«За день можно на 700-800 рублей наторговать». Продавец картошки рассказал, как летом зарабатывает на всю зиму

Владимир Барановский из агрогородка Боруны Гродненской области занимается выращиванием и продажей овощей уже 10 лет. Свой товар он продает по выходным, а по будням занимается основной работой. Владимир - строитель, а фермерство - дополнительный источник дохода.

«Что такое 45 копеек за кило картошки?»

С Владимиром мы встретились на сельхозярмарке возле «Чижовка-Арены». Вместе с сыном он встал в четыре утра, чтобы к половине седьмого приехать на площадку и занять место. Это первый день торговли в Минске: раньше он продавал овощи в Ошмянах. Поехать в столицу посоветовал фермер-сосед, который рассказал, что здесь цена на овощи повыше.

Фермерство для Владимира является дополнительным источником дохода.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В Ошмянах картофель стоит 30 копеек за килограмм, здесь - 45. Понимаете сами разницу, - рассказывает он улыбаясь.

Несмотря на пасмурную и холодную погоду, улыбка практически не сходит с его лица. Пока мы разговариваем, люди подходят и интересуются ценой, кто-то покупает что-то по мелочи, а кто-то, услышав цену, уходит дальше. Хотя некоторые покупатели говорят, что цена хорошая. Например, морковка и капуста - по 50 копеек за кило.

Здесь картофель стоит 45 копеек за килограмм.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У меня есть гектар земли, на котором я выращиваю картофель, морковь и капусту. Это дополнительный доход для семьи. Если бы это был основной, наверное, ноги бы протянули. Почему? А что такое на данный момент 45 копеек, даже здесь? Как говорят, богатым не станешь, зато горбатым станешь, - смеется Владимир и продолжает: - Но хорошо, когда на жизнь есть побочный заработок.

Морковка и капуста стоят по 50 копеек за кило.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мы зимой отдыхаем - спим и рыбу ловим»

- Копейка никогда не бывает лишней. Сейчас как строитель зарабатываю не много: примерно 600 рублей в месяц. Жена работает секретарем в школе, получает 300 рублей. Поэтому такая подработка нам очень кстати, - делится подробностями создания семейного бюджета Владимир.

Покупатели интересуются различными товарами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Он рассказывает, что первые годы было сложно: нужно было понять, как все организовать, как и где продавать товар. Теперь же дело вошло в свою колею и стало проще. Такая подработка занимает почти все свободное время.

- Весна началась, как впрегся, так и до белых мух не останавливаешься. Мы только зимой отдыхаем. По строительству есть работа, но ее не много, поэтому зимой стараемся отдохнуть: рыбу ловим, спим. А с весны на это уже снова нет времени. Растить овощи помогает вся семья: двое сыновей и жена.

Сейчас покупатели перестали закупаться большими объемами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но своими силами семья не обходится. Чтобы садить и копать картошку, Владимир нанимает технику и помощников, объемы все-таки немаленькие.

«Чем еще в деревне заниматься?»

- Затраты, техника, люди, копка - конечно, все это нужно. Наверное, все это окупается, но я бы не сказал, что сильно шикарно. Был бы приработок другой, конечно бы, этим не занимался, - смеется Владимир. - Просто безвыходная ситуация. Живем в деревне, в город я не хочу. А чем еще в деревне заниматься? У нас в деревне все есть: сад, школа, магазин, только работы нет. Нет у нас производства, ничего такого, чтобы нормально зарабатывать. Поэтому многие в деревне занимаются картошкой. Было бы другое, занимались бы другим.

На сельхозярмарке возле «Чижовка-Арены» можно купить живую рыбу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимир говорит, что не ставил себе цели посчитать, сколько зарабатывает на овощах за сезон, тем более что для правильного подсчета нужно учитывать затраты. В день же в зависимости от сезона иногда может продать овощей и на 700 - 800 рублей.

- За день наторгуешь, а потом целый год надо жить. Все не распускаем, собираем, часть откладываем на потом. В основном уходят деньги на жизнь: продукты, одежду, коммуналку. Нужно отложить на покупку семян, ту же машину надо заправлять, - говорит собеседник.

В день же в зависимости от сезона иногда может продать овощей и на 700 - 800 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Раньше люди покупали по 15 мешков»

Конечно, чувствуется и конкуренция, хотя, по словам собеседника, никаких войн за место и вражды в этой сфере нет: за все 10 лет не было случая, чтобы кто-то из конкурентов попытался насолить.

- Иногда бывают такие дни, когда можно почти ничего не продать. Как правило, так происходит в начале сезона, потом уже получше.

На ярмарке покупатели покупают овощи, грибы и сезонные ягоды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По наблюдениям Владимира, люди сейчас в принципе перестали закупаться большими объемами.

- А раньше покупали и по 15 мешков. Сейчас в основном по пару мешков берут. Раньше, наверное, жили беднее, поэтому картошки покупали больше. Да теперь и проще все это: вон заказал с доставкой на дом три килограмма - и тебе привезли. Сейчас время технологий. Я думаю, что все это, - он окидывает взглядом ярмарку, - скоро уйдет в прошлое.

Ярмарки продлятся не всю осень, а только до конца октября.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Покупатели продолжают подходить и интересоваться товаром, и Владимир возвращается к своим делам. Говорит, что Минск его порадовал, поэтому он приедет сюда торговать и на следующие выходные.