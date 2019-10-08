«Вы поедете на бал?»: за неделю уже 500 желающих стать дебютантами первого Венского бала

Для участников отбора это прекрасная (и единственная) возможность бесплатно попасть на настоящий венский бал в Минске. Правда, отбор обещает быть строгим: на 40 мест уже претендуют почти 500 кандидатов - а до завершения кастинга еще целая неделя!

Напомним, что «Венский бал с А1 в Купаловском» состоится 14 декабря. А пока перед организаторами - компанией А1 и Национальным академическим театром имени Янки Купалы - стоит задача отобрать и подготовить 20 пар, которым предстоит открыть это событие. Именно их по старой традиции венских балов именуют дебютантами. Претендовать на этот статус могут незамужние девушки в возрасте от 16 до 23 лет и неженатые молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет, которые до этого никогда не участвовали в балах.

Прием заявок от претендентов начался 2 октября. Попасть в их число просто: нужно соответствовать требуемым критериям и заполнить специальную анкету (ссылку на нее можно найти на сайте a1.by). Дальше остается ждать. Сначала - того, чтобы войти в 200 лучших претендентов (а лучший - это тот, кто заинтересует бальный комитет умением танцевать, ориентироваться в тонкостях этикета и событиях культурной жизни и, конечно, готовностью посвятить некоторую часть своего времени обязательным репетициям) и получить приглашение на очный кастинг. Затем - самого кастинга и окончательного вердикта.

«Венский бал с А1 в Купаловском» пройдет 14 декабря. Фото организаторов.

За неделю до завершения кастинга его результатов дожидаются уже 500 кандидатов. Кстати, старые песни о главном… ошибаются! На 10 девчонок пока приходится не 9 ребят, а значительно меньше. Возможно, причина в том, что современные девушки более решительны и уверены в себе - а потому не тянут с подачей заявки. А может, даже им, современным и решительным, больше всего на свете хочется очутиться на настоящем балу?.. Как бы то ни было, пока что в процентном соотношении счет 86:14 в пользу девушек. Так что, если вы - представитель сильного пола, ваши шансы попасть на кастинг значительно возрастают!

В ноябре прошедших отбор ожидает начало насыщенной подготовки и репетиций, а 14 декабря они откроют «Венский бал с А1 в Купаловском». На мероприятии пары дебютантов должны будут придерживаться обязательного для всех венских балов дресс-кода: белоснежное бальное платье без пышной юбки, белые перчатки и белые закрытые туфли для девушек и черный фрак или парадная униформа, белые перчатки и черные лакированные туфли для молодых людей. Участники первого «Венского бала с А1 в Купаловском» могут рассчитывать на помощь организатора - компании А1 - в подготовке всего необходимого.