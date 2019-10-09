Колясочник собирает деньги сыну-инвалиду: «У Димы разрушаются мышцы»

Болезнь мальчика, миодистрофия Дюшенна, неизлечима. Дима взрослеет и его состояние ухудшается: происходит постепенное разрушение всех мышц в организме, в том числе и сердца. И если до 12 лет мальчик еще ходил, то затем пересел в инвалидную коляску, на которой его возит мама. Родной отец ребенка умер. А отчим Сергей тоже инвалид-колясочник и имеет схожий диагноз: прогрессирующая мышечная дистрофия Роттауфа - Мортье - Бейера. Супруга Сергея и мама Димы оформлена по уходу за ними.

- Диму прооперировали - ему выравнивали стопы, подрезали связки. Но после этого он ходить перестал. Ему нужно было проходить постоянную реабилитацию, но ни возможностей, ни денег у нас на это не было, - рассказывает отчим Димы Сергей. - Сейчас Дима посещает коррекционный центр. У него есть и задержка развития.

Отчим Димы имеет схожий диагноз. Он тоже перемещается на коляске.Фото: Личный архив

Несмотря на свою тяжелую болезнь, Дима Панфиленко растет жизнерадостным парнем.

- Дима веселый мальчик. Улыбашка, солнышко... Настоящий меломан. А еще любит общаться с людьми, когда мы гуляем на улице, - с улыбкой рассказывает Сергей.

Из-за болезни у Димы сильный сколиоз. И передвигаться в коляске, и в машине сидя, без специального кресла он долго не может. И недавно на реабилитацию он ехал в машине лежа…

- Мы хотим купить Диме вакуумное кресло BodyMap, которое будет фиксировать его положение. Стоит такое кресло больше 1300 рублей. Из этой суммы нам осталось собрать тысячу рублей. Самим собрать эту сумму мы не в силах. Помогите собрать деньги на кресло Диме! Поддержите нашу семью.

РЕКВИЗИТЫ:

Помочь Диме можно следующими способами:

Пополнить баланс номера МТС: (+37533) 374-31-67.

Можно также перевести деньги на банковские карты.

Карта Беларусбанка: 6711 7700 1852 5381

Срок действия: до 07/22.

Карта Белгазпромбанка: 4286 2179 1109 7399

Срок действия: до 08/21.

Электронные счета:

Яндекс кошелек:

41001876759247

Контакты:

Сергей, отчим Димы: (+37529) 846-47-53.