Все о переписи-2019: зачем нужна, как пройти онлайн и почему у женщин спрашивают про будущих детей

С прошлой переписи населения прошло 10 лет, и с 4 по 30 октября государство снова пересчитает белорусов и узнает об их жизни.

До 18 октября опросные листы можно заполнить на сайтах переписи www.перепись.бел и www.census.by. Электронная перепись - новшество нынешней кампании. Не обошлось и без казусов. Через несколько дней работы те самые сайты «легли» и не открывались.

- Технические сбои связаны с повышенным интересом к интернет-переписи. Одновременно на сайтах фиксируется по несколько десятков тысяч человек, - пояснила пресс-секретарь Национального статистического комитета Татьяна Лапковская. Если вы столкнулись с такой проблемой, в Белстате просят повторить попытку через какое-то время.

Помимо сайтов, на протяжении всей переписи действуют стационарные участки и мобильные участки. Всего - 644. Интерактивная карта с их адресами и графиком работы есть на сайте Белстата.

Итак, испытываем новинку - перепись в электронном формате – и пытаемся зайти на сайт www.перепись.бел. С третьей попытки, но получается.

Входим в систему – для этого надо либо зарегистрироваться, либо указать свой номер телефона и на него придет одноразовый код. На экране появляется переписной лист, где уже указаны ваши фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией.

Всего предложат ответить на 49 вопросов. Большая часть – стандартные: адрес, пол, возраст, национальность, занятость, образование, уровень и источник доходов, обеспеченность жильем… Немного начинаешь спотыкаться на графе «домохозяйство». Оказывается, речь идет о «группе лиц, которые совместно с вами проживают и ведут общее хозяйство». Там же выяснят подробности о ваших жилищных условиях, вплоть до того, какое у вас водоснабжение и на чем вы готовите еду. Городским жителям, кстати, справиться с анкетой проще. А тем, кто, к примеру, живет в деревне, придется пересчитать число деревьев, растущих в саду, и указать, какое хозяйство они держат. Как рассказали в Белстате, все это нужно, чтобы правильно подсчитать валовую продукцию сельского хозяйства. Отдельная страница посвящена подробным данным о заполняющем анкету человеке - от «какой язык усвоили первым с момента рождения» до «не собираетесь ли уехать в ближайшее время».

На заполнение всей анкеты уходит примерно 15-20 минут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На заполнение всей анкеты уходит примерно 15-20 минут. Отправляем – и тут же предлагают скачать свидетельство о том, что перепись пройдена. После получения данных вашей анкеты система удалит вас из списка еще не переписанных белорусов. Это значит, что переписчики, которые начнут обходить дома и квартиры с 21 октября, к вам уже не придут.

ОФИЦИАЛЬНО

«Вопросы о детях и планируемом отъезде – рекомендация ООН»

В анкете есть и специфический вопрос, который, что интересно, задают только женщинам в возрасте 15 - 49 лет: сколько детей у них уже есть и сколько они планируют родить еще.

- Вопрос о планируемых детях раньше действительно не задавали. Его появление в анкете связано с общемировой проблемой старения населения, - пояснили нам в Белстате. - Разумеется, вопрос о планировании детей в семьях обсуждают совместно, но рожать-то женщине. По рекомендациям ООН ответить на этот вопрос в анкете предлагается именно ей.

- А для чего белорусов спрашивают, собираются ли они уехать в ближайшее время?

- Этот вопрос тоже рекомендован ООН. Прежде всего, речь идет о трудовой миграции внутри страны. Но, разумеется, информация о масштабах возможной внешней миграции также важна.

- В анкетах есть графы, в которых просят заполнить сведения о других членах семьи. Значит ли это, что если один член семьи заполнил эти данные, другие домочадцы анкету могут не заполнять?

- Да, при заполнении анкеты с указанием данных остальных членов семьи (фамилия, имя, дата рождения) переписанной считается вся семья.

СПРАВКА "КП"

Зачем нам нужна перепись населения и что изменится после нее?

Перепись позволяет выстроить демографические, социально-экономические прогнозы развития, принять необходимые управленческие решения, которые касаются размещения трудовых ресурсов; формировать бюджет, в том числе выделять необходимые средства на здравоохранение, образование, культуру и спорт. Также от полученных во время переписи населения данных зависит строительство инфраструктуры в городах и регионах страны, включая расположение школ и даже автобусных остановок.

К слову, этим летом министр экономики Дмитрий Крутой на Форуме регионов Беларуси и России сказал, что после переписи населения в октябре этого года страну могут поделить по-другому. Судя по всему - в зависимости от численности и расселения людей. Цель возможных нововведений - улучшить жизнь в регионах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Перепись населения в Беларуси проводят раз в 10 лет.

Впервые белорусов «пересчитали» вместе с другими жителями Российской империи в 1897 году. По данным этой переписи в пяти западных губерниях (Виленская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская) проживало 5 млн 86 тыс человек.

По результатам первой в БССР переписи (1926 год) на территории страны без учета Западной Беларуси жило 5 млн человек.

Предыдущая перепись населения Беларуси, которая прошла в 2009 году, показала, что с момента переписи 1999 года численность белорусов сократилась на 5,5%.