«Чаще всего объясняю, что такое домохозяйство». Волонтер на участке – о том, как идет перепись

В Беларуси 4 октября началась перепись населения, многие приняли участие через интернет, но большая часть все же пришла в специально созданные по стране участки. Мы сходили на такие точки в Минске, чтобы понять, почему люди предпочли этот вариант.

«Ходим по предприятиям, чтобы потом меньше ходить по домам»

Утром 7 октября на стационарном пункте в Минском государственном архитектурно-строительном колледже немноголюдно. Переписчики рассказывают, что основной наплыв пришелся на первый день переписи - пятницу, 4 октября.

- Хорошо, что мы перестраховались и пригласили шесть переписчиков! В первый день был ажиотаж - около 60 человек. На выходных людей было уже поменьше, это видно по цифрам: всего на данный момент у нас было 90 респондентов. Но еще работают и мобильные участки - мы пошли на предприятия. Работаем с предприятиями, так как одна из главных задач - максимально охватить всех людей, чтобы потом переписчикам нужно было меньше ходить по домам, - рассказывает заведующая участком Татьяна Костюкович.

Пока мы общаемся, на вопросы отвечает женщина преклонного возраста. Пенсионеры активнее всего идут на такие участки.

С планшетом в руках сидит юная переписчица Екатерина Томашева.

- Мне нравится общаться с людьми. У всех такие разные судьбы, некоторые побывали в разных странах, многое увидели. Это интересно, - рассказывает Екатерина.

В переписи она участвует с первого дня.

- Чаще всего вызывает недоумение вопрос о домашнем хозяйстве. Люди не понимают, что это, приходится объяснять. Домохозяйство - это люди, которые проживают и питаются вместе. Самый сложный лично для меня вопрос - про семейное положение и количество детей. Когда приходит пенсионер, он может быть вдовцом, и эти вопросы могут оказаться болезненными, - объясняет переписчица.

«Может быть, мы вымираем уже?»

На переписном участке №3 Партизанского района во Дворце культуры им. Шарко, тоже не видно наплыва людей. Из пункта выходит пенсионерка.

- Будем знать, сколько нас, белорусов, сколько приезжих. Может быть, мы вымираем уже? Может, нас китайцы заполонили, - рассуждает пенсионерка Валентина. - Я здесь рядышком живу, вместо прогулки зашла, переписалась и дальше пойду. У меня дочь и внук, я заодно и их переписала.

Переписчики поясняют, что сообщить им данные обо всей семье может один человек. Паспорт и другие документы не обязательны, поэтому прийти в пункт может кто-то один. В основном минчане так и делают.

- Люди сегодня (7 октября. – ред.) активировались. В первый день было не очень много, а в субботу было больше, чем в других пунктах: у нас был 31 человек. Пункт находится в ДК, рынок рядом, может быть, поэтому пользуется популярностью. Приходит и молодежь, и люди в возрасте, - рассказывает заведующий участком Виталий Новиков.

Пока мы беседуем, в пункт снова приходит дама в возрасте, которая, по ее словам, участвует в переписи каждый раз.

- Ну как же, я же пенсию получаю, и от этого (итогов переписи. - Авт.) тоже зависит планирование бюджета. Мы, пенсионеры, сознательные люди. Мы посещаем все мероприятия: перепись, выборы.

В Беларуси 4 октября началась перепись населенияФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Потому что нас позвали»

В пункте переписного участка №3 Партизанского района более оживленно - расписываются ученики медицинского колледжа, в котором он и расположен.

- Перепись идет активно, я даже не думал, что так активно будет. В день у нас 20 - 30 посещений. В основном приходят пенсионеры, люди постарше. Наверное, боятся, чтобы в дом кто-то чужой не пришел, поэтому сами приходят к нам. Ну и конечно, приходят студенты и преподаватели, ведь мы расположены в учебном заведении, - говорит заведующий участком Вадим Ермакович.

В коридоре же ждут своей очереди девушки в белых халатах - ученицы колледжа. Они говорят, что пришли на перепись, потому что их позвали. Какие вопросы им будут задавать, они не знают и считают, что вряд ли их участие в переписи будет иметь какое-то значение и на что-то повлияет в будущем.

КСТАТИ

Белстат разыгрывает смартфоны

Чтобы привлечь белорусов к участию в переписи онлайн, Национальный статистический комитет каждый день разыгрывает смартфон Xiaomi Redmi Note 8. Всего за время проведения интернет-переписи разыграют 15 смартфонов - по одному в день. Выиграть телефон может тот, кто указан первым в домохозяйстве.

- Я захотела переписаться, когда узнала, что разыгрывают смартфоны. Заполнение переписного листа заняло у меня меньше десяти минут. Конечно, я понимаю, что шансы на победу у меня не очень высокие, но все-таки они есть, и это радует, - рассказала Виктория, читательница сайта kp.by.

Как сказали в Белстате, победителя выбирают ежедневно методом случайного отбора. Первые три смартфона уже разыграны, они отправятся в Брест, Минск и Ивацевичи.