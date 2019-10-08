2019-10-08T15:15:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не хотим, как в Орше». Гомельчане заметили, что в транспорте остановки начали объявлять по-русски

В транспортном предприятии заверяют, что тенденции отказываться от белорусского языка нет
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле обещают не менять белорусский язык на русскийВ Гомеле обещают не менять белорусский язык на русскийФото: Архив "КП"
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В некоторых автобусах Гомеля вместо привычного объявления остановок по-белорусски звучат записи на русском языке. Это заметила девушка, которая работает почтовым курьером и ездит по городу на разных маршрутах, она обратилась на транспортное предприятие. И рассказала «КП», что ее насторожила тенденция смены языка.

- Не хочется, чтобы было как в Орше, где полностью русифицировали общественный транспорт. Потихоньку начинали объявлять остановки по-русски, а потом белорусский язык и вовсе пропал, - объясняет девушка. Кстати, в Орше сейчас собирают подписи под петицией о возвращении белорусского языка в городские автобусы.

Мы попытались выяснить, что происходит с языком в транспорте Гомеля. В автопарке №6, который занимается регулярными городскими пассажирскими перевозками, два сотрудника с уверенностью ответили, что ничего не изменилось - мол, всегда остановки во всех автобусах объявляли... по-русски. В автопарке №1 опровергли эту версию и рассказали, что записи объявления остановок всегда были только на белорусском языке. И лишь дополнительная информация иногда подается по-русски.

Чтобы получить достоверные данные, пришлось обращаться в головное предприятие «Гомельоблавтотранс». Там, после уточнений, заявили:

- В шестом парке вся маршрутная информация подается исключительно на белорусском языке. В первом парке - где-то, возможно, на русском, некоторые остановки. Но это не переход с одного языка на другой - такой тенденции у нас нет. Мы всех ориентируем на белорусский язык, - заверили на предприятии.

Тем временем, из «Гомельоблавтотранса» перезвонили девушке-курьеру, которая устно обращалась в отдел пассажирских перевозок по поводу русского языка в автобусах. По телефону гомельчанке ответили, что по-русски информация кое-где звучит из-за того, что затерлась старая запись на белорусском языке. Девушка добавила, что она слышала русский речевой информатор в автобусах № 33, 21а и других маршрутов.

Кстати, в гомельских троллейбусах остановки тоже объявляют по-белорусски. А сайт предприятия «Горэлектротранспорт» - в отличие от страницы «Гомельоблавтотранса» - имеет белорусскоязычную версию.

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