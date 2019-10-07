2019-10-07T12:41:00+03:00
Звезды
КП Беларусь

Тима Белорусских подложил овсянку в кроссы Ивану Урганту

Наш исполнитель во второй раз за год пришел в передачу «Вечерний Ургант», причем уже в качестве приглашенного гостя [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Фото: скрин видео.Фото: скрин видео.
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Из беседы ведущего и молодого артиста выяснилось, что с гонораров, которые Тима заработал за год, он купил обычный деревенский дом "даже без бассейна". А также, что, когда уже гремел ото всюду хит «Мокрые кроссы», Тима Белорусских все еще работал официантом и был вынужден вежливо отвечать хамам, которые приходили в заведение.

Фото: скрин видео.

Фото: скрин видео.

Но самое смешное началось, когда Иван Ургант предложил ему игру «Мерзкие кроссы». Суть ее в том, что артист и телеведущий по очереди надевают кроссовки, в которые они накладывали друг другу различную еду. Тиме Белорусских достались кроссовки с холодцом и сгущенкой.

Фото: скрин видео.

Фото: скрин видео.

А Урганту - с овсяной кашей и кабачковой икрой. При этом Ургант в шутку взял с Тимы обещание, что в следующий раз, когда тот придет в его шоу, это будет уже черная икра. В «начиненных» кроссовках они даже умудрились потанцевать.

Фото: скрин видео.

Фото: скрин видео.

Тима Белорусских в гостях у Ивана Урганта.ВИДЕО: Вечерний Ургант

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