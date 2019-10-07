«Нам дарили простыни и шурупы, а первый гонорар был $50»: «Тяни-Толкай» о 20-летии, сравнении с «Бутыркой» и съемке в «Стилягах»

Трое из четверых участников «Тяни-Толкай» - друзья с детства. Да еще и соседи - и тогда, и теперь. Потому-то на интервью они и пришли этой самой троицей - Павел Клышевский, Павел Тараймович и Андрей Заяц. Периодически они подтрунивали над отсутствовавшим во время беседы Кириллом Клишевичем - мол, он переехал, вот и на интервью «Комсомолке» его не взяли. Но это, конечно, шутка. Их, кстати, во время интервью хватало.

- На афишах юбилейного концерта написана не совсем правда - ведь вашей музыкальной истории больше 20 лет…

П.К.: - Мы ведем отсчет от первого концерта под названием «Тяни-Толкай», а это как раз 20 лет назад - 2 октября 1999-го.

П.Т.: - А до этого были другие названия и группы. Свой первый концерт с собственными песнями мы дали под названием «Махона» в декабре 1998 года на сцене ДК «Золак». Кстати, вместе с группой «Без Билета» - это было и их первое в жизни выступление. И с этим связана интересная история. За пару месяцев до этого я ехал с репетиции и случайно познакомился в троллейбусе с Виталиком Артистом, который вез барабаны. Мы их совместно выгрузили, обменялись контактами. Так и получился первый концерт.

Узнаете музыкантов? Примерно 20 лет назад.

П.К.: - Казалось бы, 20 лет прошло. Но ведь выжили обе команды!

А.З.: - А многие не выжили…

- Но ощущение двух десятков лет на сцене как-то давит?

П.К.: - Чтобы угнетать - такого нет. Но помоложе хотелось бы выглядеть (смеется).

П.Т.: - Мне 15 лет казалось какой-то страшной цифрой, а двадцатка - нормально!

Группе, игравшей в стиле поп-панк-рэп-рок-дрим-дэнс 13, в свое время очень помогли баллады.

- В начале карьеры вы выходили на сцену с инструментами, а потом перешли в категорию вокалистов…

П.К.: - Потому что в какой-то период на мероприятиях переставили ставить аппаратуру, чтобы играть живьем. По инерции мы еще брали инструменты, но условий не было. Правда, как-то нас пригласили в тур по городам и весям от одной из минских радиостанций, ради нас одних возили живой аппарат. Коллеги с поп-сцены удивлялись: «Кто вы такие, чтобы ради вас все это таскали?» А одна певица прямо сказала: «Вам что, делать нечего? Выйдите да спойте под минус! Вы же каждый день что-то отстраиваете. Не надоело?»

"Тяни-толкай" - Имей в виду.

П.Т.: - А я помню, что в начале карьеры была мечта стоить дороже, чем аппарат. Его аренда обходилась в $200, а нам платили $50 (смеется).

В начале своей истории "Тяни-Толкай" выступали с инструментами, а потом стали, в основном, вокальным квартетом.

СО СРАВНЕНИЕМ С «ЛЮБЭ» СМИРИЛИСЬ, А АНАЛОГИЮ С СЕРДЮЧКОЙ НЕ ПОНЯЛИ

- У меня сохранился диск с вашим дебютным альбомом «Смеются соседи»…

А.З.: - Так вот, кто его купил! (Смеются.)

Тяни-Толкай - Санта Клаус.

- Да, пошутить как раз в тему. Там ведь были развеселые песни, которые ну совсем не напоминают нынешний репертуар «Тяни-Толкай»…

А.З.: - «Смеются соседи» - это ощущение абсолютного счастья и радости жизни! Мы делали все, что нам нравится! Попали в профессиональную студию Гены Сырокваша - в общем, было вау!

П.К.: - Другое дело, что мы все время делаем то, что нравится, особо не привязываясь к конкретному стилю. Потому и выходят совершенно разноплановые песни.

Вот как выглядели первые репетиции "Тяни-Толкай".

А.З.: - Это, наверное, мешает коммерческому успеху. Как и то, что мы не ориентировались на конкретную целевую аудиторию, не ставили бизнес-задач. Нам советуют, мол, не пойте старое - играйте в духе Стаса Михайлова, чтобы женщинам нравилось. А мы так не умеем. Вот песню «Легион», скажем, реально слушают подростки.

П.К.: - Мы можем позволить себе поприкалываться, как с танцевальной вещью «Твои глаза», или спеть что-то серьезное, как заход в хип-хоп в «Легионе». И в начале было то же самое: играли и поп-панк, и ска, и много чего еще. Даже стиль придумали для всего этого безобразия - поп-панк-рэп-рок-дрим-дэнс 13.

