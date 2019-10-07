В галерее «АртХаос» открывается выставка художника Миколы Бущика «Існае ў колеры»

Вниманию публики будет предложено несколько десятков работ мастера.

Уроженец Слонимщины Микола Бущик - выпускник Белорусского государственного театрально-художественного института, член Союза художников Беларуси. Его картины находятся в Государственном художественном музее Республики Беларусь, Национальном центре современных искусств, Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, во многих других музеях и частных коллекциях по всему миру. Пишет маслом, а также создает акварели в собственном неподражаемом стиле.

Микола Бущик.

Широкое признание получил философский подтекст его творчества. В искусстве мастер видит не просто отражение мира. По его мнению, копировать то, что создал Господь, - это удел учеников. А человек, как сын Создателя, способен на большее - он может отражать эмоции окружающего мира.

Микола Бущик говорит, что мы не случайно воспринимаем все сущее в цвете. Цвет вызывает наши эмоции, и в цвете они же отражаются. Именно так и называется его персональная выставка в галерее «АртХаос» - «Існае ў колеры». Поэтому и организация экспозиции будет особой - для лучшего понимания замысла художника и невероятных возможностей цвета стенды залов решены в различных колоритах.

Вечерний город. 85х95 см, полотно, масло, 1989 г.

На выставке будет представлена также коллекция акварелей Миколы Бущика. Этот жанр в художественном искусстве мастер воспринимает как поэзию - в литературе, в которой, в отличие от прозы, бьется нерв экспромта и быстротечности времени. Невесомость и прозрачность акварели позволяет кисти мастера буквально летать по листу бумаги под дуновением моментальных эмоций и чувств.

Лето за городом, 36,5х51 см, бумага, акварель, 2008 г.

И в этом - глубокий лиризм всего творчества Миколы Бущика.

Познакомиться с работами художника, а также приобрести понравившиеся картины минчане и гости столицы смогут до 23 октября. Художественная галерея «АртХаос» работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ Dana Mall («Дана Молл»), ул. П. Мстиславца, 11. Вход на выставку «Існае ў колеры» свободный.