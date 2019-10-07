Олимпийская чемпионка о марафоне в Могилеве: «Поучаствовать в таком празднике – это прекрасно»

Минский полумарафон стал привычным дело. В Могилеве при организации массовых забегов подход не менее фундаментальный. Марафон в городе на Днепре проводился уже второй раз. Организаторы отмечали, что забегов именно на 42 км в Беларуси не так много. А три недели после 21 км на Минском полумарафоне как раз оптимальный период, чтобы восстановиться и подготовится к 42 км.

Еще в воскресенье покоряли дистанции на 4 км, 10 км. И необычный для Беларуси формат эстафет – марафон на четверых. В это дело ввязалась и команда KP.BY, точечно усиленная легионерами.

Бежалось в Могилеве очень бодро, ведь было очень свежо. «В удачу поверьте - и дело с концом! Да здравствует ветер, который в лицо!» - вспоминались строчки из песни, когда надо было выходить на старт. Впрочем, уже после трех километров про холод все забывали.

Бегут все! Фото: mogilevnews.by

По итогу в эстафете команда KP.BY заняла четвертое место. Первое – ГробноОблСпорт, второе - команда Василия Шаптебоя, третье- команда Динары Алимбековой.

С олимпийской чемпионкой мы поговорили сразу после ее финиша на первом этапе.

- Эстафета для вас – знакомое дело. Но, наверное, в таком формате есть новые впечатления?

- Когда предложили поучаствовать в таком формате, я даже не раздумывала. После одного из этапов межсезонной подготовки нужна будет разгрузка. Поучаствовать в таком празднике – то прекрасно.

- Как бежалось?

- В нашей команде бежала на первом этапе, сразу не знала, что меня ждет такая длинная дистанция (13,5 км бежал первый участник, 9,5 км – остальные – Ред.). Думала, что все будет лайтово. Пусть и были несколько дней отдыха, ноги быстро забились. Пришлось вспомнить другую технику бега: скорость стала меньше, но было комфортнее. Тем не менее, удалось бежать в темпе некоторых легкоатлетов. Самое главное, что мне очень понравилась атмосфера, много людей поддерживают бегунов вдоль трассы. Еще установили мини-сцены с артистами, все это задает настроение. Здорово, что люди не сидят дома, а выходят и участвуют в таком празднике. Мне очень понравилось.

- Кто с вами в команде бежал?

- Биатлонисты нашей молодежной сборной Александр Петухов и Павел Белько, а также Александр Марченко, мы с ним раньше тренировались, сейчас он работает тренером.

- Из города Чаусы, где ваши родственники и друзья, кто-то приехал?

- Брат приехал. Мы вместе потом собираемся в Минск на матч «Динамо» в КХЛ с «Ак Барсом». Родители остались дома с сестренкой. Все-таки сегодня холодно, с ней было бы сложно приехать.

- Вижу, на «Динамо» подсели в хорошем смысле?

- Да! Давно хотела побывать на играх «Динамо», еще во время Олимпиады взяла билеты, но не получилось потом. Когда клуб сам предложил прийти, то я не раздумывала, собралась и поехала вместе с друзьями. Вот уже четыре домашних матча хожу на «Минск-Арену», там потрясающая атмосфера.

- Как подготовка к биатлонному сезону?

- У нас были сборы в Раубичах, проделали большой объем работы. Перед следующим сбором нам дали несколько дней на отдых. Скоро уезжаем в Тюмень, где будет тренироваться на снегу.

- Какие ожидания?

- Ох, лишь бы не сглазить! В этом году у меня намного лучше состояние, чем в прошлом после операции. Чувствую, что стала лучше в плане функциональной подготовки, и в стрельбе. Должно быть все хорошо. Верю в себя.

Среди почетных гостей марафона была наша прославленная бегунья Ольга Мазуренок. Еще недавно чемпионка Европы бежала в Катаре в условиях неимоверной жары.

Наша бегунья об условиях в Катаре: «Я чувствовала, как вот-вот закипит кровь и взорвется голова!»

В Могилеве она получила приятный презент от титульного спонсора и одного из организаторов марафона компании «Мебелаин» - скоро в ее квартире наверняка появится новая мебель.

На сцене ее спросили, о чем думает марафонка во время длительных забегов.

- Самый популярный вопрос, особенно от любителей, - рассмеялась Ольга. - Как профессионал я бегу на результат, ради победы. В нашем случае главное – победа, а не участие (смеется). У любителей все наоборот. Когда бегу, раскладываю дистанцию, все продумывают, как ближе подобраться к соперникам. Если можно так сказать, сам бег практически не замечаю. Возможно, слышали такое высказывание: марафон бегут не ногами, а головой. Все свободное время думаем, как правильно пройти дистанцию, нюансов очень много.

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Победителями на дистанции в 42 км у девушек стала Марина Доманцевич из Новополоцка, у мужчин Богдан Семенович из украинского города Кившовата. Они получили сертификаты на 2,5 тысяч рублей.

Дистанцию в 42 км в том числе преодолел инвалид-колясочник Дмитрий Васильцов из украинского города Шостка.

Всего в забегах приняли участие более 5 тысяч человек из Беларуси соседних стран. Также в рамках марафона состоялись детские забеги, причем, с награждением победителей в возрастных категориях.

У марафона была и экологическая составляющая – его организатор высадит на память о состоявшемся в городе мероприятии столько же деревьев, а таких было 103 человека.

на отдельных участкам трасса марафона проходила по автодорогам по соседству с автомобилями. Фото: mogilevnews.by