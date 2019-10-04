Лукашенко - Зеленскому о сериале «Сваты»: «Давайте вместе создавать такие фильмы»

В пятницу Александр Лукашенко прилетел в украинский Житомир на II Форум регионов Украины и Беларуси. В аэропорту возле трапа вертолета его встречал лично Владимир Зеленский. Это первая встреча двух лидеров. Они тепло поприветствовали друг друга и на переговоры направились на одном автомобиле.

Зеленский: «Я горжусь, что у нас такие хорошие соседи»

Более двух с половиной часов президенты провели за общением в узком составе.

- Здравствуйте, друзья! - с таких слов начал президент Украины. Как пишет БелТА, во вступительном слове перешел с русского на украинский язык, отметив, что даже так главы государств понимают друг друга. - Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи.

- Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям, - сказал в свою очередь президент Беларуси. - Правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов.

Президент Беларуси сказал, что многие будут писать о том, что состоялось знакомство двух президентов.

- Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться, - сказал Александр Лукашенко.

«Что поставили, то и пьем»

Весь день оба президента шутили. Забавный эпизод произошел во время открытия Форума регионов. Выступая, Александр Лукашенко отметил, что дружба двух стран будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.

- Как будто мы здесь против России и Китая договариваемся действовать, - сказал, в частности, президент Беларуси.

- А вы не стесняйтесь, Александр, - отреагировал на эти слова шуткой сидевший рядом Владимир Зеленский. И чиновники в зале, и президент Беларуси рассмеялись.

А в ходе пленарного заседания форума Зеленский налил воду в стакан Лукашенко из своей бутылки. В это время как раз рассказывали о подписанных коммерческих проектах. Александр Григорьевич взял стакан и потянулся к нему, президенты чокнулись.

- Мы за это пьем водичку! - пояснил Зеленский под смех и аплодисменты в зале.

- Что поставили, то и пьем, - развел руками Лукашенко.

Позже Александр Лукашенко рассказал, о чем говорил с коллегой. Речь шла о …

…ПРОБЛЕМАХ

«Сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Хочу вас (украинцев, - ред.) заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет».

…КОНФЛИКТЕ В ДОНБАССЕ

«С Востоком (Украины. - Ред.) будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент (Зеленский., - Ред.) по окончанию войны, уверен, увенчается успехом». «Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы».

…РАКЕТОСТРОЕНИИ

«Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли». «Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора - два года. Если нет, то 4 - 5 лет. И денег меньше надо будет».

…ПОСТАВКАХ НЕФТИ

«Мы не скрываем. Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные... И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов».

…СУДОХОДСТВЕ ПО ДНЕПРУ

Лукашенко вспомнил момент, когда во время недавней уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина.

«Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти - у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении». «Если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим».

…«СВАТАХ»

«Сваты» хотели снять. Волна началась - «Сваты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный - то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся».

…ГРАНИЦЕ

«Владимир Александрович (Зеленский) правильно поставил вопрос по границе. Я как почувствовал, что, может, даже с упреком. Не должна быть белорусско-украинская граница препятствием для передвижения людей. Я поклялся, что этого не будет. Мы никогда не сдерживали и сдерживать не будем наших украинцев и белорусов при перемещении».

И привел пример, что граница Беларуси открыта для жителей сопредельных территорий, которые привыкли собирать в Беларуси грибы и ягоды.

«Уже не хочу говорить (оскомину набило) про «угрозы» со стороны Беларуси, Украины... Мы, кстати, на эту тему практически не разговаривали. Это я уже сказал: вы не волнуйтесь, мы будем придерживаться этой политики. Помните, что там - на севере (в Беларуси. - Ред.) народ другой вроде бы, но это ваш народ. Это ваши люди. Я к украинцам так отношусь - это наши люди здесь».

КСТАТИ

«Любой президент - артист»

Еще до избрания Зеленского президентом Лукашенко защищал его от нападок критиков. Президент Беларуси говорил, что его кандидатуру не стоит воспринимать несерьезно.

- Володя Зеленский - он специалист в этом плане. Он, как сам себя называет, шоумен, он артист. И вы знаете, тут нечего посмеиваться. Президент, любой президент, он в какой-то степени артист, - сказал Лукашенко перед вторым туром выборов в Украине.

А когда Зеленского избрали, президент Беларуси одним из первых поздравил его. И заверил нового украинского лидера, что «Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом».

Президенты несколько раз поговорили по телефону и даже решили некоторые вопросы. Во время последнего разговора Зеленский попросил Лукашенко помочь с топливом, так как в разгар уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов.

Еще Александр Лукашенко шутил, мол, Владимир Зеленский «виноват» в том, что белорусский президент не ездит на работу на велосипеде.

- Я же езжу на работу, стыдно даже, несколькими автомобилями. Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, - сокрушался Лукашенко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Товарооборот может достичь $10 млрд

В 2018 году товарооборот между Беларусью и Украиной достиг $5,5 млрд (119,2% к уровню 2017 года), экспорт - $4,1 млрд (120,8%), импорт - $1,4 млрд (114,8%). В январе - августе этого года товарооборот составил $3,8 млрд и вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Белорусский экспорт незначительно сократился (на 0,7%) и составил $2,7 млрд. Украинский экспорт в Беларусь вырос на 17,5% и составил $1,1 млрд.

- Мы договорились, что $5,5 млрд или $6 млрд у нас в этом году будет товарооборот - это ничто. Ваше предложение (Зеленского. - Ред.), что мы можем достичь и $10 млрд. Больше $8 млрд было (в прежние годы. - Ред.) - сказал президент Беларуси.