2019-10-04T17:48:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Россияне, туркмены, украинцы и китайцы: кто едет в Беларусь жить и учиться

За последние пять лет количество тех, кто уезжает из страны удвоилось, однако миграционный прирост остается положительным
Виктор ПАЖИТОК
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В 2018 году на ПМЖ в Беларусь перебралось почти 25 тысяч человек.В 2018 году на ПМЖ в Беларусь перебралось почти 25 тысяч человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Всего в 2018 году на ПМЖ в Беларусь перебралось почти 25 тысяч человек. Эта информация о миграции содержится в опубликованном Белстатом «Статистическом ежегоднике Беларуси».

Больше всего - 7040 человек - приехало к нам из России, это на тысячу превышает показатель 2017 года. На протяжении многих лет на втором месте по количеству переезжающих в нашу страну были украинцы, однако в 2018-м эту позицию заняли граждане Туркменистана. Их в Беларусь приехало 4001 человек, украинцев - 3404 человека. Активность туркмен объясняется тем, что граждане именно этой страны составляют почти половину всех обучающихся в белорусских вузах иностранных студентов.

На четвертой позиции рейтинга - граждане Китая. Если в 2012 году китайцев, прибывших в Беларусь на ПМЖ, было всего 79 человек, то в 2018-ом - в 21 раз больше (1696 человек). Очевидно, что причина такого стремительного роста - активное развитие проектов белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

Меньше всего желающих перебраться в Беларусь в 2018 году оказалось из Норвегии, Марокко (по 17 человек) и Афганистана (15 человек).

Неуклонно растет количество тех, кто уезжает из Беларуси. В 2013 году страну покинуло 7792 человека, в 2018-м - 15 239, то есть почти в два раза больше. Подавляющее большинство (6732 человек) отправилось в РФ. Второе и третье места рейтинга выездной миграции занимают Украина и Туркменистан, туда в 2018 году уехали соответственно 1411 и 1118 человек. Активно уезжали из Беларуси в Польшу (765) и Израиль (761 человек).

Но не все так печально: если сравнить две цифры, то получится, что в 2018 году в Беларусь приехало на 9362 человек больше, чем выехало из нее.

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