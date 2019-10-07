2019-10-07T16:29:46+03:00
Экономика
КП Беларусь

В сентябре золотовалютные резервы Беларуси снизились на 60 миллионов долларов

Однако с начала года денег в закромах страны значительно прибавилось
Виктор ПАЖИТОК
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Сегодня подушка безопасности республики составляет почти 8 млрд 831 млн долларов.Сегодня подушка безопасности республики составляет почти 8 млрд 831 млн долларов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На 0,7% снизились золотовалютные резервы Беларуси по итогам первого месяца осени. В абсолютных числах снижение составило 60,1 млн долларов (в эквиваленте). Сегодня подушка безопасности республики составляет почти 8 млрд 831 млн долларов.

Эти цифры озвучили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Золотовалютные резервы Беларуси показывали неуклонный рост начиная с февраля текущего года. Если на 1 февраля их объем составлял 7017,7 млн долларов, то на 1 сентября - уже 8891,0 млн. В августе рост составил 3% (263,1 млн долларов), в июле - 4% (около 201 млн долларов).

И вот за сентябрь - пусть и относительно небольшое, но снижение. Причина проста: Беларусь планово рассчиталась с частью своих внешних и внутренних обязательств, потратив на это в общей сложности около 355 млн долларов. Это скромные платежи на фоне того, что всего за текущий год суммарный объем выплат по долгам составит, по оценкам Минфина, около 3,7 млрд долларов.

Однако, как говорят эксперты, нынешний уровень ЗВР страны достаточен для поддержания стабильного финансово-экономического положения. Ориентир здесь - рекомендуемый МВФ критерий: объем золотовалютных резервов страны должен позволять ей покрывать два месяца импорта. В среднем за месяц Беларусь импортирует товаров на 3,5 млрд долларов, то есть критерию МВФ наша страна более чем отвечает.

Отметим также, что есть все основания достичь один из определенных в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год целевой показатель. Так, планируется, что на 1 января 2010 года объем ЗВР Беларуси будет составлять не менее чем 7,1 млрд долларов.

Остаются неизменными основные методы пополнения золотовалютных резервов. Это покупка Национальным банком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Также традиционно значимыми являются валютные поступление в бюджет, в том числе и от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

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