Тяни-Толкай - Легион.

А.З.: - Тогда все команды с живыми инструментами считались рок-группами или метал-группами. В последние, уже тяжеляк, мы точно не попадали. А потом нас вдруг стали приглашать на попсовые сборные солянки. И многие артисты тогда удивлялись, мол, а вы тут каким боком?

П.Т.: - Да и мы сами удивлялись. Ну а недавно по дороге переслушали «Смеются соседи» - так здорово же! Отличные песни!

На самом деле, ничего страшного: просто съемка клипа.

- Песни с возрастом пишутся легче? Все-таки жизненный опыт за плечами поднабрался…

П.К.: - Одни песни выстреливают сразу - и музыка, и текст. Например, «Снег». А бывает, долго-долго лежит мелодия и несколько словесных крючков. И последний случай для меня (Павел Клышевский - автор большинства песен «Тяни-Толкай». - Ред.) - не редкость. В «Легионе», скажем, изначально был припев с другим мелодическим рисунком, а куплет никак не рождался. Но когда сроки стали поджимать, чуть ли не в студии за 15 - 20 минут все сочинил.

Тяни-Толкай - Снег.

П.Т.: - У Паши получаются хиты или когда его посещает муза, или когда надо сделать к конкретному дню.

А.З.: - Скажем, когда я пел бэк-вокал первого куплета песни «Закрой глаза» на студии, Паша на подоконнике дописывал второй куплет!

А как вы назвали бы это фото с "Тяни-Толкай"?

- И все же публика немало удивлялась и тому, когда у вас начался более серьезный, балладный период. Что повлияло на это взросление?

П.К.: - Наше собственное взросление. Мне до сих пор кажется, что мы в музыке как прикалывались, так и прикалываемся.

П.Т.: - Многие считают, что баллады были резким переходом, а все ведь вышло случайно. Сначала радиостанции подхватили «Даль-чужбинушку», которая вошла в один из дисков бонус-треком - настолько она выбивалась. А потом на радио пошли дальше по нашим балладам. Со стороны, наверное, это выглядело резким поворотом.

С песни "Даль-чужбинушка" к группе стали относиться уже не как к молодому, а как к зрелому проекту.

П.К.: - История в тему. Наши концерты проходят весело, заводим людей очень быстро. А один из организаторов смеялся: заказчик с одного предприятия, которое искало артистов на свой праздник, сказал, когда ему предложили взять «Тяни-Толкай»: «Вы уверены? Они же такие серьезные, песни у них грустные. А нам ведь надо, чтобы весело было…» (Смеется.)

- Во время того самого перерождения к вам приклеился ярлык «белорусских «Любэ»…

П.Т.: - Люди любят с кем-то сравнивать артистов. От этого не уйти. Как мне кажется, хоть какое-то сходство можно уловить буквально в одной-двух песнях!

Тяни-Толкай - 3000 шагов.

П.К.: - А когда мы объявили конкурс ремиксов, почитал, как комментируют наши песни диджеи. Один говорил, мол, похоже на Сердючку, другой - на «Бутырку». Это же разные планеты! Как можно было все это услышать в нашей музыке? Что между ними общего? Ну, разве что мы сами… (Смеются.) Или «Любэ»!

РАДИ СЕКУНДНОЙ СЦЕНЫ В «СТИЛЯГАХ», ДВА ДНЯ СИДЕЛИ В КУЗОВЕ ГРУЗОВИКА

Группа никогда не боялась самых авантюрных перевоплощений.

- Вы до сих пор активно снимаете клипы. Не смущает, что площадкой для их показа стал в основном интернет?

П.Т.: - У нас был период, когда между клипами прошло года три: тогда еще не было понятно, что станет с музыкальными телеканалами, а в интернете еще не начали так активно смотреть видеоконтент. А теперь и с тем, и с другим все в порядке - только делай качественный продукт.

А.З.: - Кстати, до сих пор многие говорят, что самый лучший наш клип - это «Санта-Клаус». Мы его снимали в Украине, и это еще тот укуренный ролик!

Тяни-Толкай - Алмаз.

П.К.: - И диски же у нас тоже издаются, но уже не как носитель для распространения музыки - просто сувенир. Кстати, я недавно выменял две наши кассеты на диск.

П.Т.: - А музыку мы выпускаем синглами на популярных музыкальных площадках.

