятное заведение кофе выпить. Вот сегодня сказал Оле: «Чего ты домой после пар поедешь? Пойдем на свидание!» Вот, идем. Свидание прямо сейчас!

Подружки Таня и Даша:

Таня и Даша: "Иногда ходим в кафе, чтобы дома не готовить".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я учусь в магистратуре. Занятия допоздна, домой прихожу в 9 вечера. Успеваю только поесть и поспать. Иногда, чтобы подышать и развеяться, несколько остановок иду пешком.

- А я работаю в банке, тоже во вторую смену. Самое веселое за день - общение с клиентами. Иногда ну таки-и-е бывают! Домой возвращаюсь в половине одиннадцатого вечера и валюсь с ног. Иногда, правда, ходим с подружкой в кафе. Но чаще из-за того, что не любим готовить. Если бы выдалось пару свободных дней, полетела бы в Амстердам.

Михаил:

Михаил с другом: "Прихожу вечером - поем и спать".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Ничего сложного и серьезного по вечерам стараюсь не делать. Пришел часов в девять, поел и спать. Может, поэтому и не женат, - смеется. - На выходных кино могу посмотреть.

Александр:

- У меня инвалидность. Живу с мамой. По вечерам стираю, убираю, есть готовлю. Но хотел бы работать. Не берут же!

Рихард и Роман:

Рихард и Роман: "Из самого приличного - смотрим сериалы".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Вряд ли на камеру расскажу то, чем занимаюсь по вечерам, - выдает Рихард. - Из самого приличного - просмотр сериалов.

- А я спрашиваю у него, какие сериалы можно глянуть, и тоже их смотрю, - подхватывает Роман. - Иногда, правда, катаюсь на велике. Могу и 40 км наездить!

Александр:

Александр: "Читаю книжки по работе и занимаюсь с ребенком".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я начальник отдела развития электронных каналов и продуктов. По вечерам часто читаю специализированную литературу, чтобы повысить свой профуровень. Но чаще всего занимаюсь с полуторагодовалым ребенком - играю и учу с ним английский.

Максим, Аня и Давид:

Максим: "Вчера для жены ужин готовил - картошку с селедочкой!"Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я водитель-международник. Дома не частый гость. Когда приезжаю из поездки, занимаемся вместе с женой ребенком и домашними делами. Вскоре ждем пополнения. Так что в ближайшее время свободных вечеров вообще не предвидится, - говорит Максим.

- Ну, не так уж у нас все и скучно, - дополняет Анна. - Все ж в наших руках! Вот вчера вечером, например, муж готовил мне ужин - картошечку с селедочкой. А недавно вот в бадминтон играли, хоть я и на седьмом месяце беременности.

Нина Моисеевна и Александр Леонович:

Нина Моисеевна и Александр Леонович: "Рассматриваем кросводры".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мы по вечерам разгадываем кроссворды. Иногда один на двоих, иногда каждый свой. Нам нравится. По крайней мере, пока что деменции друг у друга не замечали, - шутит Нина Моисеевна.

- Иногда можем и у компьютера посидеть, и у телевизора, - рассказывает Александр Леонидович. - А вот на танцы уже не ходим. Увы, физвозможности уже не позволяют. Но хотелось бы!

Уладзімір Вішнеўскі:

Уладзімір Вішнеўскі: "Прыходжу і чытаю дзецям казачкі перад сном".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я мастак. Позна працую ў Акадэміі мастацтваў. Увечары у мяне сям’я. Трое дзетак! Прыходжу і чытаю ім казачкі перад сном.

Настя:

Настя: "Приучаю себя бегать по вечерам".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Если получается прийти домой пораньше, стараюсь хоть как-то заняться собой и спортом. Вот вчера, например, на пробежку вышла. Целый километр пробежала. Трудно, но ничего! Говорят, в холодное время года и даже зимой вообще бег эффективен.

Ирина:

Ирина с подругой: "Мечтаю принять горизонтальное положение, круто, если маску для лица не поленюсь сделать".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- А я так за день выматываюсь, что вечером мечтаю принять горизонтальное положение. В идеале, конечно, сделать маску для лица и приготовить что-нибудь на завтрак.

Полина:

Полина: "Читаю книжки, учу английский".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Свободное время по вечерам - вообще роскошь. И даже если планов на вечер нет - его всегда можно провести в кругу родных и друзей. Я продавец и часто работаю посменно. В свободное время учу английский, слушаю музыку и читаю. Вот сейчас, например, читаю «Осень» Али Смит.