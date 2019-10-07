«За день можно на 700-800 рублей наторговать». Продавец картошки рассказал, как летом зарабатывает на всю зиму
Владимир Барановский из агрогородка Боруны Гродненской области занимается выращиванием и продажей овощей уже 10 лет. Свой товар он продает по выходным, а по будням занимается основной работой. Владимир - строитель, а фермерство - дополнительный источник дохода.
«Что такое 45 копеек за кило картошки?»
С Владимиром мы встретились на сельхозярмарке возле «Чижовка-Арены». Вместе с сыном он встал в четыре утра, чтобы к половине седьмого приехать на площадку и занять место. Это первый день торговли в Минске: раньше он продавал овощи в Ошмянах. Поехать в столицу посоветовал фермер-сосед, который рассказал, что здесь цена на овощи повыше.
Фермерство для Владимира является дополнительным источником дохода.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- В Ошмянах картофель стоит 30 копеек за килограмм, здесь - 45. Понимаете сами разницу, - рассказывает он улыбаясь.
Несмотря на пасмурную и холодную погоду, улыбка практически не сходит с его лица. Пока мы разговариваем, люди подходят и интересуются ценой, кто-то покупает что-то по мелочи, а кто-то, услышав цену, уходит дальше. Хотя некоторые покупатели говорят, что цена хорошая. Например, морковка и капуста - по 50 копеек за кило.
Здесь картофель стоит 45 копеек за килограмм.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- У меня есть гектар земли, на котором я выращиваю картофель, морковь и капусту. Это дополнительный доход для семьи. Если бы это был основной, наверное, ноги бы протянули. Почему? А что такое на данный момент 45 копеек, даже здесь? Как говорят, богатым не станешь, зато горбатым станешь, - смеется Владимир и продолжает: - Но хорошо, когда на жизнь есть побочный заработок.
Морковка и капуста стоят по 50 копеек за кило.Фото: Павел МАРТИНЧИК
«Мы зимой отдыхаем - спим и рыбу ловим»
- Копейка никогда не бывает лишней. Сейчас как строитель зарабатываю не много: примерно 600 рублей в месяц. Жена работает секретарем в школе, получает 300 рублей. Поэтому такая подработка нам очень кстати, - делится подробностями создания семейного бюджета Владимир.
Покупатели интересуются различными товарами.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Он рассказывает, что первые годы было сложно: нужно было понять, как все организовать, как и где продавать товар. Теперь же дело вошло в свою колею и стало проще. Такая подработка занимает почти все свободное время.
- Весна началась, как впрегся, так и до белых мух не останавливаешься. Мы только зимой отдыхаем. По строительству есть работа, но ее не много, поэтому зимой стараемся отдохнуть: рыбу ловим, спим. А с весны на это уже снова нет времени. Растить овощи помогает вся семья: двое сыновей и жена.
Сейчас покупатели перестали закупаться большими объемами.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Но своими силами семья не обходится. Чтобы садить и копать картошку, Владимир нанимает технику и помощников, объемы все-таки немаленькие.
«Чем еще в деревне заниматься?»
- Затраты, техника, люди, копка - конечно, все это нужно. Наверное, все это окупается, но я бы не сказал, что сильно шикарно. Был бы приработок другой, конечно бы, этим не занимался, - смеется Владимир. - Просто безвыходная ситуация. Живем в деревне, в город я не хочу. А чем еще в деревне заниматься? У нас в деревне все есть: сад, школа, магазин, только работы нет. Нет у нас производства, ничего такого, чтобы нормально зарабатывать. Поэтому многие в деревне занимаются картошкой. Было бы другое, занимались бы другим.
На сельхозярмарке возле «Чижовка-Арены» можно купить живую рыбу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Владимир говорит, что не ставил себе цели посчитать, сколько зарабатывает на овощах за сезон, тем более что для правильного подсчета нужно учитывать затраты. В день же в зависимости от сезона иногда может продать овощей и на 700 - 800 рублей.
- За день наторгуешь, а потом целый год надо жить. Все не распускаем, собираем, часть откладываем на потом. В основном уходят деньги на жизнь: продукты, одежду, коммуналку. Нужно отложить на покупку семян, ту же машину надо заправлять, - говорит собеседник.
В день же в зависимости от сезона иногда может продать овощей и на 700 - 800 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
«Раньше люди покупали по 15 мешков»
Конечно, чувствуется и конкуренция, хотя, по словам собеседника, никаких войн за место и вражды в этой сфере нет: за все 10 лет не было случая, чтобы кто-то из конкурентов попытался насолить.
- Иногда бывают такие дни, когда можно почти ничего не продать. Как правило, так происходит в начале сезона, потом уже получше.
На ярмарке покупатели покупают овощи, грибы и сезонные ягоды.Фото: Павел МАРТИНЧИК
По наблюдениям Владимира, люди сейчас в принципе перестали закупаться большими объемами.
- А раньше покупали и по 15 мешков. Сейчас в основном по пару мешков берут. Раньше, наверное, жили беднее, поэтому картошки покупали больше. Да теперь и проще все это: вон заказал с доставкой на дом три килограмма - и тебе привезли. Сейчас время технологий. Я думаю, что все это, - он окидывает взглядом ярмарку, - скоро уйдет в прошлое.
Ярмарки продлятся не всю осень, а только до конца октября.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Покупатели продолжают подходить и интересоваться товаром, и Владимир возвращается к своим делам. Говорит, что Минск его порадовал, поэтому он приедет сюда торговать и на следующие выходные.
Цель ярмарок - продать быстро и по минимальным ценам урожай этого года.Фото: Павел МАРТИНЧИК