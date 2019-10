5 дней эксклюзивных модных показов: в Минске пройдет Belarus Fashion Week

В Беларуси стартует 19-й сезон самого ожидаемого события в мире моды - Belarus Fashion Week. Мероприятие из года в год собирает вокруг себя производителей, закупщиков и потребителей модной индустрии для популяризации дизайнерской одежды «prêt–a–porter» и «prêt–a–porter de luxe».

В этом году Неделя Моды пройдет на стильной площадке – на территории жилого комплекса «Маяк Минска». Первый в стране временный торговый центр, зона с показами и бесплатная образовательная платформа разместятся на трех уровнях дома «Микеланджело».

Афиша: организаторы

Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week, председатель общественной организации «Белорусская палата моды»:

- За последние 10 лет мы видим развитие внутри страны образа белорусской моды. В СМИ часто всплывают новости, связанные с деятелями моды, повсюду открываются магазины и шоу-румы, также модные показы стали настолько частыми, что похожи на развлекательный городской event. Но все это мишура, за которой скрывается проблема - покупатель не оценивает белорусский продукт дорого. А единичные покупки людей, нацеленных больше на индивидуальный пошив, здесь не аргумент успеха.

Образ “белорусское - качественное, но дешевое,” преследует нас от успешного имиджа продуктов питания и косметики, до дешевого белорусского льна, снабжающего Европу сырьем. При всей этой активности работать предстоит всем вместе еще минимум десяток лет, чтобы действительно создать сильную видимую фэшн индустрию и позитивно повлиять на имидж страны через самую привлекательную сферу, влияние которой недооценивают. Ведь это понятно, что фэшн индустрия – это еще и сфера, где ежедневно работают и могут работать женщины, молодые специалисты, а также люди, живущие в малых городах. Скажем так, чтобы пройтись по Грузинскому пути, нужно видеть шире, чем развитие одного бренда, нужно строить стратегический план развития фэшн-индустрии и здесь важно работать сообща: предприятиям частного сектора, молодым дизайнерам и, конечно же, к тяжеловесным компаниям легкой промышленности? - рассказала основатель Недели Моды.

Грядущий сезон BFW пройдет в новом формате: количество модных показов сократится, а демонстрироваться будут только коллекции тех дизайнеров, кому действительно это нужно и тех брендов, которые хотят быть на подиуме Belarus Fashion Week.

- Наш выбор - инвестировать в образование наших дизайнеров как молодых, так и уже известных. А также мы практикуем работу «торгового объекта», где по всем нормам торговли смогут продаваться дорогие и успешные дизайнеры. Все расходы на недельный эксперимент мы берем на себя. Мы делаем это для того, чтобы показать, что все модные проекты направлены на продажу, это маркетинговые расходы для дизайнера или бренда. А Неделя моды, как форум моды, и деятельность нашей ассоциации дает возможность бесплатного образования, презентации, а также мощной коммуникационной платформы для деловых и творческих людей, кто хочет работать в моде, - резюмирует Янина Гончарова.

Вас ждут:

- 5 дней эксклюзивных модных показов: BALUNOVA Fashion Design Studio, NELVA by HUAWEI, Natalia Korzh, DAVIDOVA inspired by HUAWEI, T.Efremova, Historia Naturalis, Hmylko, Scapegoat_404 by HUAWEI, WOMEN Fashion Brand, Jovanas Couture, Candy Lady, Totti Swimwear.

- Ethical Fashion Show (Jamido и победительница конкурса New Names Belarus Fashion Week - Ksenia Gest )

- презентация инновационных стартапов в модной индустрии Fashion Tech Hub (при поддержке Youth Empowered)

- бесплатная образовательная платформа Belarus Fashion Forum: Sustainable Fashion со спикерами из Германии, Швеции, России и Беларуси (при поддержке Шведского Института и Посольства Швеции в Беларуси) - ежедневные сессии известных деятелей моды из Беларуси, Украины, Великобритании в формате Fashion Talks

- шоппинг с белорусскими дизайнерами, которых вы никогда не увидите на модных маркетах в рамках Belarus Fashion Week Festival. Всем покупателям в подарок - fashion аксессуар. Пройдет с 14 по 20 октября.

- бесплатные консультации визажиста в бьюти-корнере Mary Kay и презентация нового продукта TimeWise 3D™

- Leone Fashion Party.

Полная программа мероприятий Недели моды в официальном расписании. На показы и образовательную программу действует аккредитация.

Вход на Belarus Fashion Week Festival открыт для всех с 12.00 - 22.00!

КОГДА: 14-20 октября, 12:00-22:00

ГДЕ: ул. П. Мстиславца, 12

БИЛЕТЫ: Bezkassira.by