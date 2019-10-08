Белорусы почти 4 года больше сдают валюты, чем покупают. Эксперт объясняет, как это связано с уровнем жизни, работой и вкладами

По данным Нацбанка за сентябрь 2019 года, люди по-прежнему остаются чистыми продавцами наличной валюты. Белорусы сдают больше иностранных денег, чем покупают, вот уже 3,5 года подряд за редкими исключениями.

При этом чистые продажи валюты (то есть превышение продажи над покупкой) неуклонно падают. Так, за первые полгода 2019-го, по сравнению с тем же периодом 2018-го, чистая продажа валюты населением стала меньше почти в 2,5 раза! В сентябре 2019 года тенденция продолжилась: белорусы сдали в банки 699,5 млн долларов, что на 2,1% меньше, чем в августе. С наличной валютой люди тоже расставались менее охотно - на 7,3% реже. Покупка пусть и незначительно, но тоже упала на 0,5% за месяц - до 551,4 млн долларов.

Всего же за 9 месяцев чистая продажа наличной валюты в стране составила 1,165 млрд долларов.

Исключением из статистики в последний раз стал декабрь 2018 года, когда люди выступили покупателями валюты, а не продавцами. Но здесь все объяснимо - в декабре традиционно средняя зарплата вырастает за счет премий, отпусков и тринадцатых зарплат. Люди получили больше денег и решили отложить их в свою валютную кубышку.

Почему население сейчас чаще продает валюту, а не покупает? Это означает, что люди зачем-то потрошат свои валютные заначки.

- Грубо говоря, чистые продажи валюты появились не из-за богатства, а из-за бедности, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Основная причина - снижение реальных доходов, которое происходит с начала 2015 года. Накануне этого, в конце лета 2014-го, средняя зарплата была около 640 долларов в эквиваленте. Это был исторический рекорд, к которому мы до сих пор не вернулись. Потом наступила резкая девальвация и рецессия - замедление экономики. Зарплаты упали в реальном выражении и в валютном эквиваленте. Нужно понимать, что бОльшая часть страны не сильно богата, поэтому тратит свои доходы на первоочередные нужды: еду и услуги ЖКХ. Если ваша зарплата упала на 20%, вы же не сможете на 20% меньше есть. Вы захотите как-то поддерживать прежний уровень жизни, чтобы количество еды не уменьшилось так же, как и зарплата. Понятно, что у некоторых нет сбережений. Но большинство людей залазят в свои сбережения, по традиции - валютные. Валюту вынимают из-под подушки или снимают со счета и меняют в банке, чтобы жить как раньше.

К слову, большинство белорусов считают наиболее надежным местом для сбережений домашний матрас, а валютой - доллары или евро. Хотя в последние годы растут депозиты в рублях - именно они пока наиболее выгодны. Но почему, оставаясь чистыми продавцами валюты, люди постепенно сдают в банки все меньше денег?

- По мере того как доходы восстанавливаются, у людей все меньше потребности прибегать к заначкам, и чистые продажи валюты падают. Наши реальные доходы с начала 2018 года начали расти. Пусть далеко не каждый получает среднюю зарплату, в целом картина именно такая, - заверяет Вадим Иосуб.

Есть и другие факторы, которые не связаны с доходами, но тоже влияют на размер продаваемой населением валюты.

- Например, больше белорусов стали выезжать на заработки за пределы страны, присылать сюда валюту и продавать ее, чтобы здесь жить. Но оценить, сколько наличных привезли из других стран, невозможно. Еще один фактор - постепенно снижается доля валютных депозитов, а доля рублевых - растет. Рублевые сейчас выгоднее для большинства. Поэтому те, у кого были валютные депозиты, частично переводят их в рублевые, а для этого продают валюту, - говорит аналитик.