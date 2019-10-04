Большую литературную премию России вручили в Могилеве

Главной темой для обсуждения 3 и 4 октября стала роль литературы в становлении Союзного государства и сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. Мероприятие приурочили к 20-летию Союзного договора и 75-летию Победы.

Обращение к украинским коллегам и поэтический реквием

Еще десять лет назад - 4 декабря 2009 года - на учредительном съезде Союза писателей Союзного государства в Минске участники провозгласили целями своей деятельности дальнейшее духовное развитие общества в создании сильных независимых государств России и Беларуси, сохранение и пропаганду высоких нравственных ценностей.

От каждой стороны в Могилев приехало по 35 человек. Делегации возглавили председатели Союзов писателей Беларуси и России - Николай Чергинец и Николай Иванов.

- Необычная ситуация. Нет привычного стола. Нет президиума. А есть обычный человеческий разговор. Здесь собрались писатели Беларуси и России, которые ровно десять лет назад образовали этот Союз, - открыл пленум Николай Чергинец.

Вместе с российским коллегой они вспомнили, как постановление о создании единственного на данный момент союзного творческого объединения печатали на той же машинке, что использовалась при подписании документов о ликвидации СССР в Беловежской пуще.

По словам Николая Иванова, сделали это специально. В 1991-м вроде бы ставилась точка. Но писатели двух стран решили иначе.

- Что нас объединяло в момент, когда многие искали самые укромные углы, лишь бы подальше от соседей? Общая шкала нравственных ценностей. При всем многообразии мнений - единый подход к оценке исторических событий. И в первую очередь - итогов и уроков Великой Отечественной войны. Понимание ответственности перед народами по сохранению единого духовного и культурного пространства, - отметил Иванов. - Я категорически отвергаю слово «партнеры», ибо оно предполагает извлечение определенной выгоды. Мы же единомышленники.

На пленуме приняли обращение к писателям Украины. Провели поэтический реквием на Буйничском поле, над которым развеян прах Константина Симонова. Наградили писателей золотой медалью Василия Шукшина. Белорусским авторам - членам Союза писателей России выдали членские билеты нового образца.

Знаковая награда в историческом городе

Но ключевым пунктом насыщенной повестки пленума стало вручение Большой литературной премии России. Ее получили поэт Анатолий Аврутин (Минск) и прозаик Александр Лапин (Воронеж).

- Сегодняшнее событие имеет исключительно важное значение для писателей наших стран. Только что прозвучала мысль, что мы два братских народа, - отметил Анатолий Аврутин. - А я думаю, что мы все-таки один народ. Если в первую очередь речь идет о литературе, то делить тут нечего. У нас все общее: и история, и корни, и переживания, и чувства, и эмоции. Поэтому, когда собираются писатели на такие форумы, значит потом непременно появятся новые произведения. Это колоссальный толчок, колоссальный импульс для того, чтобы человек по-новому отнесся к тому, что он делает, и у него родились книги, которые, я надеюсь, обретут своего читателя.

Лауреат от России - Александр Алексеевич Лапин долгие годы работал в «Комсомольской правде»: сначала был собкором в Казахстане, а после стал одним из руководителей «КП». Затем основал собственный издательский бизнес. Но сегодня главным своим занятием он считает именно литературное творчество.

- Братский белорусский народ сохранил в нетронутом виде все лучшее, что было в нашей общей стране в годы советской власти, - считает Лапин. - Сегодня Беларусь переживает новый рассвет. Здесь не было такой разрухи, как в России. И этот пример может быть интересен с точки зрения развития нашего Союзного государства. Получать премию в Могилеве мне очень приятно. Это город исторический. Давайте не будем забывать, что во время Первой мировой войны именно здесь была ставка главнокомандующего Николая II. Вместе с наследником он жил в доме губернатора. И отсюда отправился на свою голгофу в Петербург.

Что касается самой премии, то ее автор популярных романов также оценивает очень высоко:

- Я уже получил несколько литературных премий. Но нынешняя награда для меня - настоящий знак качества. Пропуск в пул писателей первого эшелона. В литературу я вошел буквально вчера: свои романы публикую около шести лет. И сейчас получаю очень престижную премию. Настоящую. Не придуманную для пиара. Либо присужденную за то, что ты оплевываешь свою страну. Эта премия русская. От профессионального литературного сообщества. Вообще, у нас есть союзы русских писателей, и есть союзы пишущих на русском языке. Мне ближе первые.

Писатель Александр Лапин получил Большую литературную премию России. Диплом вручает председатель Союза писателей России Николай Иванов. Фото: МАЁРОВ Юрий

«Молодым должны помогать крупные издательства»

При этом Александр Лапин с позиции уже признанного автора считает, что сегодня в первую очередь нужно поддерживать молодых писателей:

- Книгоиздание превратилось в бизнес в чистом виде. Никакой поддержки нет. С одной стороны, это плохо, и многие жалуются, что государство отгородилось от писателей. А с другой - сегодня тебе помогают, а завтра потребуют, чтобы пел осанну очередным вождям и кривил душой. Пока на нас просто не обращают внимания: тиражи книг невелики, влияние их на общественную жизнь ничтожно. Хотя бы не мешают - и слава Богу.

Сам я сейчас обдумываю идею семинара для начинающих писателей, чтобы помочь им освоить азы: как в плане создания произведений, так и с точки зрения их продвижения.

«Главное для человека - реализовать свой талант»

Пока же писатель работает над новой книгой:

- В своих прежних романах я описал, как распадался Советский Союз. Как люди боролись. Выживали. И в итоге нашли себя в новом мире. Но это все история. Сейчас меня волнует: а как сегодня? Что мы построили? На постсоветском пространстве образовалось 15 независимых государств. Но ни одно из них так и не стало демократическим в западном смысле.

Второй важнейший момент - это раскол в нашем сознании. В новой книге я представлю его на примере казачества как наиболее активной части нашего народа. Но он присутствует в каждом русском человеке. Разделение на белых и красных. На богатых и бедных. На тех, кто обожает СССР и ненавидит. На либералов и державников.

К слову, уже весной выйдет сборник «Я верю!», в котором я собрал рассказы представителей разных конфессий о том, как они пришли к Богу. Есть там и моя история.

СПРАВКА

Александр Лапин - автор книг «Каноны розы мира», «Я люблю», публицистических сборников «Русский вопрос», «Русский ответ», «Куда идут русские?» (первые два сборника переведены на немецкий язык и также вышли в Германии), романа-эпопеи «Русский крест», а также романов «Святые грешники» и «Крымский мост».

В апреле 2013 года за «Русский крест» получил премию в литературном конкурсе «Русский позитив» в номинации «Проза». А в июле был удостоен международной литературной премии им. Валентина Пикуля в номинации «За романы и публицистические произведения, продолжающие традиции русской исторической прозы». В следующем году награжден Национальной премией «Лучшие книги и издательства-2014» в номинации «Художественная литература». Лауреат премии правительства РФ в области СМИ.