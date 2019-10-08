Литва и Украина готовы помочь Беларуси в обретении нефтяной независимости

«Они ищут альтернативу. Есть Литва», - заявил Науседа. «Мы должны попытаться помочь им хотя бы сохранить некоторую независимость», - пояснил глава Литвы. Клайпедский порт ведь имеется, и его мощности вполне хватит не только для экспорта белорусских нефтепродуктов, но и для частичного обеспечения потребностей Беларуси в нефти, приобретаемой уже не по льготным, как в России, а по мировым рыночным ценам.

Минск, похоже, был готов к подобному предложению северного соседа. Иначе бы Сергей Гриб, заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании, не обещал увеличить в следующем году объемы перевалки нефтепродуктов через Литву с 1,4 до 2 млн тонн, соответственно сократив при этом объемы их экспорта через Латвию и Эстонию.

Сергей Гриб объяснил эти перемены «тарифной политикой прибалтийских портов», которые, на наш взгляд, могут быть обусловлены не только наращиванием объемов экспорта нефтепродуктов, но и необходимостью снижения доли транспортной составляющей в цене нефти, импортируемой из альтернативных источников.

Между тем глава Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая в Житомире увеличение объемов поставок нефтепродуктов в Украину, а заодно и альтернативные маршруты поставки нефти, призывал южных соседей к решительным действиям, не ограничиваясь при этом одними разговорами на тему углубления сотрудничества. Иначе ведь будет трудно свести концы с концами. Сказать журналистам о том, что мы модернизируем заводы, потом купим дорогую нефть, «переработаем и не будем в убытке», сравнительно просто. Сложнее добиться желанного экономического эффекта на деле.

В этой связи стоит напомнить, что зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов более осторожно оценивает ожидаемый эффект от модернизации белорусских НПЗ, полагая, что данные мероприятия лишь «в определенной мере будут компенсировать потери (от российского налогового маневра. - Ред.)». «Уровень этой компенсации также будет зависеть от текущей конъюнктуры», - цитирует заявление Сизова БелТА.

А будущая нефтяная конъюнктура тем более тайна за семью печатями. Чего нельзя сказать о намерениях Москвы, вполне определенно не желающей компенсировать потери Минску от российских налоговых манипуляций. Поэтому белорусским автомобилистам лучше заранее морально приготовиться к повышению цен на моторное топливо, поскольку ничем иным вторая (в современной экономической истории) белорусская попытка поиска альтернативы российской нефти закончиться не может. И даже если очень повезет и мировые цены вдруг снизятся, хотя бы до $30 за бочку, то и в этом случае цена литра бензина в Беларуси в ближайшие два года будет стремиться к рубежу в $1 за литр.

Знакомая формула? Да, но с той лишь разницей, что столько денег за моторное топливо белорусские потребители выкладывали тогда, когда бочка нефти стоила на мировом рынке более $100. А сегодня, когда мировая цена нефти ниже почти в два раза (около $60), мы уже платим на АЗС более $0,8 за литр, несмотря на то, что белорусские НПЗ пока еще покупают нефть у россиян со скидкой в 20% от мировой цены.