Дизайнерское платье за 1000 рублей, пальто из клеенки за 250 и прозрачные носки. Посмотрели, что почем на Неделе моды

Купить эксклюзивные вещи от белорусских дизайнеров можно на Belarus Fashion Week Festival до 20 октября. Импровизированный торговый центр, где представлены коллекции от 35 дизайнеров, открылся в доме «Микеланджело» (ул. Петра Мстиславца, 12).

Шубки из экомеха за 1000 рублей

Шубы из экомеха от бренда Natalia Korzh стоит примерно 1000 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы организовали шопинг-фестиваль, чтобы белорусы узнали о классных белорусских дизайнерах. Многие даже не знают, сколько дизайнеров в нашей стране! - рассказала «Комсомолке» куратор выставки Юлия Яловицына, которую мы встретили в первом же магазинчике - здесь представлены вещи известного дизайнера Натальи Корж и молодого бренда Uno Mas Uno.

Купить эксклюзивные вещи от белорусских дизайнеров можно на Belarus Fashion Week Festival с 14 по 20 октября.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В коллекции Natalia Korzh нам приглянулись шубы из экомеха - материал невероятно популярен среди мировых дизайнеров. Стоит такая вещь примерно 1000 рублей. Пальто оверсайз цвета фуксии из шерсти с шелковой подкладкой обойдется в 900. Это в три раза дороже масс-маркета, но зато можно быть уверенной: в таком пальто вы будете гулять по городу одна!

Смелое худи от бренда Uno Mas Uno стоит 160 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди классических костюмов от бренда Uno Mas Uno взгляд цепляют худи оверсайз с принтом в виде очертаний женской груди. Что сказать - смело! Стоит такая вещь 160 рублей. Спортивные брюки к худи обойдутся еще в 120.

Поклонники стиля бэби-долл могут найти что-то для себя у дизайнера Натальи Балашевской. Белоруска создала бренд Fashion Dolls и успешно продвигает его в Москве, но и про родину не забывает.

Поклонники стиля бэби-долл могут найти что-то для себя у дизайнера Натальи Балашевской.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Создаю одежду для девушек, которые хотят оставаться куколками, - улыбается Наталья, которая и сама выглядит как живая кукла. - В коллекции есть туфли и босоножки, которые создала в коллаборации с итальянским брендом Bravo.

В коллекции Натальи есть туфли и босоножки, которые создала в коллаборации с итальянским брендом Bravo.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стоит дизайнерская обувь от 240 до 260 рублей. Героиня «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу точно бы оценила блестящие туфельки в стиле Золушки, которые при этом не обойдутся в целое состояние.

- На этом платье 250 сердечек вышито вручную! Наряд просто секси, - показывает нам дизайнер черное прозрачное платье в пол с боди вместо подкладки.

Все сердечки пришиты к платью вручную. А их 250 штук!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Платье от белорусского дизайнера Светланы Тодорской стоит 990 рублей.Фото: Эвика ОТТО

Конечно, в таком пикантном изделии может щеголять девушка с идеальной фигурой. Стоит платье 450 рублей. Для любителей «ми-ми-ми» Наталья создала розовую плюшевую шубку из экомеха за 400. Вещь украшена аппликациями в виде сердечек и надписью Doll (с англ. «кукла»).

Шуба от Fashion Dolls стоит 400 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прозрачные носки со стразами за 25 рублей

В павильоне дизайнера Екатерины Сугак можно найти модные кислотные тренчи из клеенчатой ткани за 250 рублей.

- Насколько они прочные? - интересуемся у дизайнера.

- Свой уже 5 раз надевала - и пока жив! - улыбается Екатерина. - В коллекции их всего 4 единицы: клиенты с интересом смотрят на модель, но не каждый решается приобрести.

Дизайнер Екатерина Сугак в своем тренче из клеенчатой ткани за 250 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На заметку для модниц: у Екатерины в коллекции есть дизайнерские прозрачные носки, стоят от 10 до 25 рублей. Этот микротренд давно закрепился в гардеробе модниц.

