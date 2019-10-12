Дерматолог: Больно видеть последствия косметологического бума - раздутые губы и одинаковые лица Барби

ДОСЬЕ «КП»

Марина Викторовна Качук - врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, доцент. Окончила Минский медуниверситет, стаж работы - с 1978 года. Работает на кафедре кожных и венерических болезней БГМУ на базе Городского кожно-венерологического диспансера. Член Белорусского научно-медицинского общества дерматовенерологов. Имеет научное изобретение, 7 монографий, 356 научных работ.

- Марина Викторовна, на проблемы с кожей лица чаще всего жалуются подростки. А с чем обращаются женщины зрелого возраста?

- Иногда обращаются и молодые, 23 - 27 лет, когда вдруг на лице появляются гнойные высыпания, напоминающие угри, как у подростков. Но зоны подростковой угревой болезни шире: лицо, верхняя часть груди и спины - там, где сконцентрированы сальные железы. У подростков усилена функция сальных и потовых желез, а бактерицидные функции кожи снижены. Так вот молодые пациентки в панике: «Откуда? Весь подростковый период у меня все было в порядке!»

А это гиперандрогенные акне. Впервые эту патологию описали американские дерматологи, рассказав, что чаще она формируется у женщин, у которых много стрессовых ситуаций - например, у бизнес-леди. Сказываются и семейные неурядицы. Стрессовые ситуации приводят к гормональному дисбалансу - такие пациентки всегда рассказывают, что высыпания случились после стресса.

Перед менструацией процесс обостряется - гормональный фон еще сильнее меняется. Эстрогены падают, и дисбаланс в сторону мужских половых гормонов усиливается. Важно не запускать, не лечиться самостоятельно. Высыпания в основном появляются на лице: область подбородка и подбородочная зоны. Такая ситуация требует медикаментозного вмешательства.

- Многие думают: подумаешь - прыщик выскочил…

- Да, но обычно выскочил раз, потом еще, затем снова. На лице образуются рубцы, поскольку это, как правило, имеет хроническое течение. Вначале на лице появляются рубчики. Но раз за разом - и потом это уже не рубчики, а рубцы. Чем раньше начинается лечение, тем лучше впоследствии будет кожа. Иначе придется проводить достаточно серьезные процедуры, чтобы избавиться от рубцов на лице. Вот вам и прыщик.

- Получается, чтобы было красивое лицо, нужно стабилизировать нервную систему?

- Дело в том, что патологический процесс уже запустился. Стрессовая ситуация ушла, у женщины уже все спокойно со стороны нервной системы. Но дисгормональный баланс пошел, и его теперь надо отрегулировать. Поэтому одного успокоения уже мало.

«Вы видели таких мужчин - лицо красное, нос мясистый, синюшный»

- Слышала, что вот такие прыщики на лице у женщин, да и у мужчин тоже, говорят о проблемах с кишечником.

- Это могут быть и проблемы с кишечником, и язвенная болезнь желудка, и колиты. Все это может отрицательно сказаться на лице. И хеликобактер в желудке как провоцирующий фактор.

К сожалению, нередко у молодых и женщин среднего возраста, да и у мужчин встречается розацеа - розовые угри. Поражается только лицо - нос, щеки, нижняя часть лба сразу над переносицей. Внешне это розовые узелки на лице, воспаления. Нет гнойников, нет сальности кожи. Женщины сразу обращаются к врачу, а некоторые мужчины к доктору не идут до последнего. Наверняка вы видели таких мужчин - лицо все красное, в узелках, нос мясистый, синюшный. Это уже ринофима - осложнение розацеа.

В Лувре даже есть картина «Старик и мальчик» эпохи Возрождения. Там это заболевание очень четко передано. В Кракове один известный профессор-дерматолог приходил в старинный костел и изучал кожные заболевания средних веков по фрескам и картинам. Художник передавал жителей Кракова на картинах в точности - со всеми высыпаниями на лице…

Так вот, розацеа лучше купировать на начальной стадии, когда только краснеет кожа лица и проступает сосудистая сеточка. Блондины болеют чаще, у них тонкая нежная кожа, сосуды расположены ближе к ее поверхности. Виной всему слабые сосуды и их поверхностное расположение. Агрессивные процедуры только спровоцируют обострение этого заболевания. Таким людям это противопоказано, поскольку это патологический процесс в стенке сосуда, который в итоге проявляется на коже лица.

