Суд над экс-замминистра здравоохранения: «Принял в качестве взятки айфон и настольный набор из мрамора»

В суде Советского района Минска продолжили слушать дело экс-замминистра здравоохранения Валерия Шевчука. По его делу был объявлен перерыв для изменения обвинения. 4 октября процесс продолжился.

Валерий Шевчук работал в должности заместителя министра больше 10 лет - с 2006 по 2017 год. Затем он возглавил холдинг «Белфармпром». Задержали Валерия Шевчука в феврале 2019 года. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, а теперь к обвинению добавилась статья "Мошенничество".

Сразу после начала процесса свидетель Лариса Рубцова, глава представительства итальянской фармацевтической компании попросила сделать суд закрытым. По ее словам, информация, которая появляется в прессе, негативно влияет на ее жизнь и работу.

- Разглашается информация о том, где я работала, где работает мой муж, по препаратам, по компании,- пытается конкретизировать Людмила Рубцова.

Сведения, о которых идет речь, она озвучивала в суде по делу начальника Управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской – ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Рубцова в этом деле участвует как взяткодатель.

А Валерий Шевчук возразил против того, чтобы суд был закрытым - он настаивает на публичности. Ещё один обвиняемый, Олег Головач, которого обвиняют в даче взятки, согласился с позицией Рубцовой.

Суд после перерыва решил продолжить заседание в открытом режиме.

За дополнения в лицензию - мебель на 2700 рублей

В обвинении, озвученном в суде, сказано, что взятки Валерий Евгеньевич получал, когда работал в должности заместителя министра здравоохранения. Так, в 2015 году он принял от Рубцовой мобильный телефон iPhone за 720 рублей, кожаный портфель за 390 рублей в качестве взятки за выдачу регистрации лекарственных средств. При этом он не пояснил Людмиле, что это не входит в его компетенцию, а Рубцова, считает обвинение, об этом не догадывалась. Сторона обвинения расценила это как мошенничество.

Осенью 2016 года Шевчук принял от той же Рубцовой настольный набор из мрамора для канцелярских принадлежностей и 2000 долларов США за выдачу лицензии компании ее мужа на право осуществления фармацевтической деятельности, связанной с промышленным производством лекарств и их упаковки. А позже содействовал принятию Минздравом решения на выдачу этой лицензии.

Еще одну взятку Валерий Шевчук якобы принял от учредителя фармацевтической компании Олега Головача. Для того, чтобы в его лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности внесли дополнения, Головач купил и привез Шевчуку на дачу мебель на 2748 рублей: витрины, шкаф, комод.

- Вам понятно обвинение? - уточнила судья у обвиняемого.

- В общем, пока нет, - ответил Валерий Шевчук. – Мне нужно время, чтобы его обдумать.

В суде объявили перерыв.