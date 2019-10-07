2019-10-07T18:21:43+03:00
Общество
КП Беларусь

«В Минске снег выпадал и 12 сентября!». Пока холод, зато к выходным ждем +21

Снег в начале октября - редкость, поэтому можем еще дождаться теплой погоды
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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7 октября в Беларуси выпал снег!7 октября в Беларуси выпал снег!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В этот понедельник, 7 октября, белорусы наблюдали за первым осенним снегом! Но оказывается, что это не первый год, когда снег выпадает в октябре.

- В Минске самая ранняя дата выпадения снега осенью была в 1973 году 12 сентября. Причем тогда в этот день снежный покров не образовался, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - По стране же снег крайне редко выпадал в первой-второй декаде октября. Однако был случай, когда в 1973 году по северу Беларуси снег выпал 23 сентября.

Чего же нам ожидать, дождемся ли бабьего лета?

- В среду погода начнет меняться. Поток холодного воздуха с севера прекратится, - говорят в Белгидромете. - Ожидаются дожди, температурный фон начнет повышаться.

Так, в ближайшие дни на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Днем в среду - от +7 градусов по востоку до +14 по западу страны.

В субботу будет еще теплее: днем от +9 до +16. В воскресенье днем - от +11 до +18. А по югу прогнозируют даже до +19…+21. Теплее всего ожидается в Брестской и Гомельской областях. Плюс дождик пройдет местами, преимущественно по северной половине республики.

КСТАТИ

«На Покрова выпадет снег - Новый год будет снежным»

- Если до конца сентября листья крепко держатся на деревьях, то настоящие холода наступят нескоро, - рассказывает этнолог Елена Довнар-Запольская. - 14 октября верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы. И этот день маркирует погоду на будущее. Если на Покрова выпадет снег, значит, снежным будет и Новый год и Рождество. Но эта примета идет с ориентировкой на юлианский календарь (сейчас нужно ориентироваться на конец октября). Есть и хорошая поговорка: «На Покров до обеда осень, а после обеда зима». Еще раньше говорили: «На Покрова Бог печатает землю». И после Покровов землю нельзя трогать - она должна отдыхать до Благовещения.

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