«Самая горячая девушка в легкой атлетике». Фото белорусской прыгуньи приводят в восторг поклонников

В столице Катара Дохе завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Для Беларуси результаты противоречивые. Второй чемпионат подряд наша команда осталась без медалей – раньше такого не было. С другой стороны, наши атлеты показали лучшие результаты, если смотреть на занятые места с четвертого по восьмое. Об этом писал глава БФЛА Вадим Девятовский.

Выступление легкоатлетов хотелось бы подытожить роскошными фотографиями прыгуньи в длину Анастасии Мирончик-Ивановой. В своем Инстаграме она радовала фото не только со стадиона, но и у бассейна. Комментарии под снимками пестрили комплиментами: «Lovely» (прекрасно, мило), «You’re the hottest woman #IAAF2019, Congratulations for your success» (Ты самая горячая девушка в легкой атлетике сезона 2019, поздравляю с успехом), «Какие бесконечно длинные ноги...». Убедитесь сами.

В 2011 году Анастасия выиграла бронзовую медаль чемпионата мира (заняла четвертое место, но из-за дисквалификации другой спортсменки ей потом отошла бронза). Причем, все получилось весьма драматично. Она могла стать и золотой призеркой, но вместо результата 6,90 м ей в лучшей попытке засчитали 6,74 м. Все дело в том, что ее волосы, собранные в хвостик, коснулись песка, и результат отмеряли до этой точки соприкосновения…

Также Анастасия Мирончик-Иванова выигрывала серебро на II Европейских играх, серебро на чемпионате Европы в помещениях (2019 года).

Анастасии 30 лет, вместе с супругом Сергеем Ивановым (он же ее тренер) воспитывает сына Глеба (5 лет).