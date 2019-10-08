На чемпионате мира по легкой атлетике белорусы остались без медалей

Второй чемпионат подряд наша команда остается без медалей планетарного форума, который проводится раз в два года. Ближе всех к пьедесталу были Максим Недосеков (прыжки в высоту, 4-е место), Ольга Мазуренок (марафон, 5-е место) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину, 5-е место).

Не сказать, что это провал. Если брать 2000-е, то без медалей возвращались в 2009, 2013, 2017-м годах. В 2011-м взяли одну награду, в 2015-м - две. На Олимпиаде-2012 медалей не было, а в 2016-м порадовал только Иван Тихон, получивший серебро.

Львиную долю медалей в лучшие времена для нас завоевывали метатели, а сейчас спортсменов уровня Тихона или Зверевой нет. Выше шестого места (Алена Дубицкая - толкание ядра, Татьяна Холодович - метание копья) в Дохе метатели не поднялись.

Подводя итоги чемпионата, Вадим Девятовский написал на своей страничке в Фейсбуке, что команда целенаправленно готовилась к июньским Европейским играм, а не к чемпионату мира:

- Лидеры, те, кто мог потенциально брать медали на чемпионате мира в Катаре, к Дохе подошли физически очень уставшими, особенно эмоционально и психологически. Быть полгода в постоянном тонусе и напряжении - это очень непросто, и такого долгого сезона мы никогда не проходили.

Вадим Девятовский уверен, что к Олимпиаде-2020 в Токио команда будет готова лучше. Вот в чем он видит позитив:

- По подсчету зачетных очков мы на итоговом 15-м месте. Такого результата не было со времен чемпионата мира в Париже, который проходил в далеком 2003 году. Очки даются только за попадание в восьмерку сильнейших на вид, и в заветные восьмерки у нас попало восемь человек, такого количества легкоатлетов, попавших в восемь лучших, также не было с Парижа 2003 года. Другими словами, это лучший для нас чемпионат мира с тех времен по зачетным очкам и по количеству попавших в топ-8 чемпионата мира. Это говорит о многом. И обратите внимание на средний возраст нашей команды. Это тоже очень важно. А знали бы вы, кто за ними уже подрастает и стоит рядом.