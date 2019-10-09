Волшебство сказки на льду: Татьяна Навка привезет в Минск мюзикл «Руслан и Людмила»

У белорусов появится отличная возможность создать себе предновогоднее настроение еще до того, как в столице включат праздничную иллюминацию. 30 ноября в Минск приезжает одна из самых титулованных фигуристок России, идейный вдохновитель и продюсер проекта Татьяна Навка. Она привезёт в Минск зрелищное шоу по мотивом пушкинской сказки «Руслан и Людмила».

После премьеры в России спектакль получил множество восторженных отзывов. Зрители отмечают мастерство режиссуру, визуальное воплощение, и, конечно, звездный состав проекта.

Фото: организаторы

Подготовка к реализации шоу длилась почти год, над ней трудились полторы тысячи специалистов. Результат получился впечатляющим: волшебный мир сказочной поэмы создают на льду 8 тонн декораций. Все, что создал Пушкин, воплощено с фантазией и размахом: и парящий в небесах злой колдун Черномор, и говорящая голова могучего воина, и мрачные леса, и волшебные дворцы.

Фото: организаторы

Порадуют зрителей и наряды героев: за несколько часов сказки мы увидим 120 ярких сценических образов, которые можно считать по-настоящему уникальными: большая часть костюмов была сшита и мастерски декорирована вручную, как это происходит в мире высокой моды.

Только звёзды

В главных ролях мюзикла на льду задействованы мировые звезды фигурного катания, олимпийские чемпионы и победители международных соревнований: Татьяна Навка (Людмила), Петр Чернышев (Руслан), Маргарита Дробязко (Наина), Повилас Ванагас (Финн), Виктор Петренко (князь Владимир), Артур Гачинский (Рогдай), Юко Кавагути (Рыбачка), Александр Смирнов (Ратмир).

Музыка для мюзикла была специально написана композитором Романом Игнатьевым и группой «Sunny from the Moon», главных героев озвучили звезды российской эстрады: Людмила – Ани Лорак, Руслан – Александр Панайотов, Черномор – сам Филипп Киркоров!

Фото: организаторы

Татьяна Навка выступает в паре с Петром Чернышевым – мужем Анастасии Заворотнюк. По слухам, у актрисы диагностирован рак головного мозга. Долгое время «прекрасная няня» находилась в реанимации, а ее состояние вызывало опасения даже у оптимистов. Все это время Чернышев был рядом с Анастасией. Получится ли у него оставить супругу, чтобы приехать со спектаклем в Минск? Но организаторы шоу успокаивают: «У нас нет информации, что заявленный состав изменится. Пока все в силе».

Фото: организаторы

Очарование сказкой

Идея воплощения сказки «Руслан и Людмила» принадлежит Татьяне Навке. Фигуристка признается, что была очарована ею с детства, но решилась на такой масштабный проект только благодаря дочери: «В какой-то момент, читая младшей дочке «Руслана и Людмилу», я поняла, что на льду это многогранное, глубокое произведение будет выглядеть просто волшебно. Согласна, что оно совсем не простое, поэтому мне было очень важно сделать эту сказку интересной и понятной и детям, и взрослым. Надеюсь, что с таким звездным составом фигуристов и музыкантов сказка будет раскрыта с новой стороны, сохранив при этом свой неповторимый пушкинский колорит. Хочется, чтобы после шоу каждому зрителю захотелось взять в руки книгу и подарить удивительный мир чтения себе, своим детям, внукам, помочь им осознать всю значимость классики в обретении опыта, художественного вкуса, духовности».

Фото: организаторы

КОГДА: 30 ноября, 11:00 и 15:00

ГДЕ: «Минк-Арена»

ЦЕНА ВОПРОСА: от 15 до 45 рублей.

ИНФОЛИНИЯ: (17) 293-03-94

Купить билеты можно на сайте kvitki.by и в кассах города