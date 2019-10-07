Каждая пятая женщина, которая хотела сделать аборт, оставляет ребенка

Накануне Дня матери специалисты поделились статистикой. Говорили не только о мамах - о семьях в общем. Кстати, 12 октября белорусы поборются за звание «Семья года». За диплом I степени обещают приз почти 2000 рублей.

- Состав семей, которые будут участвовать в конкурсе, самый разный, - говорит замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. - Самая многодетная семья - из Минска, там 8 детей! Самому маленькому участнику конкурса - годик, а самому старшему - 22 года.

Еще немного о признаниях: одна из самых значимых наград для многодетных мам - орден Матери. Вручают его женщинам, у которых как минимум пять детей, которых «воспитали достойно».

- Орденом Матери у нас награждено более 10 тысяч матерей, - приводит цифры замминистра. - Только за 2019 год такую награду получили 567 матерей. Кроме самой награды женщинам выплачивают 5 бюджетов прожиточного минимума (это больше 1000 рублей).

Важный аспект - здоровье, а вместе с ним и вытекающие - инвалидность, смертность.

- В 2018 году показатель детской смертности составил 2,5 на 1000 новорожденных. А смертность детей до 5 лет - 3,4 промилле, - говорит начальник отдела медпомощи матерям и детям Минздрава Людмила Легкая. - Рекордно низкий показатель детской смертности - 28 на 100 тысяч детского населения. Низкий и показатель материнской смертности.

Еще важные цифры - о выживаемости новорожденных с экстремально низкой массой тела.

- Это цифра более 80%, - говорит Людмила Легкая. - Еще один показатель, который всегда интересует, - детская инвалидность. Самое главное, на что мы обращаем внимание, - снижение степени тяжести детской инвалидности. В 2010 году третья и четвертая степени утраты здоровья (самые тяжелые) составляли 47,2%, а в 2018-м - 36,3%.

По данным плановых медосмотров в 2018 году, около 86% детей до 18 лет имеют первую и вторую группы здоровья. Но абсолютно здоровы меньше 28% детей. Специалисты говорят, что их волнует рост заболеваний глаз.

- За последние 5 лет он составил 21%, а за последние 10 лет количество увеличилось почти в два раза, - уточняет Людмила Легкая.

Говорили и об абортах и бесплодии.

- Состояние мужского здоровья - важный фактор в теме бесплодия. Около 40% супружеских пар бесплодны именно по этой причине, - говорит Людмила Легкая.

Около пяти лет в Беларуси существует предабортное консультирование женщин, а в новом законопроекте планируют изменения и консультировать хотят и партнера.

- С 2018 года больше 20% женщин, которые хотели сделать аборт, приняли другое решение и сохранили беременность, - говорит Людмила Легкая. - Используются неформальные подходы. В работу вовлечены представители различных религиозных конфессий и общественных организаций.