- Ваша музыка нередко становится саундтреком…

П.К.: - С киномузыкой не угадаешь - как режиссеру в голову стрельнет. Бывает, обсуждаешь одно, пишешь, а потом он выбирает совершенно другую тему.

Музыканты вспоминают, что на съемках "Стиляг" постоянно лили дожди. Благо, плащи были в цвет с кинонарядами.

- Но и в кадре вы не новички. Кстати, раскройте секрет. В фильме «Стиляги» вы появляетесь в нескольких эпизодах, однако наверняка с вашим участием сняли больше сцен?

П.К.: - Конечно. У нас было 12 съемочных дней. Скажем, ради мгновения, где мы выглядываем из грузовичка, ехали на двухдневные съемки то ли в Москву, то ли в Санкт-Петербург.

П.Т.: - А сцену с песней «Пусть все будет так, как ты захочешь» неделю снимали на московской ВДНХ. А еще было несколько дней репетиций, постановки пластики.

Тяни-Толкай - Мне с тобою повезло.

П.К.: - Кстати, недавно общались в Воронеже с Владимиром Шахриным из группы «ЧайФ», рассказали ему, что пели эту его песню. Так он за голову схватился: «Там без меня дописали третий куплет!» Оказывается, какая-то девчонка сделала. Теперь в Москве собираются ставить «Стиляг» на театральной сцене, и Шахрин поставил условие: третий куплет напишет сам.

Павел Клышевский в образе из фильма "Стиляги".

- Павел Тараймович уже успел сняться в нескольких фильмах...

П.Т.: - Нравится мне. В этом году было несколько съемок - у Александры Бутор в фильме «Мишень» и у Владимира Зинкевича в «Спайс-бойз». Обе картины - драмы, роли - небольшие. Но было интересно предстать в необычных для меня и, думаю, для зрителя образах.

А.З.: - Главное, чтобы тебя не вырезали (смеются).

Стиляги - Пусть всё будет так,как ты захочешь.

ПОКЛОННИЦЫ ДАРЯТ ПРОСТЫНИ, А КОНЦЕРТ ЗАВИСИТ ОТ ОТОПЛЕНИЯ В ДК

- Чем за 20 лет удивляли поклонницы? Какими были самые необычные подарки группе?

П.К.: - Мягкие игрушки часто дарят, нарисованные портреты и вкусняшки. Я помню домашний торт со сгущенкой, который девушка сама испекла. Это было на нашем первом сольнике в концертном зале «Минск».

П.Т.: - Еще дарили простыни, разрисованные вручную. А один парень подарил вырезанные из дерева гитары.

П.К.: - Яхт пока не было, но все впереди (смеется).

А.З.: - А мне запомнился набор метизов - до сих пор спасает дома. Нам его подарили на предприятии в Речице, которое их производит. Так и сказали: пройдет лет десять - как найдете! И правда, эти винты, гвозди и шурупы постоянно используем.

Людям в погонах песни группы по душе, не удивительно, что порой и сами музыканты перевоплощаются в такие образы.

- Публика в больших городах и в райцентрах - это совершенно разный зритель?

П.К.: - Не сказал бы. Все зависит от того, как быстро заведется зал. Обычно бывает пару человек самых активных, которые вскакивают и начинают танцевать. Это наши союзники, которые помогают разогреть атмосферу.

П.Т.: - Часто бывает, что в городе мы выступали раз пять - и ни одного похожего концерта. Все зависит от публики. А еще от того, холодно в зале или топят - в пальто публика или без.

- Раньше вы говорили, что Гомель лидирует по количеству концертов в Беларуси.

П.Т.: - Наверное, он уступил сначала Витебску, а потом Гродно.

П.К.: - Да у меня теща там! (Смеется.)

- Осталось лишь сказать, что будет на концерте 25 октября во Дворце Республики…

П.Т.: - Если к 15-летию группы мы вспомнили самую первую песню «Ум-да-да-ри-да», то теперь решили восстановить одну из первых хорошо записанных вещей - «Я худею без тебя». Она очень отвечает нашему внешнему виду, который не особо изменился с тех пор (смеется). Не первый раз будем выступать с оркестром, но чтобы почти всю программу так исполнить - это впервые. Гостей решили не приглашать - у нас так много за 20 лет набралось хороших песен, что и самим попеть хочется. Да и не бенефис ведь делаем!

Фото: Архив группы

Музыканты дружат уже 20 лет!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт группы «Тяни-Толкай» «20 лет спустя» - 25 октября, Дворец Республики, 19.00. Цена билетов: 23 - 53 рубля. Тел. для справок: +375-29-520-00-00.