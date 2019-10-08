2019-10-08T11:17:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

На чемпионате мира по легкой атлетике белорусы остались без медалей

Глава БФЛА Вадим Девятовский объясняет это тем, что главным стартом для сборной были II Европейские игры
Алексей БЕЛОУСОВ
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Анастасия Мирончик-Иванова. Фото: БФЛААнастасия Мирончик-Иванова. Фото: БФЛА
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Второй чемпионат подряд наша команда остается без медалей планетарного форума, который проводится раз в два года. Ближе всех к пьедесталу были Максим Недосеков (прыжки в высоту, 4-е место), Ольга Мазуренок (марафон, 5-е место) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину, 5-е место).

Не сказать, что это провал. Если брать 2000-е, то без медалей возвращались в 2009, 2013, 2017-м годах. В 2011-м взяли одну награду, в 2015-м - две. На Олимпиаде-2012 медалей не было, а в 2016-м порадовал только Иван Тихон, получивший серебро.

Львиную долю медалей в лучшие времена для нас завоевывали метатели, а сейчас спортсменов уровня Тихона или Зверевой нет. Выше шестого места (Алена Дубицкая - толкание ядра, Татьяна Холодович - метание копья) в Дохе метатели не поднялись.

Подводя итоги чемпионата, Вадим Девятовский написал на своей страничке в Фейсбуке, что команда целенаправленно готовилась к июньским Европейским играм, а не к чемпионату мира:

- Лидеры, те, кто мог потенциально брать медали на чемпионате мира в Катаре, к Дохе подошли физически очень уставшими, особенно эмоционально и психологически. Быть полгода в постоянном тонусе и напряжении - это очень непросто, и такого долгого сезона мы никогда не проходили.

Вадим Девятовский уверен, что к Олимпиаде-2020 в Токио команда будет готова лучше. Вот в чем он видит позитив:

- По подсчету зачетных очков мы на итоговом 15-м месте. Такого результата не было со времен чемпионата мира в Париже, который проходил в далеком 2003 году. Очки даются только за попадание в восьмерку сильнейших на вид, и в заветные восьмерки у нас попало восемь человек, такого количества легкоатлетов, попавших в восемь лучших, также не было с Парижа 2003 года. Другими словами, это лучший для нас чемпионат мира с тех времен по зачетным очкам и по количеству попавших в топ-8 чемпионата мира. Это говорит о многом. И обратите внимание на средний возраст нашей команды. Это тоже очень важно. А знали бы вы, кто за ними уже подрастает и стоит рядом.

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