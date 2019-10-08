2019-10-08T17:30:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Голосуем! Кто из топ-20 красоток плюс-сайз представит Беларусь на международном конкурсе

Победительница с сайта kp.by окажется в десятке претенденток в любом случае [оставьте ваш голос]
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Девушка, которая наберет больше всего голосов на нашем сайте, гарантированно проходит в следующий этап.Девушка, которая наберет больше всего голосов на нашем сайте, гарантированно проходит в следующий этап.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Бывшая оперная певица, а теперь айтишница, налоговый инспектор, журналистка… Почти 150 заявок получили организаторы от девушек, которые хотят представить Беларусь на конкурсе Top of the World Plus Size 2019 в Киеве. Бороться за корону будут девушки с размером начиная от 46-го. Из 146 желающих жюри отобрало 20 претенденток, с которыми работают стилисты, специалисты по речи, умению держаться перед камерой. В ближайшее время после ряда испытаний из двадцатки останется десять. Читатели kp.by могут помочь одной из красоток оказаться в этом топе. Девушка, которая наберет больше всего голосов на нашем сайте, гарантированно проходит в следующий этап. Голосуйте!

Авторы фотографий участниц: Дарья Бурякина и Татьяна Карпенко.

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