Семейный капитал увеличил количество многодетных семей в Беларуси на треть

Сейчас в стране проживают порядка 105 тысяч многодетных семей, более 74 тысяч на начало октября воспользовались программой «Семейный капитал».

- На 1 октября 2019 года открыто 74 164 депозитных счета «Семейный капитал» на общую сумму 741,64 млн долларов, в том числе в январе - сентябре - 11 295 на сумму 112,95 млн долларов, - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Напомним, программа семейного капитала стартовала в 2015 году и должна была прожить пять лет, до конца 2019 года. Но программа настолько способствовала росту рождаемости, что власти решили продлить ее еще на пятилетку, до конца 2024 года.

- Программу решили продлить, потому что она была достаточно эффективной. Доля деток, рожденных в 2015 - 2018 годах третьими и последующими, по сравнению с предыдущей пятилеткой (2010 - 2014 годы) увеличилась на 33%, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Минтруда.

Так, по данным министерства, в год принятия программы семейный капитал открыли 11,6 тысячи семей, в 2016 году - уже без малого 19 тысяч. После этого цифры понемногу уменьшаются - 16,8 тысячи в 2017 году и 15,5 тысячи - в 2018-м. В этом году, судя по цифрам за девять месяцев, ожидается около 15 тысяч открытых счетов на семейный капитал.

Программа семейного капитала означает, что с 2015 года при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей на депозитный счет ребенка в банке поступает фиксированная сумма. С 1 января 2020 года она составит 22,5 тысячи рублей (около 11 тысяч долларов). Ежегодно эта сумма будет индексироваться.

Деньгами на счету сейчас можно пользоваться только после совершеннолетия ребенка, на которого получили семейный капитал. А с 1 января 2020 года семьи смогут воспользоваться этими средствами досрочно. Например, для улучшения жилищных условий, получения образования, оплаты услуг здравоохранения. Но поучаствовать в программе семья может лишь однажды.

Но так ли сильно материнский капитал влияет на решение завести третьего или, например, пятого ребенка?

- У нас семейный капитал никак не влиял на решение, рожать ли еще ребенка. Третья дочка родилась в конце 2014 года, а капитал ввели только в 2015-м. При рождении четвертой дочери нам подсказали, что можно оформить семейный капитал. А вдруг потом, когда ребенку исполнится 18 лет, он пригодится. И мы его оформили, - рассказывает многодетная мама Татьяна Малюта. - А сейчас как раз настал момент, что он может очень пригодиться - у нас идет строительство квартиры. Если сможем воспользоваться семейным капиталом - будет здорово, если нет - будем справляться и дальше сами.