2019-10-07T17:23:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

В сборную Беларуси не вызвали Глеба и вратаря, увольняющего тренеров в России

«Белыя крылы» готовятся к отборочным матчам Евро-2020 с Эстонией и Нидерландами
Владимир КРИУЛИН
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Александр Глеб в прошлом году помог сборной выйти в плей-офф Лиги наций. Фото: abff.byАлександр Глеб в прошлом году помог сборной выйти в плей-офф Лиги наций. Фото: abff.by
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Выбор главного тренера Михаила Мархеля несколько удивил. Среди вызванных на игры нет Ильи Шкурина из «Энергетик-БГУ» - с 14 голами прямо сейчас он лучший бомбардир чемпионата.

- Шкурин пускай в молодежной сборной доказывает то, что он достоин играть в национальной команде, - ответил тренер.

Нет и вратаря Андрея Климовича. Летом он перешел из «Шахтера» в «Оренбург» из российской Премьер-лиги. Если до его прихода команда набрал 2 очка в семи матчах, то с белорусом в воротах - 12 очков в пяти. В минувших двух турах Климович помог «Оренбургу» одержать победы, причем после этих встреч тренеры «Спартака» и «Динамо» подавали в отставку.

- Мы общались с тренером по вратарям, в большей степени это его прерогатива. По итогам прошлого сбора неплохо сыграл Гутор, он показывает хорошую форму. С вратарем №1 на эти игры определились, - сказал Мархель.

Также нет в списке вызванных трех ключевых игроков брестского «Динамо». Как сказал тренер, Кисляку на данном этапе предпочли других футболистов, а Нехайчик и Гордейчук последние матчи провели на уколах, им надо время на восстановление.

Как-то Мархель сказал, что в случае выхода сборной на Евро-2020 готов вернуться к кандидатуре Александра Глеба, если они будет в форме. Но про полузащитника тренера спрашивают при любой ситуации. Сейчас Глеб выиграет за «Ислочь».

- Чемпионат Европы будет только в следующем году. Мы говорим о непонятных вещах. Будет день – будет пища. Можно относиться с долей иронии, в жизни всякое бывает. Поймите, нужно держать уровень. Наверное, это надо делать е в «Ислочи», выходя на замену. С большим уважением отношусь к Александру. А прощальный матч — без проблем. Если он решит, если захочет, - ответил Мархель.

Всю информацию о билетах на матчи сборной Беларуси с Эстонией и Нидерландами можно найти здесь.

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