«Прививка от гриппа может продлить жизнь сердечнику». Как заботиться о себе в межсезонье

Простуду нужно вылежать

Вирусные инфекции - один из главных межсезонных факторов, который может усугубить течение болезни сердца, привести к инфарктам и инсультам.

- Сегодня есть ряд исследований, которые доказали: вакцинация от гриппа среди пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца снижает частоту инфарктов и инсультов в три - четыре раза, - говорит Светлана Соловей, ведущий сотрудник лаборатории хронической и ишемической болезни сердца «РНПЦ Кардиология».

По ее словам, эту статистику ведут уже более десяти лет, и с каждым годом она неизменно показывает позитивное влияние прививок на состояние здоровья среди сердечников.

- ОРЗ, ОРВИ и грипп приводят к повышению температуры, из-за чего увеличивается частота сокращений сердца, что дает на него дополнительную нагрузку. И если у человека уже больное сердце, то нагрузка становится чрезмерной. Более того, сам вирус может внедряться в атеросклеротическую бляшку. Внедряясь в нее, он поддерживает длительное воспаление внутри сосудов. Из-за этого бляшка может разорваться, а сосуд тромбироваться, - объясняет Лариса Плащинская, научный сотрудник лаборатории нарушения сердечного ритма «РНПЦ «Кардиология».

Поэтому, если вы все-таки заболели, специалист советует вылежать болезнь, то есть соблюдать постельный и питьевой режим и ни в коем случае не перехаживать простуду на ногах.

Похудение избавляет от необходимости проводить операцию

- Вирусная нагрузка, грипп в том числе, стимулируют развитие болезней сердца, всплеск осложнений, включая нарушения ритма. Иногда такие осложнения бывают смертельными, - говорит Лариса Плащинская.

Поэтому особенно важно понимать, что поможет предотвратить такие осложнения. Речь о правильном питании и физической активности.

- Есть случаи, когда пациенты, которые снижают массу тела и приводят в норму режим питания, в итоге отказываются от оперативного метода лечения, так как рецидивы стали заметно реже, - поясняет Лариса Плащинская.

Людям с больным сердцем специалисты советуют средиземноморскую диету, которая предполагает употребление 500 граммов фруктов и овощей ежедневно. А количество жиров должно составлять не более 30%, но не менее 20% ежедневного рациона.

Внимание нужно уделить и их качеству - телу нужны полинасыщенные жиры, а вот трансжиры, то есть жиры, которые появляются во время жарки, стоит свести к минимуму или вовсе исключить. Следить нужно и за углеводами: их должно быть не более 60% рациона.

Витаминные комплексы могут навредить здоровью

Не менее важна правильная и систематическая физическая активность.

- Иногда пациенты говорят: «Мы много ходим на работе, больше 10 000 шагов». Но этого недостаточно. Для здоровья нужно минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю. И речь здесь идет об аэробной нагрузке: велосипеде, лыжах, плавании, - говорит Лариса Плащинская.

А вот на витаминные комплексы собеседники советуют не уповать. По их словам, последние исследования показывают, что витамины в таблетках не приносят организму никакой пользы. И это в лучшем случае.

- Сегодня нет четких доказательств того, что витамины оказывают позитивное влияние на организм. Более того, избыточное употребление витаминов плохо сказывается на состоянии здоровья, - поясняет Андрей Пристром, заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии «БелМАПО».

По его словам, сегодня в медицинской среде сформировалось очень неоднозначное отношение к антиоксидантным комплексам А, Е, С и витаминам группы B3. Есть исследования, которые показали небольшой прирост смертности после их применения. Поэтому специалист советует не усердствовать с приемом витаминных комплексов, а лучше всего получать витамины с едой: фруктами и овощами.

А витамины в таблетках применять только в случаях дефицита витаминов. Он может быть у тех, кто тяжело физически работает, спортсменов и беременных женщин. Специалист подчеркивает: каждый случай стоит обсуждать с врачом.