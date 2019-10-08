В Минске впервые показали новый кроссовер Geely и белорусский электробус нового поколения

В Минске уже в 16-й раз проходит Европейский автомобильный конгресс (ЕАEС-2019). На мероприятие съехалось около 200 специалистов из 26 стран. Это автомобильные конструкторы, промышленные инженеры и дизайнеры, специалисты в области управления транспортом, разработчики беспилотных систем и так далее. В течение двух дней они будут представлять свои разработки, обмениваться мнениями и делиться опытом. Интересно, что цена билета на конгресс - немаленькая: от 100 евро (для студентов) до 600 евро (с возможностью сделать доклад и внести свои материалы в итоговый сборник конгресса). Правда, для студентов профильных специальностей Белорусского национального технического университета сделали исключение - их пригласили бесплатно.

На открытой выставке, проходящей в рамках конгресса на площадке перед Национальной библиотекой, показали ряд белорусских новинок. «Комсомолка» оценила их.

Долгожданный кроссовер Geely SX11 появится в продаже в начале следующего года

Впервые широкой публике показали две новинки от Geely - их в перспективе планируют собирать на заводе под Жодино. Первый автомобиль - долгожданный компактный кроссовер Geely SX11, его другое название - Geely CoolRay. Ранее в эксклюзивном интервью «Комсомолке» член совета директоров компании Geely Сян Цунцзянь рассказывал, что выпуск новинки на белорусском заводе освоят уже к концу этого года. Сейчас информация уточнилась: как рассказали «Комсомолке» представители завода «Белджи», крупноузловая сборка стартует в начале следующего года.

Долгожданный компактный кроссовер Geely SX11 впервые показали в Минске.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Пока в Беларуси таких машин - всего две. Сейчас они проходят сертификацию. По некоторым данным, стоимость нового кроссовера в среднем будет составлять $20 000.

Другое название кроссовера Geely SX11 - Geely CoolRay.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Корреспондент «Комсомолки» одним из первых среди журналистов провел краткий тест-драйв нового кроссовера. Впечатления положительные. Под капотом - турбированный 1,5-литровый бензиновый мотор, но едет машина хорошо. Очень интересный салон - никогда не скажешь, что это «китаец». Да и внешность машины привлекательная - на дорогах гарантировано внимание других водителей.

У Geely SX11 очень интересный салон – никогда не скажешь, что это китаец.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Вторая новинка, также впервые представленная широкой публике, - это новый представительский седан Emgrand GE. Он ориентирован на чиновников, и его стоимость хотят «уложить» в 25 тысяч евро - именно такой лимит установлен на госзакупки автомобилей для государственных предприятий.

Новый представительский седан Emgrand GE.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Уже собрана первая пробная партия – несколько сотен штук. Под капотом – 1,8-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 150 «лошадей». Раньше говорили о том, что машина может быть гибридной. Но пока от такого варианта, по крайней мере, для нашей страны отказались.

Новый представительский седан Emgrand GE ориентирован на чиновников.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Дизайн нового электробуса создавала независимая белорусская студия

Накануне минская студия промышленного дизайна D3, которая разрабатывала дизайн электробуса, опубликовала рендеры (компьютерные картинки) нового электробуса - впечатляет! Увлекающиеся транспортом пользователи интернета тут же начали сравнивать дизайн с импортными аналогами. Дизайнеры этого не боятся.

- Мы спокойно к этому относимся, потому что хороший дизайн должен быть своевременным и функциональным, - объясняют представители студии D3. - С одной стороны, он должен соответствовать трендам, с другой - в чем-то от них уходить, и, конечно, дизайн должен строиться не только на стремлении к красоте, но и на конструктивных и функциональных улучшениях.

Рендер нового электробуса "Белкоммунмаш" E321, дизайн которого сделала минская студия промышленного дизайна D3.

«В металле» новинку впервые показали в украинском Житомире на прошедшем накануне Форуме регионов Украины и Беларуси. А публичная презентация новинки в Беларуси состоялась только сегодня. Электробус носит индекс E321 - такой же, как и предыдущая модель, которую показали журналистам в январе этого года. Однако на самом деле кузов новинки - совершенно новый. Из улучшений: сенсорные кнопки требования остановки, новые двери - более удобные, бесшумные и быстрые, места для инвалидных колясок и для собак-поводырей.

Публичная презентация нового электробуса E321 в Беларуси состоялась только сегодня.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Электробус сделан с прицелом на сертификацию в Европе, предполагаются поставки на экспорт, однако скоро новинка может появиться и на минских улицах, - рассказали «Комсомолке» представители завода «Белкоммунмаш». - Пока он существует в единственном экземпляре.

Кузов новинки – совершенно новый.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Электрическая начинка электробуса осталась прежней: сзади стоит электрический мотор, который питается от огромного суперконденсатора. Он заряжается за 8 минут, запас хода - 20 километров. Длина автобуса - 12 метров, в него может зайти 105 пассажиров.

Из улучшений: сенсорные кнопки требования остановки, новые двери – более удобные, бесшумные и быстрые, места для инвалидных колясок и для собак-поводырей.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В первом белорусском электроминивэне за год появилась всего одна белорусская деталь

Стоял на площадке и электроминивэн Joylong IFLY F5. «Комсомолка» впервые писала о нем в конце прошлого года - наши ученые тогда купили китайский электроминивэн и со временем хотят ставить туда агрегаты белорусского производства. Сейчас, спустя почти год, по сути, ничего не изменилось: по словам представителей Объединенного института машиностроения, сейчас в минивэне стоит белорусский блок управления аккумуляторной батареей - примерно такой, как стоял на «первом белорусском электромобиле».

Электроминивен Joylong IFLY F5.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В апреле «Комсомолка» писала о том, что в сентябре этого года планируется начать производство этой модели на заводе «Юнисон» под Минском. Причем сваривать и красить кузова мы на заводе собирались сами - то есть планировалось производство полного цикла. Сейчас ничего не поменялось: производство так и не начали, и когда начнут - непонятно.

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