Если не лечить, заболевание переходит во вторую стадию - на лице появляются мелкие узелки и гнойнички. Заболевание обостряется на солнце. Таким людям надо носить шляпу с полями, пользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты SPF 50 и выше.

Болезнь может проявляться у людей определенных профессий - например, у повара: ему постоянно жарко, пар, высокие температуры. Или у продавщицы на улице - летом жара и солнце, зимой - морозы, кожа очень реагирует на все эти температурные крайности.

При слабых сосудах лица нельзя пользоваться льдом, делать пилинги, массажи, пользоваться гормональными мазями: купили без рецепта, помазали высыпания на лице - и все быстро прошло… Да, гормональные мази дают мощный противовоспалительный эффект - сосуды сужаются. Если намазать очаг, то на следующий день он почти уйдет, но вокруг еще несколько дней сохраняется белый ореол.

Белый цвет возникает за счет спазмированных сосудов. Вскоре они восстанавливаются, но потом этой мазью их снова принудительно сужают. В конце концов эластичность сосудов теряется, и они уже все время в расширенном состоянии. Плюс этими мазями вы вызываете периоральный дерматит, который могут давать, кстати, и зубные пасты со фтором, и жвачки, а также губные помады, демакияжи, любая косметика. Появляются высыпания вокруг рта, заходящие на щеки.

«При пигментации надо проверить надпочечники, печень и щитовидную железу»

- А кого чаще атакует пигментация на лице?

- У пожилых это естественный процесс - кожа тоже имеет свой накопительный лимит. Еще пигментация выступает у беременных - проявляется изменение гормонального фона, на лице появляются пятна коричневого цвета, хлоазмы. Иногда после родов они уходят, иногда нет. От этого чаще страдают уже брюнетки - у них сильнее откладывается пигмент.

У блондинок появление пигментации чаще связано с возрастом. Но может играть роль и патология печени, проблемы желудочно-кишечного тракта, прием некоторых медикаментов. Также при пигментации надо проверить надпочечники, печень и щитовидную железу.

Еще обращаются с дискоидной красной волчанкой - заболевание не системное, для жизни угрозы не несет, но оставляет необратимые следы на коже. Женщины болеют в 3 - 4 раза чаще мужчин. Очаг появляется в виде розового или красного пятна, которое абсолютно не беспокоит. Пятна могут возникнуть на лице, ушах, волосистой части головы, красной кайме губ. Потом появляются чешуйки, а следом - рубцовая атрофия, то есть кожа истончается, участки западают. Если это очаги на волосистой части головы - там перестают расти волосы, их уже не восстановить, начинается стойкое облысение.

- Почему это происходит?

- Никто вам не скажет, но у людей со светлой кожей спровоцировать болезнь может чрезмерное нахождение на солнце. Как правило, проблема появляется в конце лета, и потом эти элементы уже не уходят.

«Мужчинам вообще по жизни везет - коллаген они после 50-ти не теряют»

- Красота лица в первую очередь зависит от эластичности кожи. Женщины быстрее теряют коллаген, чем мужчины. Сравните: идет жена и муж, одногодки, лет 60-ти. Почти всегда женщина выглядит хуже мужчины - дело в том, что женщины 50+ очень сильно теряют коллаген, когда падают эстрогены.

Но, конечно, бывают исключения: недавно консультировала 70-летнюю женщину. Она не делала пластику, не колола ботокс - и я бы дала ей 58 лет, не больше. Это такой генотип - он либо есть, либо нет. У меня есть подруга, известная поэтесса. Она старше меня, прекрасно выглядит. Мало кто верит, что она не делала пластических операций, но это правда, у нее и папа прекрасно выглядел долгие годы.

