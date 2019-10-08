«В вашем корпусе буква!», или Как я переписывалась-переписывалась, да и в бомжи вписалась

Я живу в доме 112, корпус 2А. Так сложились звезды и топография. А вот у разработчиков анкеты для онлайн-переписи населения с буквенными обозначениями корпусов что-то не сложилось. Поэтому, по данным переписи, я теперь немножко бомж.

В саму анкету вошла без проблем, а вот с адресом застопорилась. Там три окошечка - для номера дома, для корпуса и для номера квартиры. Так вот, номер корпуса должен быть только из циферок. К номеру дома буквенное обозначение можно добавить, например, дом 5А или 130В. А к корпусу - ну никак! «Корпус может быть только натуральным числом!» - вновь и вновь повторяет мне непонятливой анкета. Но что же делать, если эта злополучная А у меня и в паспорте записана, и на номере дома нарисована?

Звоню в службу поддержки. Оператор Екатерина предлагает присовокупить корпус к номеру дома, раз уж в это окошко буквы можно писать. «Только в подбор, без черточек, без пробелов!» - предупреждает она. Но тогда получится, что я живу в доме 1122А. А это неправда, дома такого не существует. Но иного варианта девушка предложить не может.

Анкете вариант Екатерины не понравился. Ни в подбор, ни с черточкой, ни с пробелом вписать корпус и номер дома в одно окно она не позволяет.

На второй звонок в службу поддержки отвечает оператор Алеся. Она предлагает забыть о букве А и указать просто - корпус 2. Алеся записывает мою фамилию и адрес с буквой, чтобы люди, которые будут ходить по домам с анкетами, знали, что мы уже переписались. Интересно, кто живет в доме 112, корпус 2 без А, в квартире с таким же номером, как моя? И что эти люди скажут, если узнают, что к ним прямо сейчас собирается виртуально «подселиться» семья из четырех человек?

Анкета, видимо, тоже обладает обостренным чувством справедливости. Попытка обойтись двойкой без буквы не удается.

Оператор Илона, выслушав мою почти детективную историю, переключает на специалиста рангом повыше. Милая дама не называет своего имени, но просит прислать скрин анкеты. Обещает разобраться и перезвонить. Отправляю скрин.

Жду звонка. Скучно. Анкета сказала, что время моей сессии истекло - и закрылась. Смотрю на часы. Понимаю, что до ближайшего стационарного участка ногами уже успела бы дойти и вернуться, даже два раза. Вхожу в анкету еще раз. Снова пытаюсь ввести адрес. А это что?

Эврика! «Номер дома отсутствует»! Ставлю галочку напротив этой надписи - и вуаля, анкета соглашается. Так что, я теперь, по данным переписи, бомж? Наверное, не совсем - ведь есть еще галочка для тех, в чьем адресе нет улицы. А в моем - есть.

Через три минуты после того, как я в таком вот полубомжовом состоянии закончила переписываться, пришел ответ из Белстата. По версии специалистов, косяк был в том, что после номера дома я поставила пробел. Может быть и так. Хотя вбивала я этот номер в анкету несколько раз, и вряд ли всякий раз с пробелом. Но квест, наконец, пройден, а читателям совет: если в вашем адресе есть корпус с буквой, не пишите ее, и все у вас получится. Если на пробел нечаянно не нажмете.

Рассказала эту историю в сетях и получила отклик от одного из френдов: «І я вось перапісацца не мог. Няма вёскі Краснае ў Маладзечанскім раёне, калі верыць Белстату. Што праўда, ёсць Чырвонае, але ж я ў Красным жыву...»

Но это, наверное, совсем другая история.