Выбираем лучшую песню «Би-2»!

6 июня 2020 года нас ждет грандиозное событие – концерт наших земляков, группы «Би-2». Ожидается, что его посетит не менее 35 000 человек – именно столько максимально способен вместить реконструированный стадион «Динамо». К слову, группе предстоит выступить на этой площадке впервые.

Музыканты подготовили новую программу NewBest, подготовка к ней идет полным ходом. На «Динамо» будет применен новый подход к пространству концертной площадки: границы сцены будут размыты, каждый зритель будет вовлечен в шоу и станет его важной частью в режиме «дополненной реальности». Уже сейчас понятно, что этот грандиозный станет одним из самых значимых музыкальных событий следующего года в Беларуси. Пропустить его не захочет ни один поклонник «Би-2» – а у нас их очень много. По традиции, билеты на все концерты «Би-2» у нас разлетаются задолго до мероприятия, так что логично подумать о них заранее. Тем более, что сейчас они все еще продаются по специальной, более низкой цене.

Когда: 6 июня 2020 года, 18.00.

Где: минский стадион «Динамо».

Сколько: 37 — 73 рубля.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

На концерте прозвучат как новые песни «Би-2» из альбома «Горизонт событий», так и все главные хиты группы. Какие? Вы уже сейчас можете повлиять на сет-лист группы. Предлагаем вам проголосовать за любимую песню «Би-2» на нашем сайте. А музыканты учтут ваши пожелания!