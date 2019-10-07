Контролеры теперь будут останавливать транспорт и заходить между остановками

Зайцам теперь станет тяжелее: столичные транспортники со вторника начинают ловить безбилетников не только на остановках, но и между ними. До сегодняшнего дня у безбилетного пассажира была возможность выскочить на той же остановке, на которой контролеры зашли. Теперь же контролеры будут дежурить между остановками и подавать водителю автобуса или троллейбуса сигнал об остановке с помощью жезла с красным светоотражающим кружком на конце.

Едва появившись, эта новость обросла различными слухами и домыслами. Появилась информация, что история коснется только автобусов и только определенных маршрутов. Говорили, что останавливать будут только автобусы экспресс-маршрутов - но не где попало, а на остановках, которые они, согласно расписанию, должны проезжать мимо. Ходят слухи, что это «временная акция» - мол, попугают и успокоятся. Раскрывать все секреты в «Минсктрансе» не спешат.

- Это коснется и автобусов, и троллейбусов любых маршрутов, - рассказал «Комсомолке» директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий. - Каких-то сроков нет - посмотрим, как будет идти дело, и потом будут решения.

ЕСТЬ ВОПРОС

А имеют ли право контролеры останавливать автобусы и троллейбусы?

Каждый, у кого есть водительское удостоверение, помнит, что в каких-то определенных случаях останавливать транспорт могут не только инспекторы ГАИ, но и другие силовики. Действительно, в пункте 9.1 ПДД прописано, что останавливать транспорт взмахом диска с красным сигналом могут также сотрудники Следственного комитета, транспортной инспекции, государственной лесной охраны, МВД, органов госохраны, Госинспекции охраны животного и растительного мира, органов финансовых расследований КГК, Вооруженных сил, внутренних войск, КГБ, пограничники и таможенники. А что же контролеры?

- По сути, мы останавливаем транспорт нашего же предприятия, поэтому о нарушении ПДД тут речи не идет, - сообщил «Комсомолке» Сергей Ласицкий.