Александр Лукашенко: «Президент Украины - нормальный, вменяемый политик и хочет решить европейскую проблему, которая досталась ему в «наследство»

8 октября президент выступил в столице на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Александр Лукашенко рассказал о…

…УНИКАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

«За последние два десятилетия Беларусь оказалась в уникальной ситуации. С одной стороны, мы военно-политический союзник нашей России, участник Организации Договора о коллективной безопасности. Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас. В то же время наша страна заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами - членами НАТО. А с таким соседом, как Украина, у нас более 120 международных соглашений. Мы готовы наполнять эти двусторонние соглашения новым содержанием, совершенствовать их».

«Это - уникальный ресурс в нынешней ситуации. И мы все обязаны им воспользоваться. Чтобы мы, европейцы, доказали сами себе и всему миру, что архитектура европейской безопасности может быть восстановлена, что может быть другая модель отношений России и НАТО, Китая и США и ее проекция на Европу. Не такая, как последние пять лет».

…СПОКОЙНОМ МЕСТЕ

«Мы слышим, видим, что кто-то подвергает сомнению, кто-то сожалеет, что не все Беларусь может, а может быть, и ничего не может. А кто-то просто ухмыляется: да ну, им ли решать какие-то вопросы». «Мы ничего не собираемся решать за кого-то. Дай бог за себя решить. Мы просто вам предлагаем: давайте собираться в этом тихом, спокойном пока что месте и будем обсуждать наши проблемы, какие-то вопросы».

«Само расположение белорусской земли, многовековые духовные и культурные традиции жизни белорусов, их мирный уклад и созидательный труд обусловливают нашу позицию. Добавьте к этому еще нашу историю: мы навоевались как ни один другой народ. Притом не мы были инициаторами этих войн и не за себя воевали порой».

…УЧЕНИЯХ НАТО

Президент сказал, что с удивлением прочитал о запланированных на весну учениях Североатлантического блока прямо у границ Беларуси.

«По численности (это то, что заявлено, а что будет по факту - это, наверное, в два, а то и в три раза больше) таких учений у наших границ не проводилось». «Какой в связи с этим можно задать риторический вопрос, вы знаете. Не знаю, кому это надо».

Напомним, накануне немецкое издание «Шпигель» сообщило, что на территории Польши и стран Балтии пройдут учения «Защитник-2020». Это будут самые масштабные перемещения солдат из США в Европу за последние 25 лет. Планируется, что в учениях примут участие 37 тыс. солдат из 19 государств.

Президент рассказал о впечатлении от встречи с Владимиром Зеленским. Фото: president.gov.by

…КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

«Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасную в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны».

…ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ

«Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года (по-моему, к 2021 году) мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно пропасть».

…НЕДОВЕРИИ

«Недружественные или даже агрессивные действия в прошлом укореняют взаимные подозрения и опасения на долгие годы вперед». «В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям «Хельсинки» и заключительного его акта, Парижской хартии для новой Европы. Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и «ястребов», что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы».

…УГРОЗАХ БЕЗОПАСНОСТИ

«Совершенно очевидно, в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности. При этом многосторонние площадки, включая ООН, ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс». «Может быть, и не хотят. А может быть, те, кто доминирует в данных организациях, заинтересованы в этом».

…СОПЕРНИЧЕСТВЕ

«Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, полюсов силы. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы».

…ДИАЛОГЕ

«Все более очевидна необходимость проведения в ближайшие годы международного саммита в рамках нового процесса «Хельсинки» - под эгидой ОБСЕ, а возможно, и под эгидой ООН». «Нужно принять документ стратегического характера по укреплению международной безопасности и в Евро-Атлантике, и в более широком масштабе. Сегодня невозможно решать эти вопросы без такого тяжеловеса, как Китайская Народная Республика. Важно учитывать также мнение и других стран, чье влияние в мире сегодня растет».

…ВЕЛИКИХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Президент отметил, что часто государства делят на большие, средние и малые.

«Таких не бывает: все народы великие, даже если это тысяча человек». «Нас красиво разделяют, перетаскивают на одну, вторую сторону. И мы теряемся среди этих гигантов. Нам пора бы как-то объединить свои голоса, сказать «великим», что они не такие великие». «Не надо прятаться за ширму величия и подобных терминов. Надо договариваться. Если бы мы смогли объединиться по-настоящему, на какой-то платформе, нас бы услышали. Но опять же: эти «великие» не дают нам, средним и малым государствам, это сделать, потому что великая формула «разделяй и властвуй» пока еще не изжила себя и вряд ли изживет».

…УКРАИНЕ

«Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой».

«Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему».

Александр Лукашенко рассказал о учениях, в которых примут участие 37 тыс. солдат из 19 государств. Фото: president.gov.by

…ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ В ДОНБАССЕ

«Главное состоит в том, какое «наследство» он (президент Украины. - Ред.) получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось. Там столько линий разграничения, что президенту одному с этим не справиться, тем более не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и так далее».

Александр Лукашенко уверен, что если США не подключатся к решению этой проблемы, то даже Европа не будет в силах помочь Украине.

«Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы. И надо действовать. Но, наверное, «большим» не хочется».

…ЗЕЛЕНСКОМ

Глава государства обратил внимание, что после переговоров с Владимиром Зеленским (президентом Украины. - Ред.) убедился: украинская власть понимает, как разрешить конфликт в своей стране.

«Если Россия и Евросоюз (хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится) помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена».

«Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать».

«Я почувствовал, что президент Украины - человек настоящий, крепкий, патриот своей родины. Нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в «наследство». Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем».

«Мы Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами». «Видите, что происходит в Киеве? Там определенные силы используют этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует (вы знаете, о ком я говорю) - ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах».

«Нельзя будет упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему. Но многое зависит от нас (европейских стран. - Ред.). И мы должны взять на себя большую ношу, большую часть в решении этой проблемы».

…УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ

«Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать». «Но толку будет мало».

«Не надо говорить, что это не конфликт России и Украины». «Тут (на конференции. - Ред.) осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать руководителей непризнанных ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение».

…ВОЙНЕ

«Очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, она у нас, в нашем доме. Решать эту проблему - нам. И если «нормандская четверка», на которую так уповает президент Зеленский, чего-то стоит, тогда давно надо было собраться и что-то решать». «Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как это решается - каждый старается набрать себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей?»

…БЕЖЕНЦАХ

«Мы уже почувствовали, что такое конфликт в Донбассе - 160 тысяч беженцев, которые хлынули на нашу территорию». «Мы приняли их как родных. Мы открыли для людей границу, через которую к нам поступает основной поток оружия из конфликтного региона. Конечно, это нас не может не беспокоить».

«Мы не рвемся ни в посредники, ни в миротворцы. Никогда мы так не ставили вопрос». «Мы готовы как близкие и родные люди сыграть ту роль, которая ими будет определена». «Мы не можем стоять в стороне. Это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина - это что-то единое. Не хочу сказать «один народ» - это кого-то бесит. А фактически - один народ. И мы воюем, не можем разобраться».

…ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

«Европа вроде бы помогает. Так помогайте так, чтобы был результат. Нужно не только остановить войну, нужно восстановить Донбасс». «Если мы на что-то способны, давайте решать. На деле решать. Вы своих политиков возьмите за шиворот и заставьте решать эту проблему».

По информации belta.by