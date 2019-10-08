Ксюша и Артем из NaviBand: На «Евровидение» снова? Нет! Слишком многим оно вскружило голову

В 2017-м они стали финалистами «Евровидения» и со сцены рассказали всему миру о своей любви. Мы решили расспросить ребят, как им удается сохранять отношения, находясь 24 часа вместе, как изменилась их жизнь с появлением сына Матея и для чего они собирают деньги на новый альбом

- Говорят, эффект «Евровидения» длится год. Чувствуете, что вас уже начали подзабывать?

- Последний концерт в Минске, где мы продали тысячу билетов вообще без внешней рекламы - только интернет, показал, что это не так (мы решили не подписывать, кто какие слова произнес в интервью, потому что Ксюша и Артем постоянно дополняли друг друга. - Ред.). Весенний тур на 10 концертов также прошел почти везде при полных залах. Может, такое ощущение оттого, что мы взяли паузу и целый год не давали интервью, отказывались от участия в телепередачах? У нас было чувство пресыщения после «Евровидения», и мы попытались от этого всего абстрагироваться. Но у нас по-прежнему много концертов в России, Польше, Беларуси, Украине. За лето - ни одного свободного выходного, и вся осень уже в поездках. Мы даже с сыном Матеем мало виделись, можно сказать. И сейчас проводим много времени в Киеве за записью нового альбома - за последние полгода провели там два месяца.

Ксения Жук и Артем Лукьяненко недавно отметили первый юбилей - 5 лет творческой и личной жизни. Фото: личный архив

- Почему именно в Киеве?

- Там совершенно особый творческий дух. Мы так вдохновляемся Киевом, что когда возвращаемся домой, готовы горы свернуть! Музыканты наши, NaviBand, но саунд-продюсер этого альбома - Виталий Телезин, очень скромный, но легендарный человек. Он когда-то записывал первые хиты Земфиры, создавал лучшие альбомы «Океана Эльзы» и «Капитал» наших «ляписов». Нам очень нравится, что получается сейчас, даже не можем определиться, на какую из песен снимать клип. Альбом будет довольно грустным, как будто разбились розовые очки, и мы пытаемся рассказать о том, каким видим сейчас мир.

В Киеве происходят удивительные вещи. Как-то на студию пришел гитарист «Океана Эльзы», послушал нас и предложил: «А можно я сыграю?» И остался с нами до ночи прописывать гитарные рифы. А потом вдруг вспомнил, что у него завтра очередной стадионный концерт с «Океаном Эльзы» и отправился отдыхать. Часто видимся с Сергеем Михалком, который сейчас записывает новый альбом своего проекта Drezden. Чувствуем поддержку.

Сейчас Ксения И Артем проводят много времени в Киеве за записью нового альбома. Фото: личный архив

- Кто написал больше песен для альбома?

- Артем. Будет 4 песни на белорусском и 6 - 7 песен на русском. Мы выпускаем песни на том языке, на котором они родились. Особенно хорошо получились песни, которые мы создавали вместе по крупицам. Кстати, в песне «Галилео» наш гитарист и продюсер Саша Тобольский поучаствовал как автор.

- Вы объявили краудфандинг на будущий альбом. Вам было интересно это как испытание - удастся ли всем миром деньги собрать?

- Решили попробовать - тем более многие люди предлагали нам помощь и хотели стать участниками общего дела. Они не просто переводят деньги - за каждый лот получают бонусы: можно купить абонемент на наши концерты или устроить наше выступление у себя дома - мы сделаем квартирник. Хотим собрать в итоге 30 тысяч рублей - впрочем, это даже не половина всех расходов на альбом… В Киеве совершенно другой уровень оплаты труда. Но мы готовы вложить в альбом все свои деньги, даже машину продать, чтобы сделать его действительно крутым.

- Помнится, предыдущий альбом, который вы сочиняли в деревне, а записывали в Минске, стоил гораздо дешевле.

- За те деньги, которые мы сейчас вкладываем в одну песню, раньше мы могли бы весь альбом записать. Но поймите, тут дело не в деньгах, а в деле. В Киеве совершенно другой уровень оплаты труда. Но мы готовы вложить в альбом все свои деньги, и даже машину продать, чтобы сделать его действительно крутым.

- Саша Тобольский оставил ради группы очень перспективную работу в MediаCube. Как думаете, не жалеет он?

- Это надо у него спрашивать. Он такой же полноправный член нашей семьи и горит, как и мы общим делом. У каждого из нас такая позиция - не должно быть никаких компромиссов. У нас ведь тоже были другие работы, которые мы оставили, чтобы сосредоточиться на NaviBand. Это очень непростой бизнес - но мы стараемся зарабатываем музыкой. И нам это удается.

- Александр Солодуха считает, если предлагают деньги, надо брать и участвовать в авантюрах, смешной рекламе, потому что все это в итоге поднимает популярность.

- А мы, наоборот, отказываемся от многих предложений. Для нас важно, чтобы ты оставался честен со своим ремеслом, оставаться в гармонии.

У NaviBand по-прежнему много концертов в России, Польше, Беларуси, Украине. Фото: личный архив

«Матей уже учится барабанить»

- Давайте про ваши отношения. Правда, что любовь живет 3 года?

