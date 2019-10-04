2019-10-04T16:37:50+03:00
Спорт
КП Беларусь

ЦСКА Виктора Гончаренко терпит бедствие в Лиге Европы

После матчей в еврокубках тренеру приходится становиться философом
Владимир КРИУЛИН
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Виктор Гончаренко за год построил новую молодую команда, которая сейчас идет на первом месте в чемпионате России, но в еврокубках пока сложнее. Фото: pfc-cska.comВиктор Гончаренко за год построил новую молодую команда, которая сейчас идет на первом месте в чемпионате России, но в еврокубках пока сложнее. Фото: pfc-cska.com
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В чемпионате России московский ЦСКА на минувших выходных стал единоличным лидером. Пусть сразу четыре команды отстают от «армейцев» всего на два очка, это символичный момент - ЦСКА не был на первом месте с мая 2016 года. Еще приятный для «армейцев» факт: пять побед подряд в чемпионате с общим счетом 13:3.

Но в Лиге Европы ЦСКА второй матч подряд попадает под холодный душ. После поражения от «Лудогорца» (1:5) Гончаренко говорил, что средний возраст игроков, вышедших на поле, около 22 лет, на фланге обороны играл 17-летний дебютант. Через пару дней после того матча ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2) - одного из конкурентов.

К матчу с «Эспаньолом» «армейцы» подходили решительно. Чтобы реально рассчитывать на выход их группы, надо было побеждать. Сначала все шло по плану, ЦСКА в первом тайме больше владел мячом (55%), чаще бил по воротам (8:2 и в створ 2:0), чаще подавал угловые (5:0). Но при завершении атак либо подводила реализация, либо тянул свою команду вратарь Диего Лопес. В общем, по содержанию была типичная игра образца ЦСКА этой осени. После перерыва «Эспаньол» выровнял игру и показал, как надо забивать - 0:2.

После матча Гончаренко пришлось философски отнестись к результату.

- Иногда тяжело принять результат, но надо. Идти вперед, когда некуда, когда большие усилия приносят маленькие плоды. Вы опять можете бить в меня фразами, но через такое действительно надо пройти. Когда имеешь преимущество в еврокубках, надо все-таки забивать, а мы играем эмоционально, оказываем психологический прессинг. Нам стоит играть более умно, но сможем это сделать, когда пройдем через такие препятствия.

Тренера можно понять. Если не считать опытных Акинфеева и Фернандеса, то средний возраст команды 21,5 года. И до этого мало кто играл в еврокубках полные матчи. Все-таки обыгрывать тульский «Арсенал» и «Эспаньол» (пусть и идущий сейчас в Испании на 18-м месте) -– это разные вещи. У ЦСКА в Лиге Европы еще ничего не потеряно. Да, пока последнее место с нулем очков, но все решат ближайшие два матча с «Ференцварошем», за который, кстати, играет белорус Николай Сигневич. Но вопрос, хватит ли сил у команды? Ведь скамейка запасных невелика, а травмированных, как всегда, много. Может, в ЦСКА решат, что лучше сосредоточится на чемпионате?

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