2019-10-09T18:52:00+03:00
Минск
КП Беларусь

Художник, который разделся и прикрылся табличкой «Міністэрства культуры»: «Меня вызвали в милицию»

Правоохранители проводят проверку. А самого художника не пускают на его же выставку
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Пока правоохранители не выходили на связь с художником, который оголился на выставке. Фото: Алена ЛЯШКЕВИЧПока правоохранители не выходили на связь с художником, который оголился на выставке. Фото: Алена ЛЯШКЕВИЧ
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Национальный центр современных искусств отреагировал на арт-акцию художника Алексея Кузьмича. На сайте центра и на их страничке в Фейсбуке сообщается, что во время открытия выставки художник «допустил действия, оскорбляющие Минкультуры, а также причинившие значительный ущерб деловой репутации центра». Кроме того, последний заявляет о полной непричастности к данной акции. Мало того, в заявлении говорится, что правоохранители дают правовую оценку действий Кузьмича.

- Проводится проверка Советским РУВД Минска по заявлению, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Но оценки его действиям пока нет.

Напомним, Алексей шокировал общественность 3 октября, когда на вернисаже коллективной выставки «Присутствие» в какой-то момент предстал полностью голым. Интимное место мужчина прикрыл табличкой «Міністэрства культуры». Так Алексей выступил против цензуры в искусстве.

- Для меня это не является какой-то шокирующей новостью, потому что необоснованные выпады руководства центра в мою сторону были и раньше, - комментирует заявление НЦСИ художник.

Ближе к вечеру с Алексеем связались правоохранители.

- Мне позвонили из милиции и пригласили завтра, 9 октября, прийти на беседу для дачи показаний, почему я был голый на выставке и почему прикрывался табличкой «Министерство культуры». Заявление в милицию поступило из центра современных искусств.

Кроме того, для дачи показаний в Советское РУВД вызывают и видеооператора, который снимал арт-акцию.

- Руководство центра со мной не связывалось. Я приходил с журналистами на свою выставку в Национальном центре современных искусств, и нас туда не пустили. Это обосновали тем, что директор музея не хочет меня там видеть. Мне кажется, что это заявление центра лишний раз подтверждает актуальность моих действий.

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