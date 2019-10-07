«Первые полчаса меня подташнивало… Это «Оскар», конечно». «Джокер» рвет минский прокат и сердца критиков

В выходные в столичных кинотеатрах на «Джокера» было не купить билеты, несмотря на дополнительные сеансы. Некоторые зрители даже приходят в кино в гриме Джокера - эта традиция, появившаяся еще в 2008 году, после выхода фильма «Темный рыцарь», также о Джокере, становится популярной и у нас.

«Джокер» режиссера Тодда Филлипса обнуляет историю знаменитого комиксового злодея, помещая ее в реальный мир. Город Готэм (а фактически Нью-Йорк, съемки проходили только на натуре, никаких декораций), в котором мэр называет всех небогатых людей клоунами. Из-за чего протесты так легко подхватываются и выплескиваются на улицы. Фильм довольно мрачный, беспросветный и достаточно реалистичный. При этом «Джокер» с бюджетом 55 миллионов долларов - не артхаус, он рассчитан на массового зрителя.

Не будем раскрывать сюжетных ходов - скажем лишь, что фильм произведет большое впечатление даже на тех, кто никогда не интересовался комиксами. Собственно, другим кино с Хоакином Фениксом в главной роли и не могло быть. Прекрасный артист, которого и до съемок было не уличить в лишнем весе, похудел для роли на 24 килограмма, превратив свое тело в живой скелет (Феникс явный претендент на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль»). Напомним, фильму уже дали главную награду Венецианского фестиваля - «Золотого льва».

Фильм произведет большое впечатление даже на тех, кто никогда не интересовался комиксами.

«Преступление без наказания»

Драма про плохого комика достигает высот романов Достоевского. Порой кажется, что это вовсе не Джокер, а начисто лишенный совести Раскольников, переселенный из Петербурга в Готэм. Также герой напоминает Гуинплена из «Человека, который смеется», а ведь именно экранизация книги Виктора Гюго когда-то и стала источником вдохновения для создателей оригинальных комиксов.

Многие увидят в этом фильме также перекличку с «Таксистом» Мартина Скорсезе, криминальной драмой 1976 года о ветеране морской пехоты, восставшем против беспредела на улицах Нью-Йорка. Наверняка Тодд Филлипс вдохновлялся этой лентой, поскольку даже некоторые сцены в «Джокере» похожи. Как и «Таксиста», «Джокера» также принялись ругать за поэтизацию насилия, а также излишне сочувственное изображение психически больного человека, готового расстреливать людей направо и налево.

Силовые структуры США накануне премьеры даже провели специальную подготовку. Многие помнят о трагедии 20 июля 2012 года, когда во время просмотра фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды», в кинотеатре были убиты 12 человек. Мужчина бросил в зрителей дымовую шашку, а затем открыл беспорядочный огонь. Самому младшему из раненых было всего три месяца.

Некоторые зрители даже приходят в кино в гриме Джокера.

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс и главный актер Хоакин Феникс в дни премьеры максимально сократили общение с прессой, которая пыталась накинуться на них с обвинениями в воспевании насилия, у которого могут возникнуть последователи. Но свою позицию они высказали: искусство - повод для размышления, а не действия. Нестабильным личностям и серийным убийцам все равно, где искать источник вдохновения.

Организации, занимающиеся психологическим здоровьем людей, также выразили обеспокоенность. «Такие драматические изображения больных людей, как правило, преувеличены и дезинформируют зрителя. В большинстве своем люди с психологическими проблемами не опасны для общества. Более того, они чаще всего оказываются жертвами насилия, а не обидчиками», - заявила представительница британского фонда Time to Change, который борется с дискриминацией психически нездоровых людей.

Вместе с тем мы знаем, что случаи насилия психически неуравновешенных людей все же происходят, и даже в относительно спокойном Минске.

В фильме Роберт Де Ниро не думает поддерживать неудачливого комика.

ПЕРВЫЙ ОТКЛИК

Лилия Магамадова, кинокритик:

- О том, что игра Хоакина Феникса была «высшим пилотажем» даже не стоит писать - это, пожалуй, самое болезненно-шедевральное, что я видела за последние годы. И лучшая роль актера, на данный момент…

Социальная драма, с фрагментарными отсылками к комиксу, сквозь призму трагедии одного персонажа, относящегося, как принято говорить, "к особо уязвимому контингенту общества". И как бы обобщенно эти общественные «язвы» показаны ни были, ясно одно - любой Готем можно расшатать. Правда, цена этому высока.

А сцена, в которой Артур Флек танцует на лестнице - вполне может стать одной из легендарных в истории кинематографа.

Антонина Яцук, организатор мероприятий, PR-менеджер:

- Для меня не подлежат обсуждению ровно две вещи в этом фильме. Первая: Хоакин Феникс - гений. Вторая: всё происходит из-за любви. Или её отсутствия. Любите друг друга.

Анна Шутова, руководитель издания о рекламе:

- Фильм-то очень в белорусскую повестку дня! Про напряжение, которое копится внутри человека и внутри общества. Про одиночество, равнодушие, унижение, бунт и поддержку откуда не ждал. Сколько таких Джокеров рождает наша реальность...

Верника Гришкова, тележурналистка:

- Нет сомнений, Хоакин Феникс получит свой «Оскар». Он настолько точно воплотил героя, что первые полчаса меня подташнивало. Настолько много в нем пугающего, болезненного, сумасшедшего, зловещего, но абсолютно беспомощного...

Я много читала отзывов, что Джокер не вызывает сочувствия, лишь неприязнь и отторжение. Да, черт возьми. Но именно в этом гений сценариста. Он разрушает своего героя до основания, он выворачивает его наизнанку. И мы все мечтаем, чтобы такие придурки держались от нас подальше. Но именно это отношение и породило Джокера. Мир отрицает само его существование, как и мы с вами. Система хочет убрать таких, стереть. Вот только кнопки ликвидации не придумано. Они есть. Хотим мы того или нет. И если мы не будем заботиться об уязвимых, то они могут заразить нас. И система даст сбой. Потому что именно сумасшедшие чаще обычного говорят то, о чем другие молчат. Вот только молчит общество обычно о страшных вещах.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Джокер, а точнее, Артур Флек - несчастный психопат, чьи душа и тело исковерканы с детства. Он временами не может контролировать свой истерический пугающий смех - проявление душевной болезни, и за это его постоянно избивают. Артур работает аниматором. Но кого способен рассмешить этот странный, явно нездоровый неудачник? Он живет с психически больной матерью, которая искренне верит в свои фантазии. И вот, случается невероятное - Артура зовут в знаменитое вечернее телешоу. Но его ведущий (его играет Роберт Де Ниро) и не думает поддерживать неудачливого комика, а наоборот, собирается публично высмеять попытки Артура стать резидентом камеди-клаба.