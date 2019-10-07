2019-10-07T15:31:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

Видеофакт: болельщики «Динамо» проехали по Минску на машинах с флагами клуба

В фан-кортеже были и ретро автомобили
Захар ПЛАТОНОВ
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Болельщики хоккейного "Динамо", фан-кортеж. автопробег по Минску перед матчем КХЛ. Фото: стоп-кадр видеоБолельщики хоккейного "Динамо", фан-кортеж. автопробег по Минску перед матчем КХЛ. Фото: стоп-кадр видео
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Перед игрой «Динамо-Минск» – «Ак Барс» в КХЛ болельщики вместе с клубом устроили автопробег по городу. В фан-кортеже с флагами «Динамо» от аэропорта до «Минск-Арены» проехали более 50 автомобилей, в том числе ГАЗ-М20 «Победа», ГАЗ-21 и даже эвакуатор.

«Ак Барсу», лидеру Восточной конференции, «Динамо» уступило (2:4), так прервалась завидная серия победных матчей. Сейчас «зубры» делят 6-7-е места со «Спартаком». 9 октября «Динамо» сыграет с рижским «Динамо», 11 октября – с «Йокеритом», 12 – с «Витязем». Ближайшая домашняя игра: 17 октября с «Торпедо».

Фан-кортеж перед матчем с Ак Барсом . Источник: hcdinamoby

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