2019-10-08T17:30:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске впервые показали новый кроссовер Geely и белорусский электробус нового поколения

А вот дела у «первого белорусского электроминивэна» пока не сильно продвигаются вперед [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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В Минске впервые показали новый кроссовер Geely SX11 и электробус нового поколения E321.В Минске впервые показали новый кроссовер Geely SX11 и электробус нового поколения E321.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В Минске уже в 16-й раз проходит Европейский автомобильный конгресс (ЕАEС-2019). На мероприятие съехалось около 200 специалистов из 26 стран. Это автомобильные конструкторы, промышленные инженеры и дизайнеры, специалисты в области управления транспортом, разработчики беспилотных систем и так далее. В течение двух дней они будут представлять свои разработки, обмениваться мнениями и делиться опытом. Интересно, что цена билета на конгресс - немаленькая: от 100 евро (для студентов) до 600 евро (с возможностью сделать доклад и внести свои материалы в итоговый сборник конгресса). Правда, для студентов профильных специальностей Белорусского национального технического университета сделали исключение - их пригласили бесплатно.

На открытой выставке, проходящей в рамках конгресса на площадке перед Национальной библиотекой, показали ряд белорусских новинок. «Комсомолка» оценила их.

Долгожданный кроссовер Geely SX11 появится в продаже в начале следующего года

Впервые широкой публике показали две новинки от Geely - их в перспективе планируют собирать на заводе под Жодино. Первый автомобиль - долгожданный компактный кроссовер Geely SX11, его другое название - Geely CoolRay. Ранее в эксклюзивном интервью «Комсомолке» член совета директоров компании Geely Сян Цунцзянь рассказывал, что выпуск новинки на белорусском заводе освоят уже к концу этого года. Сейчас информация уточнилась: как рассказали «Комсомолке» представители завода «Белджи», крупноузловая сборка стартует в начале следующего года.

Долгожданный компактный кроссовер Geely SX11 впервые показали в Минске. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Долгожданный компактный кроссовер Geely SX11 впервые показали в Минске.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Пока в Беларуси таких машин - всего две. Сейчас они проходят сертификацию. По некоторым данным, стоимость нового кроссовера в среднем будет составлять $20 000.

Другое название кроссовера Geely SX11 - Geely CoolRay. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Другое название кроссовера Geely SX11 - Geely CoolRay.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Корреспондент «Комсомолки» одним из первых среди журналистов провел краткий тест-драйв нового кроссовера. Впечатления положительные. Под капотом - турбированный 1,5-литровый бензиновый мотор, но едет машина хорошо. Очень интересный салон - никогда не скажешь, что это «китаец». Да и внешность машины привлекательная - на дорогах гарантировано внимание других водителей.

У Geely SX11 очень интересный салон – никогда не скажешь, что это китаец. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

У Geely SX11 очень интересный салон – никогда не скажешь, что это китаец.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Вторая новинка, также впервые представленная широкой публике, - это новый представительский седан Emgrand GE. Он ориентирован на чиновников, и его стоимость хотят «уложить» в 25 тысяч евро - именно такой лимит установлен на госзакупки автомобилей для государственных предприятий.

Новый представительский седан Emgrand GE. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Новый представительский седан Emgrand GE.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Уже собрана первая пробная партия – несколько сотен штук. Под капотом – 1,8-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 150 «лошадей». Раньше говорили о том, что машина может быть гибридной. Но пока от такого варианта, по крайней мере, для нашей страны отказались.

Новый представительский седан Emgrand GE ориентирован на чиновников. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Новый представительский седан Emgrand GE ориентирован на чиновников.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Дизайн нового электробуса создавала независимая белорусская студия

Накануне минская студия промышленного дизайна D3, которая разрабатывала дизайн электробуса, опубликовала рендеры (компьютерные картинки) нового электробуса - впечатляет! Увлекающиеся транспортом пользователи интернета тут же начали сравнивать дизайн с импортными аналогами. Дизайнеры этого не боятся.

- Мы спокойно к этому относимся, потому что хороший дизайн должен быть своевременным и функциональным, - объясняют представители студии D3. - С одной стороны, он должен соответствовать трендам, с другой - в чем-то от них уходить, и, конечно, дизайн должен строиться не только на стремлении к красоте, но и на конструктивных и функциональных улучшениях.

Рендер нового электробуса "Белкоммунмаш" E321, дизайн которого сделала минская студия промышленного дизайна D3.

Рендер нового электробуса "Белкоммунмаш" E321, дизайн которого сделала минская студия промышленного дизайна D3.

«В металле» новинку впервые показали в украинском Житомире на прошедшем накануне Форуме регионов Украины и Беларуси. А публичная презентация новинки в Беларуси состоялась только сегодня. Электробус носит индекс E321 - такой же, как и предыдущая модель, которую показали журналистам в январе этого года. Однако на самом деле кузов новинки - совершенно новый. Из улучшений: сенсорные кнопки требования остановки, новые двери - более удобные, бесшумные и быстрые, места для инвалидных колясок и для собак-поводырей.

Публичная презентация нового электробуса E321 в Беларуси состоялась только сегодня. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Публичная презентация нового электробуса E321 в Беларуси состоялась только сегодня.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Электробус сделан с прицелом на сертификацию в Европе, предполагаются поставки на экспорт, однако скоро новинка может появиться и на минских улицах, - рассказали «Комсомолке» представители завода «Белкоммунмаш». - Пока он существует в единственном экземпляре.

Кузов новинки – совершенно новый. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Кузов новинки – совершенно новый.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Электрическая начинка электробуса осталась прежней: сзади стоит электрический мотор, который питается от огромного суперконденсатора. Он заряжается за 8 минут, запас хода - 20 километров. Длина автобуса - 12 метров, в него может зайти 105 пассажиров.

Из улучшений: сенсорные кнопки требования остановки, новые двери – более удобные, бесшумные и быстрые, места для инвалидных колясок и для собак-поводырей. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Из улучшений: сенсорные кнопки требования остановки, новые двери – более удобные, бесшумные и быстрые, места для инвалидных колясок и для собак-поводырей.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В первом белорусском электроминивэне за год появилась всего одна белорусская деталь

Стоял на площадке и электроминивэн Joylong IFLY F5. «Комсомолка» впервые писала о нем в конце прошлого года - наши ученые тогда купили китайский электроминивэн и со временем хотят ставить туда агрегаты белорусского производства. Сейчас, спустя почти год, по сути, ничего не изменилось: по словам представителей Объединенного института машиностроения, сейчас в минивэне стоит белорусский блок управления аккумуляторной батареей - примерно такой, как стоял на «первом белорусском электромобиле».

Электроминивен Joylong IFLY F5. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Электроминивен Joylong IFLY F5.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В апреле «Комсомолка» писала о том, что в сентябре этого года планируется начать производство этой модели на заводе «Юнисон» под Минском. Причем сваривать и красить кузова мы на заводе собирались сами - то есть планировалось производство полного цикла. Сейчас ничего не поменялось: производство так и не начали, и когда начнут - непонятно.

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