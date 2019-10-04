Минское «Динамо» набирает очки восемь матчей подряд

В ноябре прошлого года «зубры» героически прервали серию из 11 поражений подряд. Перед этим новое руководство даже устроило показательную экскурсию на тракторный завод, чтобы хоккеисты посмотрели, каким трудом другие люди зарабатывают деньги. В этом сезоне другое кино. В четверг «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» (5:3) - это пятая домашняя победа подряд, восемь матчей подряд «зубры» набирают очки. С 15 очками минчане делят 5 - 6-е места с московским «Динамо» в Западной конференции.

- Сложно сказать, чем отличается прошлогодняя команда от нынешней. Но сейчас все мы на сто процентов отдаемся игре, никто не выпадает. В любой момент матча мы бьемся за победу, это позволяет нам в равных матчах завоевывать очки. КХЛ - очень ровная лига. Чтобы побеждать здесь, нужно показывать не только мастерство, но и полную самоотдачу. Фактор Вудкрофта важен в наших успехах. Его система дает плоды, - сказал лучший бомбардир «Динамо» Тему Пулккинен в программе «Овертайм».

Но впереди матч с «Ак Барсом» (в воскресенье) - лидером Восточной конференции. Встреча станет экзаменом для растущей команды. Ведь есть к чему стремиться.

- В третьем периоде был момент, когда мы упустили нити игры. Но опять-таки это из-за того, что в команде много молодых игроков. Если посмотреть на сезон, то можно увидеть, что пока не было такого момента, когда мы значительно вели в счете (после второго периода с «Трактором» счет был 4:1. - Ред.). Думаю, ребята немного растерялись и не знали, как распорядиться преимуществом. Боюсь, из-за этого мы едва его не растеряли. Тем не менее, если спрашивать о зрелищности, думаю, болельщикам игра понравилась. Наверняка они понимают, что у нас молодая команда. Думаю, им интересно смотреть за прогрессом этой команды, - сказал Крэйг Вудкрофт.