Мужчинам вообще по жизни везет - коллаген они после 50-ти не теряют, поэтому и красавцы. Ну а нам остается лишь усиленно за собой ухаживать.

- Поэтому некоторые девочки уже в 20 колют себе в лицо ботокс?

- Этого нельзя делать категорически. Сейчас идет косметологический бум, мне больно видеть раздутые губы, щеки, одинаковые лица - невозможно смотреть, это настолько некрасиво! Они все, как Барби, одинаковые. К этому надо подходить разумно, и есть возраст, когда трогать лицо не надо.

- Какой?

- До 30 можете жить спокойно, пользуясь кремами и средствами по уходу за кожей. Вспомнить хотя бы Диану Пуатье - любимую женщину короля Генриха, который не любил свою жену Екатерину Медичи. И даже притом, что Диана была на 20 лет его старше, он был от нее без ума. А ведь тогда не было ботокса и всяких других штук, но у нее были постоянные пешие прогулки, она скакала на лошади и даже в 60 прекрасно выглядела.

А для наших девочек, которые начинают в 20 ходить к косметологу за ботоксом, это становится уже наркотиком, кожа требует все новых и новых доз. Проходит время, кожа теряет свои функции и требует постоянной искусственной подпитки извне.

- Лицо - довольно пограничная тема: иногда не знаешь, надо идти к дерматологу или косметологу?

- С любыми высыпаниями надо обращаться к дерматологу. Сколько случаев у нас было: девочки с угревой сыпью шли к косметологам на чистки, инфекция распространялась шире, и они попадали в больницу.

- Некоторые прыщик выдавливают сами: прижег одеколоном - и готово…

- Когда я была студенткой, у нас погибла аспирантка - у нее был фурункул в носогубном треугольнике, она его выдавила и погибла от флегмоны (с греческого - воспаление. - Ред.). В носогубном треугольнике очень мощное кровоснабжение - инфекция моментально переносится через кровь в мозг. Если фурункул - глубокое поражение - находится в этой зоне, дело доходит до госпитализации. Может начаться сильная боль, повышается температура тела, такая ситуация очень опасна.

«Интероральным массажем можно растянуть кожу лица»

- Сейчас в интернете мода на интероральный массаж, когда одними пальцами залазишь в рот, а другими сам себе массируешь щеки. Говорят, если каждый день делать - умрешь молодой, не тратя деньги на косметологов…

- Пальцами, даже внешне чистыми, можно внести инфекцию на кожу и слизистую. Можно повредить кожу и слизистую, можно навредить сосудам лица - и они уже не восстановят свою прежнюю эластичность после полученных гематом. Можно растянуть кожу лица, это не миф. Да молодую, может, и не растянешь, а возрастную, ослабленную - запросто.

- Бывает, что приходят женщины зрелого возраста, жалуются на цвет и качество кожи лица, а вы не можете им помочь?

- Да, женщинам определенного возраста и генотипа может помочь только пластическая хирургия: у кого-то брыли убрать, кому-то мешки под глазами, кому-то нависшие веки. Никакие подкалывания, маски и препараты им уже не помогут. Но все нужно решать в индивидуальном порядке на консультации у дерматокосметолога.

- Но косметологи обычно столько всего насоветуют, что никаких денег не хватит…

- Да, это все платные процедуры. Почему сейчас все рвутся в дерматологию, а дерматологов в итоге нет? Потому что все хотят стать косметологами. То есть там, где деньги. Самые большие конкурсы в медицинский - на стоматологический факультет, фармацевтический и на дерматологию. А раньше лидировал лечебный факультет, который сегодня, к сожалению, не в лидерах.

Сегодня молодежь заточена на коммерческие факультеты. Это не только в нашей стране, а во всех странах, и это, может быть, и неплохо, что люди хотят жить хорошо. Но в наше время нас учили другому: в первую очередь думать не о заработке, а о пациентах, их здоровье и важном девизе многих врачей «Не навреди!».