Прозрачные перчатки и носки от дизайнера Екатерины Сугак.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как вам шопинг-фестиваль? - спросили мы у парня с девушкой, одних из пока редких покупателей.

- Все в целом хорошо. Огорчает только то, что почти нет мужских коллекций. Дискриминация какая-то, - поделился впечатлениями молодой человек с ног до головы одетый в вещи от американского бренда Guess.

Его спутнице приглянулось хлопковое желтое пальто от белорусского бренда Historia Naturalis за 350 рублей.

Хлопковое желтое пальто от белорусского бренда Historia Naturalis за 350 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А мы не смогли пройти мимо еще одного натурального бренда Jamido. Вся коллекция изготовлена из натурального льна. Дизайнер Анастасия Яминская создает модели, а также авторские принты. Рисунок, кстати, наносится вручную. Хоть недорогой прозрачный лен дизайнер покупает на фабрике в Орше, стоят наряды от 190 до 250 рублей. Но это же все-таки штучный товар!

Дизайнер Анастасия Яминская создает модели, а также авторские принты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Платки от бренда Jamido стоят 85 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начинающий дизайнер Юлия Давидович представила на шопинг-фестивале бомберы оверсайз, чем-то напоминающие спецодежду, но модники знают, что этот тренд покоряет мировые подиумы уже несколько сезонов. Бомберы стоят в пределах 150 - 170 рублей. Для ультрамодниц Юлия создала прозрачную юбку из клеенки, стоит эксклюзивная вещь 65 рублей.

Дизайнер Юлия Давидович представила на шопинг-фестивале бомберы оверсайз чем-то напоминающие спецодежду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для ультрамодниц Юлия Давидович создала прозрачную юбку из клеенки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дизайнеры из Кобрина: «К нам приезжают покупатели из США, ЮАР»

Нашли мы среди дизайнерских вещей и экстравагантные кимоно. Дизайнер Александра занимается производством одежды под маркой Sasha.et уже около шести лет и уверяет, что белорусы с удовольствием покупают яркие наряды. Рисунок на кимоно наносится вручную краской, которая не смывается при стирке. Стоит наряд от 210 до 320 рублей.

Среди дизайнерских вещей - экстравагантные кимоно от Sasha.et за 320 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В коллекции девушки есть и совсем причудливые наряды - например, розовый штроксовый костюм с принтом в виде кошек. Комплект, скажем так, на любителя, но в нем на вас точно обратят внимание. Стоит 160 рублей.

Штруксовый костюм от Sasha.et стоит 160 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мужская одежда. Мы ее нашли! - так и хотелось броситься вдогонку за обиженным парнем, когда мы подошли к коллекции Simonoff.

Этот бренд - семейный бизнес мамы и сына из Кобрина. Они создают спортивные костюмы, куртки, плащи. Почти все вещи в единственном экземпляре: стоят от 160 до 400 рублей.

Бренд Simonoff создали семья из Кобрина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Однажды ребята из Польши приехали и скупили все - даже вещи, которые им были маловаты. Иностранцы говорят, что вещи у нас дешевые, а белорусы считают, что дорого. К нам иногда приезжают покупатели из США, ЮАР, - рассказывает Юрий.

Коллекция дизайнера Евгении Смирновой (бренд Smev) точно понравится фанатам оверсайз. Девушка предлагает модницам пуховики-«одеяла», такие обожает американская певица Рианна, объемные рубахи, брюки, безрукавки. Несмотря на то, что Евгения использует пресловутый тренд на оверсайз, у коллекции есть свой неповторимый почерк. Пуховики от Smev стоят от 610 до 670 рублей. Рубашки - 140 - 170, брюки - 170.

Дизайнер Евгения Смирнова в своем пуховике.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Куратор выставки Юлия примеряет куртку из экомеха от Натальи Корж.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дизайнерские сумочки Funduk тоже можно найти на шопинг-фестивале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пальто оверсайз от Натальи Корж из шерсти с шелковой подкладкой стоит 900 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК