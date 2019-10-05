«Берите момордику, бабушка растила!» На Комаровке мало грибов и очереди за клюквой, зато есть бешеная дыня за 4,5 рубля

Жизнь на центральном рынке столицы кипит: на прилавках - разноцветье, в воздухе - аромат грибов. Сразу покупаю кочан капусты (в среднем 90 коп. за кило).

Жизнь на центральном рынке столицы кипит.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не хотите ли по морде-ка? - доносится до меня от любезного с виду продавца. На немой вопрос в моих глазах он достает из-за своей спины коробку.

- Это момордика!

Вижу странного вида плоды - не перец, не огурец, не тыква…

- Это бабушка наша на огороде посадила, вот выросло, продаем! Эта момордика вроде как лечебная. То ли индийская специя, то ли трава. Попробуйте, не бойтесь. Почитаете в интернете, как можно приготовить, - уговаривает он. - О цене договоримся! Не хотите момордики, возьмите «Романеско», - убеждает Андрей, демонстрируя футуристического вида цветную капусту. - 4,5 рубля за кило. Недорого!

Кочан капусты стоит в среднем 90 копеек за кило.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей демонстрирует футуристический вид цветной капусты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вроде обошлось, по лицу не получил, отхожу от прилавка, достаю телефон, ищу в интернете. Момордика (иначе - индийский гранат, бальзамическая груша и даже бешеная дыня) оказывается родственником одновременно и огурца, и кабачка, и тыквы, на которую, говорят, и походит по вкусу.

Выбор свежих грибов, которые, по утверждению бабушки-продавца, только с лесной полянки, почему-то небогат.

Выбор свежих грибов небогат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть лисички (5 - 6 руб. за большой стакан), подосиновики (10 руб. за маленькое ведерко). Идеальные шампиньоны - 3,50. Много сушеных грибов. Цены на них, правда, разнятся. В одном месте можно взять 80-граммовый пакетик за 5 руб., у продавца в соседнем ряду цена существенно выше - 25 руб. за 100 граммов. За низочку подосиновиков просят 10 рублей.

Подосиновики стоят 10 рублей за маленькое ведерко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце ряда - очередь. Люди стоят за клюквой. Продают ее сегодня в считаных местах - 4,5 - 5 рубля за килограмм. Не так много точек с голубикой, за кило просят от 16 рублей.

Клюкву продают за 4,5 - 5 рубля за килограмм.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пробегаю мимо прилавков с картошкой (в среднем по 80 коп. за кило, но если постараться, то мелкую, но приемлемую, можно найти даже за 35), морковкой (0,65 - 1,2 рубля) и луком (от 79 копеек).

Прилавка с картошкой и луком.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тыква для Хеллоуина

Вижу нечто невообразимо яркое, просто взрыв теплых красок. Под навесом настоящая витрина осени: разных размеров желтые, оранжевые, белые тыквы. Цена стартует от рубля за килограмм. Понравившуюся огромных размеров ароматную тыкву без проблем разрежут, можно купить и половинку, и четвертинку.

Здесь же и декоративные тыквы разных размеров.

- Скоро Хеллоуин, - говорит обаятельная продавец. Люди подходят, покупают, - продолжает она. - Цена всегда договорная. Не отмечаете этот праздник? Купите просто для себя, можно на кухне положить для декора, глаз будет радовать!

Под навесом - настоящая витрина осени.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сезон свежих огурцов уже почти финишировал, но найти килограмм по 3 - 4 рубля еще вполне можно. Зато в изобилии помидоры, в основном из Пинска. Стоят в среднем около 2,5 руб. за кило, но есть и немного примятые - по 80 коп.

Сезон свежих огурцов уже на финише.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Берите! На лечо, на салат пойдет, переработаете, будете зимой кушать, - говорит с веселой улыбкой продавец. - Возьмите для лечо и чесночок, 8 рублей всего! Баклажан берите, по рублю вам отдам! Перчик острый, жгучий, 25 копеек штука!

Помидоры стоят в среднем около 2,5 рублей за кило.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Амурские тигры» со своего огорода и арбузы с доставкой

На соседнем прилавке - полосатое оранжево-коричневое чудо.

- Это сорт такой, «Амурский тигр» называется, - говорит стоящая за прилавком бабушка. - Все со своего огорода! Вкусный помидор, тонкая шкурка, крепенький! Берите, не пожалеете!

Полосатое оранжево-коричневое чудо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обещаю подумать. Стоит это чудо 5 рублей за килограмм. Иду дальше.

Узбекские ароматные дыни стоят не ниже 1 - 1,5 рубля. Ценников на арбузы два: 1,2 и 1,5 рубля. Но во втором случае бонусом идет услуга - доставка до машины бесплатно.

Ценников на арбузы - два: 1,2 и 1,5 рубля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже на самом выходе подхожу к женщине, торгующей невероятной красоты корзинами с живыми цветами: астры, хризантемы. У сына в школе День учителя, чем не подарок. Интересуюсь ценой. Большая корзинка - 15, чуть поменьше - 10 рублей.

- Я сегодня почти все распродала, люди охотно покупают. Смотрите, какая красота! - улыбается продавец. - Они же вечные почти, цветы высохнут, долго будут стоять в таком виде!

Корзину с живыми цветами можно купить за 10 рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы сравнивали цены на сезонных ярмарках и магазинные, предпочтительными для покупателя оказались последние. На Комаровке овощи в большинстве своем также дешевле, чем на ярмарках. Существенная разница в цене разве что на арбузы (на ярмарке от 50 копеек, на Комаровке -1,2 - 1,5 рубля) и на перец (самый дешевый на рынке в сетке - от 2,5 рубля за кило, на ярмарке - 1,5 - 2 рубля).

ЧТО ПОЧЕМ