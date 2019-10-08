«Я не заболею после прививки?» Пять простых вопросов о вакцинации

- Кампания по вакцинопрофилактике гриппа уже стартовала. Последние годы в республике мы охватываем 40% населения. В этом году планируется привить более 761 тысячи минчан, - рассказала главный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Алина Киселева.

По ее словам, на 7 октября в Минске привито 95,1 тысячи человек, из них около 23 тысяч - дети.

Кого прививают бесплатно?

За бюджетные деньги, как и обычно, привьют людей, которые входят в группу риска. Это дети от 6 месяцев до 3 лет; люди, страдающие хроническими заболеваниями; пожилые и беременные женщины.

Также за счет бюджетных средств привьют тех, кто относится к группе повышенного риска заражения гриппом в связи с профессиональной деятельностью: медработников, работников служб жизнеобеспечения города, сферы образования, а также детей, которые ходят в садики и школы.

Какой от прививок эффект?

Алина Киселева, рассказывает, что есть результаты мониторингов, которые показывают эффективность вакцинации. Согласно этим исследованиями, на предприятиях, где уровень охвата вакцинации был 40%, уровень заболеваемости респираторной инфекцией, гриппом, в 2 - 6 раз ниже, чем в организациях, где привито менее 40% сотрудников.

Какие вакцины используют? Не заболею ли я после прививки?

В нынешнем сезоне используют вакцину «Гриппол плюс» российского производства, «Инфлювак» из Нидерландов и французский «Ваксигрипп». Это субъединичные вакцины или сплит-вакцины. То есть очищенные, содержащие только антигены вируса и не содержащие живых компонентов вируса.

- То есть в результате вакцинации заболеть гриппом нельзя, - поясняет Алина Киселева.

Есть ли противопоказания?

Абсолютное противопоказание одно - аллергия на куриный белок. Временные медицинские противопоказания определяет врач. Одним из них может стать обострение хронического заболевания. В таком случае вакцинацию стоит проводить, когда состояние вернется в норму.

Сколько стоит привиться платно?

Специалист поясняет, что стоимость прививки складывается из цены вакцины и стоимости услуги по проведению вакцинации. Самой дешевой прививкой станет российский «Гриппол плюс». С учетом стоимости услуги по ее проведению он стоит около 6 рублей за прививку. За голландскую прививку «Инфлювак» нужно будет отдать примерно 11 рублей.

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Почему исчез «Ваксигрипп-тетра»?

В редакцию «Комсомолки» обратился руководитель крупного предприятия.

- Я хотел бы привить от гриппа своих работников, но в стране нет французской вакцины «Ваксигрипп-тетра». Говорят, что ее не закупили. Есть только российская и китайская. Почему она исчезла и появится ли вообще? - поинтересовался читатель.

По словам Аллы Киселевой, пока «Ваксигрипп-тетра», как и «Ваксигрипп», «не поступили», так как производитель пока не обеспечил поставку.

- Они поступят в середине ноября. К сожалению, это зависит не от нас. Производители поздно наработали необходимые объемы. Как только вакцина поступит, информация об этом появится на сайтах медицинских учреждений. Для тех, кто заявлял, поставки обеспечат, но с задержкой, - ответила Алина Киселева.