- Послушай, Фредерик Бегбедер в конце своей книги написал, что это неправда! Это был спойлер для тех, кто так и не дочитал книгу (смеются). Но за 5 лет наши отношения изменились, конечно. Мы творческие люди, понятное дело, иногда хочется побыть наедине, даже чтобы песню написать. А для этого нужны подъем, настроение, искра. Иногда даже драма необходима, потому что от хорошей жизни редко крутые песни рождаются.

Матею только год и пять месяцев, но он уже напевает мелодии и учится играть на барабанах. Фото: личный архив

- Так что изменилось за эти годы?

- Мы стали больше уважать друг друга, ценить личное пространство. В автобусе, когда едем на гастроли, мы всегда садимся отдельно, и даже в течение дня можем быть в разных местах и пообщаться только на репетиции. Ну и в отеле, конечно, мы вместе (смеются). При этом мы понимаем друг друга идеально - даже не нужно задавать лишних вопросов, почему так.

- Вы говорили, что мало видите Матея…

- Нас выручают родители, когда мы в разъездах, но в Минске сын всегда с нами. У нас нет няни - не можем решиться довериться чужому человеку. Сыну только год и пять месяцев, но он уже напевает мелодии и учится играть на барабанах. Недавно заезжали в студию и встретили Александра Сторожука - легендарный барабанщик «Ляписа Трубецкого» показывал, как палочки правильно держать. Дома у Матея есть небольшая барабанная установка, на которой он отрывается. А вместо мультиков мы обычно смотрим концерты.

Артем, Ксюша и сын Матей. Фото: личный архив

- Можно ли уже понять, есть у него талант к пению?

- Определенно, есть! Посмотрите у нас на страницах в интернете, мы выкладываем ролики. У Матея появляется чувство ритма, может повторить что-то простое - например, мелодию нашей песни «Молодость в кармане». У него просто нет выхода: мы постоянно поем, а он нам подражает и, наверное, думает, что так живут все люди.

Фанаты NaviBand есть даже в Австралии

- Ощущение такое, что за границей вы выступаете больше…

- По крайней мере, летом так и было.

Артем и Ксения стали больше уважать друг друга. Фото: личный архив

- А по Беларуси не приглашают?

- Это не совсем так. В Беларуси много концертов. Фестивали, праздники городов. И это круто, потому что мы можем сыграть не только для нашей аудитории, но и для всех, кто пришел на концерт.

- Говорят, ваш гонорар за концерт - $4000?

- На самом деле $8000 (смеются). Конечно, бывают разные условия и обстоятельства, но мы цифрами особо не владеем, для этого у нас есть наш концертный директор Артемий Доронкин. Но можем сказать, что в среднем, когда мы приезжаем всей группой, гонорар чуть меньше $3000, а если выступаем дуэтом - и того дешевле.

Недавно Ксения Жук и Артем Лукьяненко отметили 5 лет творческой и личной жизни. Фото: личный архив

- Я знаю, что у вас есть фанатично преданные иностранные поклонники…

- Да, есть поклонница Кортни из Австралии, которая постоянно присылает нам игрушки, рисунки, письма. А когда родился Матей, задарила детской одеждой.

Специально на наш концерт в Варшаву прилетела из Швеции Тиндра с сестрой и мамой. Кстати, Тиндра написала нам письмо на белорусском языке, который начала изучать по нашим песням. В Польше у нас много фанатов, и мы добавляем новые города для тура-2020… Альбом мы планируем выпустить в ноябре, а с конца января начнем тур, в который включим минимум 15 городов, в том числе Москву, Варшаву, Киев, Прагу. В Минске концерт пройдет в феврале в Prime Hall. Дату пока не можем говорить, потому что еще не начали продавать билеты.

- А поехали бы вы снова на «Евровидение»?

- Нет! - воскликнули одновременно оба. - Все, что хотели от него, мы уже получили. Да, у нас есть узнаваемость - и в Киеве, и в Варшаве, и даже в Дрездене к нам до сих пор подходят фотографироваться, европейские слушатели покупают наши синглы и поддерживают нас. Но есть отрицательная сторона этого конкурса - он многим вскружил голову, особенно молодым артистам. Ты там окружен таким вниманием и интересом, что твое чувство значимости может взлететь до небес. Ты начинаешь думать: ого, да я же крутой артист! А потом возвращаешься домой - и, если у тебя нет своего материала и нет аудитории, начинается ломка. С нами, к счастью, этого не случилось. Концерты и именно наш слушатель всегда спасают от всего.

NaviBand откзывается снова ехать на «Евровидение». Фото: личный архив

- Так кого будем посылать в следующем году от Беларуси?

- Не особо следим. Вроде никаких новых артистов именно для этого конкурса у нас не появилось… Странно, когда люди пишут - давайте Макса Коржа отправим. Но это же бред. Зачем это ему? У него своя аудитория… Мы, кстати, были на его концерте на «Динамо», испытали гордость за то, что на него пришли 35 тысяч человек. Макс работает вопреки законам шоу-бизнеса и правилам - он сосредоточился на творчестве, не дает интервью, потому что считает, что все в состоянии донести поклонникам через песни, а остальное мишура. И это пример для многих. Делай дела, сосредотачивайся на песнях, чтобы было все честно и по-настоящему.